Mở đầu Diễn đàn “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh” là chương trình chiếu phim và giao lưu với các đoàn làm phim, diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng (phường Lê Chân) và rạp Thống Nhất (phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng). Chương trình giới thiệu tới khán giả, công chúng Hải Phòng 11 tác phẩm điện ảnh Việt Nam, trong đó có các bộ phim “Mưa đỏ”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Tử chiến trên không”, “Mang mẹ đi bỏ”...

Cùng với đó, triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” giới thiệu tiềm năng bối cảnh quay phim của Hải Phòng và 15 tỉnh, thành phố; các tư liệu, hiện vật, dự án điện ảnh và hoạt động của các hãng phim.

Họp báo Khai mạc Diễn đàn "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh" diễn ra vào chiều 21/11.

Hoạt động chuyên môn trọng tâm của Diễn đàn là Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng – Kết nối vùng, hướng tới quốc tế”. Dịp này, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam sẽ công bố kết quả và trao Cúp Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) năm 2026 cho 10 tỉnh, thành phố có kết quả nổi bật. Trong khuôn khổ Diễn đàn còn có chương trình kết nối công nghiệp điện ảnh, chương trình Gala “Hải Phòng Film Port – Nơi những câu chuyện bắt đầu” và hoạt động khảo sát các bối cảnh quay phim tiêu biểu tại Hải Phòng.

Tại buổi họp báo giới thiệu Diễn đàn vào chiều nay (21/11), ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Thành phố xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển; trong đó, điện ảnh là một trong những con đường hiệu quả để quảng bá hình ảnh, văn hóa Hải Phòng tới công chúng trong nước và quốc tế. Với không gian phát triển mới, Hải Phòng sở hữu nguồn bối cảnh phong phú, từ quần đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ, di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc đến những công trình kiến trúc cổ, cảng biển, khu công nghiệp và các miền quê đồng bằng Bắc Bộ.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định: Điện ảnh là một trong những con đường hiệu quả để quảng bá hình ảnh, văn hóa Hải Phòng tới công chúng trong nước và quốc tế.

Dù vậy, ông Đào Trọng Đức cũng cho rằng cảnh đẹp và chiều sâu văn hóa mới chỉ là điều kiện ban đầu. Điều các nhà làm phim cần là thủ tục nhanh chóng, thông tin đầy đủ và đầu mối hỗ trợ tin cậy. Vì vậy, tại Diễn đàn lần này, Hải Phòng sẽ công bố những cam kết cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất phim.

"Hải Phòng sẽ công bố tuyên bố của Hải Phòng với những cam kết hết sức cụ thể. Đó là giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối hỗ trợ các đoàn làm phim, cắt giảm một nửa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng ngân hàng bối cảnh số, hỗ trợ thực địa và nghiên cứu, xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính, đặc biệt là giảm chi phí lưu trú, chi phí vận tải cho các đoàn làm phim", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết.

Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam kỳ vọng, qua Diễn đàn "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh" sẽ xây dựng được hệ sinh thái điện ảnh cho Hải Phòng và cho các địa phương.

Theo bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, điện ảnh không chỉ là một ngành nghệ thuật mà còn có khả năng mở đường cho du lịch, đầu tư, dịch vụ và nhiều ngành kinh tế khác. Tuy nhiên, vai trò này tại Việt Nam vẫn chưa được phát huy tương xứng với tiềm năng. Một trong những nguyên nhân là thủ tục hành chính, cơ chế hỗ trợ và chính sách ưu đãi dành cho các đoàn làm phim còn nhiều hạn chế.

Bà Ngô Phương Lan kỳ vọng những cam kết cụ thể của Hải Phòng sẽ tạo bước chuyển từ nhận thức sang hành động, đồng thời gợi mở cách làm cho các địa phương khác, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

"Chuỗi sự kiện "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh" không chỉ là sự kiện giải trí mà là những sự kiện và hoạt động có tác dụng thúc đẩy thực sự cho sự phát triển của công nghiệp điện ảnh. Từ công nghiệp điện ảnh sẽ phát triển các ngành khác của Hải Phòng cũng như của các địa phương. Qua diễn đàn này, chúng tôi muốn xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh cho Hải Phòng và cho địa phương, bởi vì hệ sinh thái phải đồng bộ và bao gồm nhiều mặt hoạt động", bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam kỳ vọng.

Chương trình chiếu phim và giao lưu với đoàn làm phim tại rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng.

Diễn đàn “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh” là một trong những hoạt động góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.