“Yêu tinh” Gong Yoo nổi máu ghen, giành vợ với “Hoàng đế” Lee Min Ho?

Mới đây, nhà sản xuất của phim truyền hình được mong đợi nhất tháng "The King: Eternal Monarch" (Quân vương bất diệt) khiến khán giả phấn khích khi hé lộ phân cảnh lần đầu gặp gỡ của cặp đôi Lee Min Ho và Kim Go Eun. "Quân vương bất diệt" thuộc thể loại tình cảm, lãng mạn và giả tưởng, diễn ra trong hai vũ trụ song song của chế độ quân chủ và dân chủ.

Lee Min Ho và Kim Go Eun thân mật ngay trong lần đầu gặp gỡ.

Trong phim, Lee Min Ho sẽ đóng vai Hoàng đế Lee Gon, trong khi đó "cô dâu Yêu tinh" Kim Go Eun sẽ đảm nhận nhân vật thám tử Jung Tae Eul. Bộ phim càng gây chú ý khi biên kịch Kim Eun Sook và đạo diễn Baek Sang Hoon của phim chính là những người làm nên bộ phim truyền hình đình đám "Hậu duệ mặt trời".

Ở phân cảnh lần đầu gặp gỡ, Lee Gon xuất hiện ở giữa thành phố đầy ánh đèn. Ngay khi vừa gặp Jung Tae Eul, anh đã trao cho cô một ánh nhìn ấm áp và ôm cô vào lòng. Trước đó, cảnh Lee Min Ho ôm Kim Go Eun vừa được "nhá hàng" ngay lập tức gây sốt cộng đồng người hâm mộ.

Công ty sản xuất Hwa & Dam Pictures cho biết: "Lee Min Ho và Kim Go Eun đều là những diễn viên thực lực và yêu thích sự lãng mạn. Cặp đôi có thể truyền tải rất nhiều cảm xúc và lời nói và qua cả đôi mắt của họ. Xin hãy chờ đợi màn phản ứng hóa học đáng kinh ngạc của cả hai".

Cảnh ôm của cặp đôi nam - nữ chính đã gây sốt ngay khi được tung ra.

Dù chưa chính thức lên sóng nhưng bộ phim đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không những thế, tận dụng tối đa sự tương tác giữa hai ngôi sao đình đám màn ảnh Hàn Quốc, người hâm mộ còn nhanh tay ghép ảnh "Yêu tinh" Gong Yoo và "mợ chảnh" Jun Ji Hyun. Hình ảnh chú “Yêu tinh” xuất hiện, nổi máu ghen, sẵn sàng giành lại cô dâu sắp bị “Hoàng đế” Lee Min Ho cướp đi tạo nên tình huống hài hước.

"Yêu tinh" Gong Yoo bất ngờ xuất hiện tạo nên tình huống đánh ghen hài hước.

Gong Yoo là bạn diễn của Kim Go Eun. Cặp đôi đã tạo nên mối tình lãng mạn của “cô dâu” và “yêu tinh" trong tác phẩm ăn khách "Goblin" vào cuối năm 2016. "Goblin" từ khi lên sóng đã trở thành một siêu phẩm truyền hình với nội dung mới lạ, độc đáo, những bài học ý nghĩa về tình bạn, tình yêu. Tính tới nay, "Goblin" vẫn nằm trong top những bộ phim sở hữu lượng người xem lớn nhất của phim truyền hình. Đặc biệt, với sự tương tác ăn ý trong phim cũng như tình bạn thân thiết ngoài đời, Gong Yoo và Kim Go Eun trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh Hàn Quốc.

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun cũng có mặt để bảo vệ người yêu trước Kim Go Eun.

Bên cạnh đó, "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun cũng được người hâm mộ nhiệt tình ghép hình. Jun Ji Hyun và Lee Min Ho từng hợp tác trong bộ phim "Huyền thoại biển xanh". Cặp đôi đã mang đến câu chuyện tình yêu hấp dẫn, kéo dài suốt 2 kiếp, giữa một chàng trai người thường và một nàng tiên cá. "Huyền thoại biển xanh" cán mốc rating 17,6% sau 20 tập phát sóng.

Sau hai bộ phim truyền hình "làm mưa làm gió" châu Á là "Hạ cánh nơi anh" (tựa gốc: Crash Landing on You) và "Tầng lớp Itaewon" (tựa gốc: Itaewon Class), bộ phim "Quân vương bất diệt" hứa hẹn sẽ "thống trị" màn ảnh trong thời gian tới. Phim có sự góp mặt của bộ đôi Lee Min Ho - Kim Go Eun, những cái tên "bảo chứng vàng" cho tỉ suất người xem và tạo nên sức nóng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, khán giả còn hy vọng hai tên tuổi đình đám là Gong Yoo và Jun Ji Hyun có thể xuất hiện trong phim với vai trò khách mời đặc biệt./.