“Xem 'Vợ ba', một người làm mẹ như tôi thấy xót xa cho bé Trà My“

Lâu rồi mới có những màn tranh luận rôm rả về một bộ phim như “Vợ ba” của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Phương Anh. Điều này cũng mừng, chứng tỏ công chúng trong nước không thờ ơ với những bộ phim do chính người Việt sản xuất. Khi “Vợ ba” bắt đầu hé lộ thông tin với những lời giới thiệu đặc sắc, công chúng đã mong ngóng và đón chờ đến rạp để thưởng thức.

Nhưng, chỉ sau 4 ngày ra rạp, chính phía đơn vị sản xuất làm đơn xin ngừng chiếu và bộ phim bị rút ra khỏi hệ thống rạp. Câu chuyện bàn luận mấy ngày nay xoay quanh bộ phim “Vợ ba” khiến cho những người ít quan tâm nhất đến điện ảnh cũng phải lần giở lại đọc từ đầu và tìm link của bộ phim để xem. Nhưng rồi khi xem, nhiều người đã thất vọng.

Cảnh trong phim "Vợ ba"

Người ta vẫn thường nói “văn mình, vợ người”. Đã chấp nhận dấn thân vào con đường nghệ thuật muốn trở thành người của công chúng thì đương nhiên chấp nhận thị phi, chấp nhận lời khen chê, chửi rủa. Bởi công chúng mỗi người một cách cảm thụ riêng, không ai giống ai nên đừng ép buộc hay định hướng rằng phải hiểu thế này mới là đúng.

Sau một hồi tranh luận cuối cùng bộ phận truyền thông cho bộ phim cũng công khai một bài viết với nhan đề: Giải mã “Vợ ba”: Bạn hiểu phim đến đâu. Thật ra, phần lớn người xem trực tiếp “Vợ ba” sẽ hiểu được gần hết ý đồ của tác giả nhưng đây mới là vấn đề họ quan tâm. Chị Kiều Phượng, một khán giả chia sẻ: “Nhà sản xuất đang cố tính hiểu lầm những ý kiến phản hồi của công chúng. Vấn đề mọi người quan tâm là chuyện để một cô bé 13 tuổi tham gia đóng trực tiếp những cảnh quay nhạy cảm chứ không phải nội dung phim, thông điệp và ý nghĩa của bộ phim. Thực ra nhà sản xuất lấy nghệ thuật ra làm cái cớ cho sự lựa chọn 1 đứa trẻ 13 tuổi mà không phải là 1 diễn viên đóng thế. Cái chính là họ bắt cô bé 13 tuổi phải hy sinh để bộ phim đạt đỉnh cao mà không phải là đạo diễn hy sinh chấp nhận giảm đi 1 phần trăm cái sự hay ho, cái gọi là nghệ thuật của phim. Các bộ phim có liên quan đến đề tài này thì họ đều làm thế, nhất là những bộ phim của những nước có nền điện ảnh phát triển”.

“Mấy ngày trước chỉ mới xem những phần giới thiệu đã không đồng tình với ý đồ của nhà sản xuất rồi. Giờ xem trên mạng mới thấy càng thương cô bé 13 tuổi đó. Khi thấy bé càng cố tỏ ra diễn xuất tốt thì một người làm mẹ như mình lại càng thấy xót xa”, chị Kiều Phượng bộc bạch.

Trà My trực tiếp đóng cảnh nóng trong phim "Vợ ba"

Khán giả Việt Nam giờ có cái nhìn hiện đại và rất mở, không hề đi ngược chiều lại với thế giới. Bởi bao lâu nay đa phần công chúng đến rạp đều thích xem phim của nước ngoài, các loại bom tấn của thế giới vừa xuất hiện, ngay lập tức công chúng Việt Nam tiếp nhận luôn. Sự cởi mở, giao thoa trong thị trường phim ảnh sôi động và hiện đại như vậy khiến cho công chúng Việt Nam có cái nhìn và tiếp thu cái mới của điện ảnh thế giới một cách nhanh chóng và sâu sắc hơn.

Nhưng vài năm trở lại đây, nhiều bộ phim Việt của đạo diễn Việt đã câu được khán giả đến rạp rồi khiến cho khán giả mong ngóng được thưởng thức. “Vợ ba” là bộ phim như vậy. Tuy nhiên công chúng cũng rất rạch ròi, khi xem phim, họ vẫn dành lời khen cho nhà sản xuất nhưng vấn đề họ quan tâm và lo lắng là đạo diễn đã quá chủ quan trong việc sử dụng diễn viên 13 tuổi đóng những cảnh nhạy cảm.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí về phim “Vợ ba” cũng khẳng định rằng: “Nói một cách chân thành, nếu tôi có con gái ở tuổi ấy tôi sẽ không cho phép tham gia bộ phim. Nhưng đó là quan điểm của tôi, còn với phụ huynh khác thì tôi không chắc – trong trường hợp này là những người thân của bé Trà My – diễn viên chính trong phim”.

Một ông bố có tên facebook Hien Duong chia sẻ: “Tôi cũng có con gái ở độ tuổi như vậy và chắc chắn là tôi nói “không” với những vai diễn như vậy nếu con tôi được mời. Khi con tôi đủ 18 tuổi, đủ chịu trách nhiệm về bản thân thì không còn bố mẹ bảo trợ nữa. Phải chịu trách nhiệm về những rủi ro nó có thể gặp cũng như sự thay đổi quá tuổi của nó. Không thể mang danh nghệ thuật để truyền tải những thông điệp không phù hợp với trẻ được”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Để bé gái 13 tuổi đóng cảnh nhạy cảm trong phim ’Vợ ba’ là sai“ VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, để bé gái đóng phim "Vợ ba" với nhiều cảnh nhạy cảm là sai cả về tình và lý.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Đã làm bố, làm mẹ thì ai cũng muốn bảo vệ con cái mình, luôn muốn chúng được an toàn. Ở lứa tuổi 13, chúng còn hồn nhiên, vô tư lắm. Tuổi đó lo học, mải chơi, thích ăn và còn nũng nịu mẹ cha. Mấy bạn nào có được những may mắn tiếp cận với nghệ thuật sớm như vậy. Nếu có đến với môn nghệ thuật thứ 7 thì cũng dừng lại ở những vai diễn đơn giản, nhẹ nhàng. Mặc dù các ý kiến nói rằng đó là trong phim, vậy có ai lường trước được phim rồi sẽ ngấm vào đời không? Khi diễn những cảnh đó, diễn viên phải được hướng dẫn, được khích lệ và bản thân người diễn phải tưởng tượng. Có thể Trà My là cô bé trưởng thành khá sớm. Chỉ cần đọc những bài phỏng vấn mới thấy sự trưởng thành khá già dặn trong suy nghĩ và chỉn chu trong lời nói ở lứa tuổi 13 như thế nào. Dù trưởng thành đến đâu thì chính cô cũng chia sẻ cảnh nhạy cảm khó đóng nhất trong phim "Vợ ba": “Cảnh em và anh Vũ Long (vai Hùng) trong đêm tân hôn. Trong phim, nhân vật Mây vẫn còn trinh trắng và chuẩn bị quan hệ tình dục lần đầu tiên. Em không biết diễn tả cảm xúc của người con gái khi lần đầu ân ái sẽ đau đớn như thế nào.

Lúc ấy đã khuya lắm rồi mà mọi người đều chỉ đang đợi em và anh Long hoàn thành cảnh này để nghỉ ngơi. Em vô cùng áp lực nhưng không thể nào diễn tả được tâm lý ấy dù đã quay đi quay lại nhiều lần. Cuối cùng, anh Long nói rằng bây giờ khi đóng cảnh quan hệ, ảnh sẽ ngắt nhéo vào người em thật đau để có cảm giác tương tự với lần đầu của người con gái”.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Dù có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất thì cảnh nóng không bao giờ là dễ thể hiện cả. Nhìn từ lát cắt phía ngoài vào thì sẽ thấy mọi việc khá suôn sẻ, mẹ con cô bé Trà My tự nguyện, cô bé nói rằng mình khá thoải mái đóng những cảnh đó.

Nữ diễn viên Natalie Dormer của series Game of Thrones từng khẳng định: “Người nào nói hoàn toàn thoải mái với các cảnh sex đều là bịp bợm”. Đến cả Nicole Kidman, nữ diễn viên 51 tuổi có 36 năm kinh nghiệm diễn xuất, cũng thú nhận đóng cảnh nóng là cực kỳ áp lực.

Khi xem xong phim “Vợ ba” nhiều ông bố, bà mẹ nói rằng:"Chuyện cảnh nóng trong “Vợ ba” với một cô bé 13 tuổi là câu chuyện không chấp nhận được".

Sáng 24/5, trả lời bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, để bé gái 13 tuổi tham gia những cảnh quay trong phim trên là “về luật pháp lẫn đạo lý đều sai”. Ông Đào Ngọc Dung nhấn mạnh về nguyên tắc thì việc để bé gái đóng những cảnh quay trong phim như dư luận phản ứng rõ ràng có sự vi phạm cả về Bộ Luật lao động, Luật Trẻ em.

“Đó là về mặt luật pháp, còn về đạo lý thì cũng là không đúng. Đặc biệt là sử dụng lao động trẻ em vào việc nhạy cảm như thế”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu quan điểm và cho rằng dư luận không thể chấp nhận chuyện đó được, dù rất thông cảm với gia đình.

Trước đó, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB-XH cũng cho rằng phim "Vợ ba" có thể vi phạm bộ luật Hình sự, bởi quay phim, chụp ảnh khỏa thân trẻ dưới 16 tuổi là hành vi khiêu dâm.

“Dù nhà sản xuất và đạo diễn phim lý giải đây là đóng phim và diễn viên đã mặc một số bộ quần che cơ thể rồi nhưng tôi cho rằng đây là tư duy thô thiển vì điều này ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ”, Cục trưởng Cục Trẻ em nêu quan điểm./.