Thuộc khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của nhà thơ Xuân Diệu (1916–2026), nhóm Dự án văn hóa Hà Nội FM thực hiện triển lãm “Con chim từ núi lạ”. Không treo thơ lên tường và không minh họa câu chữ, triển lãm đặt ra giả thuyết đáng chú ý hơn: cảm thức về thời gian - mạch ngầm xuyên suốt sáng tác của Xuân Diệu, có thể được chuyển ngữ sang ánh sáng, khung hình và chuyển động hay không?

Câu trả lời được triển khai qua ba lớp tác phẩm: "Mùa chín", "Mùa rụng", "Vết trôi". Các lớp không chia tách hay tạo thành thang bậc giá trị. Chúng là ba trạng thái của cùng dòng chảy, tiếp nối, đồng hiện, soi chiếu và bổ khuyết cho nhau.

Triển lãm "Con chim từ núi lạ" gồm ba lớp tác phẩm: "Mùa chín", "Mùa rụng", "Vết trôi".

"Mùa chín" là không gian của sự sinh thành. Những bức ảnh phóng sự mang gam màu rực rỡ, ấm sáng ghi lại con người và loài vật trong tương quan hài hòa với thiên nhiên. Đó là những khoảnh khắc bình dị nhưng được nhìn bằng con mắt của người biết rằng chúng sẽ không lặp lại. Như tình yêu trong thơ Xuân Diệu luôn dành cho những điều đang hiện hữu, lớn lên và nảy nở. Trong khi đó, "Mùa rụng" phản ánh mặt khác. Bảng màu rút về đen trắng. Ống kính lần theo vết tích thời gian để lại trên đời sống con người, cảnh quan, đặc biệt trong guồng quay đô thị hóa.

Những tác phẩm tại triển lãm

Hai không gian nhiếp ảnh quy tụ tác phẩm của Trịnh Thành Đạt và Nhân Nguyễn. Hai sắc thái thị giác đối nghịch được đặt cạnh nhau: một bên tươi sáng, thơ mộng, tràn sinh khí; một bên trầm tối, trượt dài theo vết xước của thời gian. Sự đối nghịch ấy không để phân định đúng sai. Nó phơi bày sự thật song hành trong mỗi con người: càng yêu sự sống, ta càng nhạy cảm trước khả năng mất đi.

Các bạn trẻ tham quan triển lãm "Con chim từ núi lạ"

"Vết trôi" khép lại hành trình và đúc kết tinh thần của hai không gian trước. Đây là tác phẩm video art kết hợp visualizer thơ của nghệ sĩ Ngạo Thuyên, được thực hiện cùng họa sĩ Hạ Miên. Hai phiên bản video được trình chiếu song song, đan cài tư liệu quay, nét vẽ tay và chất liệu kỹ thuật số. Trên đó, sinh trưởng, hồi sinh và tàn lụi cùng hiện diện như những khả thể đối lập của một thực tại duy nhất. Tác phẩm đưa người xem trở về khoảnh khắc đang sống, nơi quá khứ đã thành ký ức, tương lai còn ở phía trước và hiện tại lặng lẽ trôi đi.

Tác phẩm video art tại triển lãm

Điều làm nên sự hấp dẫn của "Con chim từ núi lạ" là triển lãm không áp đặt một cách nhìn về thời gian hay sự sống. Sinh sôi và tàn phai, niềm vui và lo âu, những gì đang còn và những gì đã mất đều được trình bày như những trạng thái cùng tồn tại. Đó cũng là tinh thần sâu xa của thơ Xuân Diệu: ý thức về sự hữu hạn không dẫn đến tuyệt vọng. Nó trở thành lý do để yêu thương, gìn giữ và sống trọn vẹn hơn.

Triển lãm hiện mở cửa đón công chúng tham quan tự do tại Nương Náu Art Hub (số 13B Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), 9h - 18h từ ngày 20 - 28/11/2026. Triển lãm đón mời công chúng yêu thơ, yêu nghệ thuật và những người quan tâm đến các hình thức sáng tạo đương đại, thực hành liên ngành đến tham quan, trải nghiệm và cùng khám phá những cách đọc mới đối với di sản thơ tình Xuân Diệu.