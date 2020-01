Yu Dương “lột xác” quyến rũ, sang chảnh trong phim “Bí mật của gió“

Tám năm trở về trước, khán giả yêu điện ảnh bị chinh phục hoàn toàn bởi một “Thánh cô Chiêu Dương” xinh đẹp, nhập vai đầy ma mị trong phim điện ảnh “Lời nguyền huyết ngải” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Sau vai diễn đình đám đó, Yu Dương liên tục nhận được lời mời tham gia các dự án lớn như “Cô dâu đại chiến 2” của đạo diễn Victor Vũ, “Tốc độ và đường cong” của đạo diễn Phan Minh hay “Rừng xanh kỳ lạ truyện” của đạo diễn Khương Ngọc...

Bẵng đi một thời gian, người đẹp 9x bỗng vắng bóng hẳn trên màn ảnh rộng khiến nhiều người hâm mộ ngẩn ngơ tiếc nuối. Mãi cho đến khi Yu Dương bất ngờ xuất hiện trong trailer phim “Bí mật của gió”, người ta mới giật mình nhận ra “Thánh cô Chiêu Dương” năm nào giờ đã ngày càng trưởng thành và sắc sảo.

Trong “Bí mật của gió”, Yu Dương thủ vai cô lớp trưởng xinh đẹp nhưng đỏng đảnh, khác hẳn với tạo hình ngây thơ, thanh khiết vốn quen thuộc với khán giả. Không còn mái tóc dài bí ẩn của ngày xưa, Yu Dương trong “Bí mật của gió” quyến rũ khác lạ với kiểu tóc ngắn hiện đại và trang phục được trau chuốt kiểu cách đúng chuẩn tiểu thư. Dù với tạo hình ma mị hay điệu đà, vẻ đẹp sắc sảo của Yu Dương luôn dễ dàng chiếm được ấn tượng của người xem.

Tạo hình mới của Yu Dương trong bộ phim "Bí mật của gió".

Trong câu chuyện tình yêu đẹp của Linh (Khả Ngân) với chàng hồn ma đẹp trai Phong (Quốc Anh), sự hiện diện của của My (Yu Dương) sẽ gây ra nhiều rắc rối. Nhưng đằng sau vẻ ngoài chảnh chọe khó ưa, “cô nàng lắm chiêu” My còn nhiều góc khuất mà không phải ai cũng thấu hiểu. “My là con gái của thầy hiệu trưởng, may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện vật chất tốt, ngoại hình xinh xắn và nổi tiếng trong trường, đồng nghĩa với việc My có trong tay quyền lực và sức ảnh hưởng lớn với những người xung quanh.

Thế nhưng đó chỉ là một phần về My, My không hài lòng với những gì mình có hiện tại, và luôn cố gắng tìm kiếm "thứ gì đó còn thiếu”, Yu Dương tiết lộ về nhân vật của mình.

Được khán giả biết đến qua “Lời nguyền huyết ngải” và giờ tiếp tục tái xuất trong một tác phẩm pha lẫn có yếu tố kinh dị giả tưởng, Yu Dương dường như mang duyên với những bộ phim “có ma”. Tuy nhiên, lý do nữ diễn viên trẻ lựa chọn “Bí mật của gió” làm tác phẩm đánh dấu sự trở lại của mình lại chẳng hề liên quan tới thể loại này.

“Trước khi tham gia "Bí mật của gió", Dương đã đóng một bộ phim kinh dị rồi mới biết đến dự án này. Sau khi đi casting, diễn thử, trao đổi khá nhiều với nhà làm phim, Dương cảm thấy bị thu hút bởi câu chuyện tình cảm đẹp, bối cảnh quay ở thành phố Đà Lạt mộng mơ. Và quan trọng nhất là Dương vẫn rất thích được đóng vai nữ sinh nên đã quyết định tham gia bộ phim”, cô chia sẻ.

Cùng Khả Ngân, Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi, Yu Dương là mảnh ghép hoàn thiện cuối cùng cho dàn diễn viên toàn “trai xinh gái đẹp” trong “Bí mật của gió”. Nhờ có dàn diễn viên tài năng cùng êkíp trẻ trung này, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình càng có thêm cảm hứng cho bộ phim đậm chất tình cảm lãng mạn, khác xa với tác phẩm đình đám trước đó của anh là “Quyên”. Hài hước, lãng mạn, nhưng không kém phần kỳ bí và xúc động, “Bí mật của gió” là món lạ khó bỏ qua của màn ảnh Việt dịp đầu năm mới và mùa Valentine 2020./.