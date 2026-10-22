Đồng Nai lập hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Phú Riềng Đỏ

Mốc son lịch sử của phong trào công nhân miền Đông Nam Bộ

Phú Riềng là địa danh đặc biệt trong lịch sử phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng vào ngày 28/10/1929 đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của một tổ chức cộng sản trực tiếp hoạt động trong lực lượng công nhân cao su ở miền Đông Nam Bộ.

Toàn cảnh hội thảo

Sự ra đời của chi bộ đã tạo cơ sở chính trị và tổ chức để phong trào đấu tranh phát triển từ tự phát đến tự giác, từ phản kháng phân tán đến hành động có tổ chức và mục tiêu rõ ràng.

Di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (hay còn gọi là Chi bộ Phú Riềng Đỏ), hiện nay thuộc địa phận xã Thuận Lợi, TP. Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và đã được xếp hạng di tích quốc gia từ ngày 12/2/1999.

Tượng đài Phú Riềng đỏ được xây dựng khang trang tại di tích (ảnh: xã Thuận Lợi)

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 96 tham luận từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Các tham luận tập trung làm rõ sự ra đời, hoạt động, tầm vóc lịch sử của chi bộ cùng phong trào “Phú Riềng Đỏ”; đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn, nâng tầm giá trị di tích trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá, hội thảo đã bước đầu làm rõ nội hàm giá trị đặc biệt tiêu biểu của di tích trên các bình diện lịch sử, văn hóa, khoa học, giáo dục và mức độ ảnh hưởng. Qua đó, tạo chuyển biến quan trọng từ việc đánh giá bằng cảm nhận giá trị sang hệ thống luận cứ khoa học có thể kiểm chứng.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu cũng thống nhất nguyên tắc bảo tồn và quản trị di tích, giữ gìn yếu tố gốc, chuẩn hóa không gian di tích gắn với lộ trình quản lý lâu dài, không chạy theo phạm vi xây dựng.

Quyết tâm trình xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt trong năm 2026

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai nhấn mạnh, hội thảo đã khẳng định giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của sự kiện ngày 28/10/1929 và phong trào “Phú Riềng Đỏ”, đồng thời bổ sung các luận cứ khoa học và thực tiễn rõ ràng để nâng hạng di tích từ cấp quốc gia lên di tích quốc gia đặc biệt.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai phát biểu tại hội thảo (ảnh: Báo Đồng Nai)

Ghi nhận những đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, bà Tôn Ngọc Hạnh khẳng định thành phố quyết tâm hoàn thiện hồ sơ để phấn đấu trình xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt trong năm 2026.

Thời gian tới, TP. Đồng Nai sẽ rà soát tổng thể hệ thống di tích, nghiên cứu phương án bảo tồn, tôn tạo khoa học dưới sự tham vấn của chuyên gia. Công tác bảo tồn di sản sẽ gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Di tích quốc gia đặc biệt khác gì Di tích quốc gia? Di tích quốc gia mang giá trị tiêu biểu của một vùng hoặc giai đoạn. Di tích quốc gia đặc biệt mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình lịch sử toàn dân tộc. Di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng. Di tích quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận, đi kèm nguồn lực đầu tư và cơ chế bảo vệ nghiêm ngặt nhất cấp quốc gia. Sự nâng cấp này giúp bảo tồn trọn vẹn yếu tố gốc, đồng thời tạo động lực bứt phá về du lịch, kinh tế - xã hội và giáo dục truyền thống.