Sáng 22/11, hơn 100 đại biểu đại diện cho hơn 12.800 người Chăm Hồi giáo Bà ni tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Phan Hoà, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ).

Mở màn ngày hội là các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Chăm đã tạo không khí vui tươi cho ngày hội. Sau đó, các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Thôn Phan Hòa được sáp nhập từ 3 thôn cũ gồm Bình Thắng, Bình Minh và Bình Hòa với hơn 2.514 hộ/12.817 nhân khẩu. Đây là thôn đồng bào dân tộc Chăm, đa phần theo đạo Hồi giáo Bà ni, đời sống của bà con Chăm nơi đây chủ yếu bằng nông nghiệp.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Phan Hoà, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng

Với tính cần cù, chịu khó, tự vươn lên, đến nay, nhiều hộ đã vượt qua khó khăn, làm giàu chính đáng. Nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư mua sắm tư liệu sản xuất cơ khí hóa như: Máy cày, máy xới, máy cắt lúa liên hợp, máy hàn... từ đó đời sống nhân dân được cải thiện, ngày càng nâng cao.

Đến nay toàn thôn còn 6 hộ nghèo, 84 hộ cận nghèo. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 96,20%; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt tỷ lệ 90,5%... Năm 2026, số hộ gia đình văn hóa là 2.180/2.514 hộ, đạt tỷ lệ 86,71%. Thôn văn hóa được giữ vững; các cơ sở thờ tự “Sang Megik”, Đền Pô Patao Át, Pô Klong Sak đều thực hiện nếp sống văn minh.

Trong năm qua, Ban Điều hành thôn Phan Hòa cũng đã phối hợp thực hiện mô hình "Sáng – xanh – sạch – đẹp" tổng chiều dài đường 900m, với 20 thùng rác, 50 cây hoàng yến trên địa bàn thôn Bình Thắng cũ.

Các đại biểu tham dự ngày hội

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, trước đó, thôn Phan Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian sôi nổi, thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia; tạo không khí hào hứng, đoàn kết giữa các tổ chức, đoàn thể và các hộ gia đình trong thôn. Những tiếng cười, tiếng cổ vũ nhiệt tình đã góp phần làm cho ngày hội thêm phần náo nhiệt, vui tươi và ý nghĩa.

Không khí vui tươi của ngày hội được thể hiện tại các hoạt động trò chơi dân gian

Đến với ngày hội, ông Nguyễn Trọng Mường ở thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng phấn khởi cho biết, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều công trình dân sinh được quan tâm triển khai thực hiện nhanh, đáp ứng nhu cầu của dân địa phương.

“Trước đây là 3 thôn, nay sáp nhập lại thành 1 thôn Phan Hòa; 3 cơ sở thờ tự (Sang Megik) nay về lại thành một thôn, việc làm tôn giáo, tín ngưỡng vẫn ổn định, không ảnh hưởng gì, các vị chức sắc, chức việc vẫn đoàn kết, đồng lòng. Sau ngày hội này, chúng tôi về sẽ tiếp tục vận động bà con, tín đồ phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng thôn Phan Hòa ngày càng tốt đẹp hơn” - ông Mường nói.