Will Smith tái xuất với phim hành động “Những gã trai hư trọn đời“

Nhá hàng một loạt phân đoạn hành động gay cấn, đẹp mắt trong trailer, phần 3 thương hiệu phim Bad Boys mang tên Bad Boys For Life (Những gã trai hư trọn đời) hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn khuấy đảo phòng vé trong năm 2020.

Will Smith và Martin Lawrence.

Người hâm mộ đã phải chờ đợi ngót nghét 17 năm để thương hiệu Bad Boys trở lại màn ảnh với phần 3 mang tên Bad Boys For Life. Phần phim này đã phải trải qua một quãng thời gian thăng trầm khi đạo diễn Michael Bay rời dự án và trao nó vào tay Joe Carnahan. Joe Carnahan cũng rời đi sau một quá trình xây dựng kịch bản. Cuối cùng, Bad Boys For Life được dẫn dắt bởi bộ đôi đạo diễn Adil Arbi và Bilall Fallah.

Ở thương hiệu phim Bad Boys, Will Smith và Martin Lawrence thủ vai hai thanh tra “liều mạng” của Miami là Mike Lowrey và Marcus Burnett. Cả hai phải trải qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm, khó nhằn cùng vô vàn tình huống dở khóc dở cười. Từ phần 1 đến phần 2, cả Mike và Marcus cùng kề vai sát cánh trong những cuộc điều tra truy tìm tội phạm đình đám nguy hiểm. Sự đối lập trong tính cách giữa hai người đã tạo nên diễn biến hài hước nhưng không kém phần ly kỳ cho phim. Sau 17 năm, bộ đôi thanh tra Mike và Marcus cuối cùng cũng đã trở lại và hứa hẹn lợi hại hơn xưa.

Đặc biệt, tài tử Will Smith đã tỏa sáng qua vài cú lia máy trong trailer. Đọ súng, giáp chiến, đu máy bay cực mạo hiểm, không có điều gì có thể làm khó “gã trai hư” này. Will Smith cùng đồng nghiệp Martin Lawren hứa hẹn sẽ khuynh đảo màn bạc bằng những màn tung hứng hài hước, pha “đùa giỡn với thần chết” thót tim trong Bad Boys For Life. Ngoài, Will Smith và Martin Lawrence, dàn cast còn lại gồm những cái tên đình đám khác như Joe Pantoliano (vai Đại úy Howard) và Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Charles Melton… Sở hữu cốt truyện hấp dẫn, dàn sao nổi tiếng, kỹ xảo hoành tráng, Bad Boys For Life hội tủ đủ yếu tố để trở thành siêu phẩm hành động của năm 2020.

Bad Boys For Life (Những gã trai hư trọn đời) dự kiến khởi chiếu vào ngày 17.01.2020./.