Độc đáo thuyền đèn hoa đăng - nét đẹp văn hoá tâm linh của người Lào

Mỗi mùa Lễ hội Mãn chay Boun Okphansa vào rằm tháng 11 Phật lịch, không khí tại các bản làng ở thủ đô Vientiane lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Bên cạnh các nghi lễ tâm linh trang nghiêm nơi cửa Phật, nét đẹp cuốn hút hàng ngàn phật tử và du khách chính là hàng vạn chiếc đèn hoa đăng rực rỡ trôi bồng bềnh trên dòng Mê Kông khi đêm xuống. Đằng sau những ngọn hoa đăng lung linh ấy là sự khéo léo của những bàn tay giữ nghề làm hoa đăng truyền thống và gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường.

Chị Lakeo ở bản Sibounhueng, quận Chanthabouly, thủ đô Vientiane đang gấp và định hình lá chuối làm hoa đăng truyền thống

Cứ đến Lễ hội Okphansa, không khí trong gia đình chị Lakeo ở bản Sibounhueng, quận Chanthabouly, thủ đô Vientiane lại nhộn nhịp. Những cây chuối được cắt thành từng khoanh tròn, những bông hoa vạn thọ hay hương và nến được mua từ sáng sớm, tất cả đã sẵn sàng để làm thành những chiếc thuyền đèn hoa đăng.

Chị Lakeo chia sẻ: “Năm nào đến dịp này, tôi cũng tập hợp con cháu trong nhà lại để hướng dẫn lũ trẻ cùng làm. Công đoạn khó nhất chính là gấp lá chuối sao cho đều và đẹp”.

Chị Lounkham ở bản Phonsavat Neua, quận Sikhottabong là một trong những người làm hoa đăng truyền thống

Có mặt tại khu vực bến Wat Chan, quận Chanthabouly trong những ngày này, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân hối hả chuẩn bị nguyên liệu làm thuyền đèn hoa đăng. Từ những gốc cây chuối tròn trịa, bẹ lá xanh mướt cho đến những bông hoa vạn thọ vàng óng... qua đôi bàn tay tài hoa của người thợ, tất cả đã biến thành những chiếc thuyền đèn hoa đăng mang đậm nét văn hoá tâm linh của người Lào.

Chị Lounkham ở bản Phonsavat Neua, quận Sikhottabong - một trong những người làm hoa đăng truyền thống - cho biết: Để làm thuyền hoa đăng vừa đẹp mắt vừa giữ cân bằng không bị chìm khi thả xuống nước, đòi hỏi người làm phải rất tỉ mỉ trong từng công đoạn. Cách làm thuyền hoa đăng này là do ông bà tổ tiên truyền lại. Nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên từ thân cây chuối, lá chuối, hoa tươi, nến và hương.

Từ những gốc cây chuối tròn trịa, bẹ lá xanh mướt cho đến những bông hoa vạn thọ vàng óng... qua đôi bàn tay tài hoa của người thợ đã biến thành những chiếc thuyền đèn hoa đăng mang đậm nét văn hoá tâm linh của người Lào

Qua bàn tay khéo léo của người thợ, những lá chuối xanh mướt được gấp nếp thành hình cánh hoa, hình tháp hay tạo dáng chiếc thuyền nhỏ ôm trọn lấy bẹ chuối. Nhiều gia đình còn sáng tạo dùng lá dứa thơm gấp thành những bông hoa xanh ngát tỏa hương thanh khiết.

Không chỉ dừng lại ở một công việc thời vụ kiếm thêm thu nhập với giá bán bình dân từ 10.000 đến 30.000 Kip mỗi chiếc, nghề làm hoa đăng còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ về truyền thống tạ lỗi với Thần sông. Chị Lounkham chia sẻ thêm về ý nghĩa tâm linh và môi trường: “Một năm chỉ có duy nhất một lần thả hoa đăng để tạ lỗi với Thần sông vì những lúc mình làm ô nhiễm nguồn nước. Vì vậy, phải sử dụng nguyên liệu tự nhiên, nếu dùng xốp hay nhựa sẽ tạo ra chất độc hại. Còn dùng lá chuối, thân chuối thì khi trôi đi một thời gian sẽ tự phân hủy và biến mất, không làm tổn hại đến môi trường nước”.

Qua bàn tay khéo léo của người thợ, những lá chuối xanh mướt được gấp nếp thành hình cánh hoa.

Thuyền đèn hoa đăng có giá bán bình dân từ 10.000 đến 30.000 Kip mỗi chiếc.

Khung cảnh hàng loạt hoa đăng bằng lá chuối, hoa tươi rực rỡ và nến sáng lung linh trôi bồng bềnh trên mặt nước đêm hội.

Người dân Lào vẫn kiên trì gìn giữ và ưu tiên chọn mua những chiếc hoa đăng làm từ lá cây thuần túy. Những nếp nhà giữ văn hoá truyền thống như gia đình chị Lakeo và chị Lounkham không chỉ đem lại sắc màu rực rỡ cho đêm hội Okphansa, mà còn truyền cho thế hệ trẻ tình yêu với di sản và ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường.