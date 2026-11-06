English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Nai phấn đấu đưa Vườn quốc gia Cát Tiên vào danh mục Di sản thế giới

Thứ Sáu, 17:25, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/11, tại lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND TP. Đồng Nai quản lý, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tập trung bảo vệ, phát huy các giá trị của khu rừng, đồng thời xây dựng đề án trình UNESCO xem xét, ghi danh là Di sản thế giới.

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai khẳng định việc tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên không chỉ là tiếp nhận, quản lý diện tích rừng mà còn là trách nhiệm gìn giữ tài sản thiên nhiên vô giá của quốc gia cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Dong nai phan dau dua vuon quoc gia cat tien vao danh muc di san the gioi hinh anh 1
Đồng Nai công bố quyết định tiếp nhận quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên (ảnh: Tiến Dũng)

Thời gian tới, Đồng Nai sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, bảo đảm hoạt động của vườn quốc gia ổn định, liên tục sau chuyển giao; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng và săn bắt động vật hoang dã.

Cùng với đó, Đồng Nai tiếp tục thực hiện các chương trình bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì các danh hiệu quốc tế của Vườn quốc gia Cát Tiên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Dong nai phan dau dua vuon quoc gia cat tien vao danh muc di san the gioi hinh anh 2
Đồng Nai cam kết bảo tồn động vật, đa dạng sinh học (ảnh: Lưu Sơn)

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn bảo vệ rừng với bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống người dân thông qua phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái, đào tạo nghề và tạo việc làm. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã với thông điệp: “Không săn bắt, không mua bán, không tiêu thụ thịt động vật hoang dã”.

Dong nai phan dau dua vuon quoc gia cat tien vao danh muc di san the gioi hinh anh 3
Hoạt động du lịch trải nghiệm tại vườn quốc gia Cát Tiên (ảnh: Lưu Sơn)

Vườn quốc gia Cát Tiên hiện là vùng lõi quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, có hơn 1.600 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật hoang dã. Khu vực này đã được UNESCO ghi danh là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Trong đó, khu đất ngập nước Bàu Sấu được Ban Thư ký Công ước Ramsar đưa vào Danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế; Vườn quốc gia Cát Tiên đã được đưa vào Danh lục Xanh của IUCN.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Họa sỹ người Anh “ghi chép thời gian” giữa lòng TP.HCM
Họa sỹ người Anh “ghi chép thời gian” giữa lòng TP.HCM

VOV.VN - Gần 16 năm gắn bó với TP.HCM, họa sĩ người Anh Richie Fawcett miệt mài ghi lại những góc phố, công trình và nhịp sống đô thị bằng ký họa. Với ông, mỗi bức tranh là một lát cắt thời gian, lưu giữ hình ảnh một thành phố đang không ngừng đổi thay.

Họa sỹ người Anh “ghi chép thời gian” giữa lòng TP.HCM

Họa sỹ người Anh “ghi chép thời gian” giữa lòng TP.HCM

VOV.VN - Gần 16 năm gắn bó với TP.HCM, họa sĩ người Anh Richie Fawcett miệt mài ghi lại những góc phố, công trình và nhịp sống đô thị bằng ký họa. Với ông, mỗi bức tranh là một lát cắt thời gian, lưu giữ hình ảnh một thành phố đang không ngừng đổi thay.

Chủ tịch TP.HCM giao KPI, chấn chỉnh tiến độ triển khai Luật Phát triển đô thị
Chủ tịch TP.HCM giao KPI, chấn chỉnh tiến độ triển khai Luật Phát triển đô thị

VOV.VN - Tiến độ ban hành văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị còn chậm, nhiều hồ sơ chưa được gửi thẩm định, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu chấn chỉnh trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả thực hiện với KPI.

Chủ tịch TP.HCM giao KPI, chấn chỉnh tiến độ triển khai Luật Phát triển đô thị

Chủ tịch TP.HCM giao KPI, chấn chỉnh tiến độ triển khai Luật Phát triển đô thị

VOV.VN - Tiến độ ban hành văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị còn chậm, nhiều hồ sơ chưa được gửi thẩm định, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu chấn chỉnh trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả thực hiện với KPI.

Mặt bằng cao tốc TP.HCM - Trung Lương chậm, 116 cọc khoan nhồi bị ảnh hưởng
Mặt bằng cao tốc TP.HCM - Trung Lương chậm, 116 cọc khoan nhồi bị ảnh hưởng

VOV.VN - Việc giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tại TP.HCM tiếp tục chậm so với yêu cầu. Nhiều vị trí chưa có mặt bằng thi công, khiến nhà thầu phải điều chuyển máy móc, nhân lực và đối mặt nguy cơ gián đoạn tiến độ.

Mặt bằng cao tốc TP.HCM - Trung Lương chậm, 116 cọc khoan nhồi bị ảnh hưởng

Mặt bằng cao tốc TP.HCM - Trung Lương chậm, 116 cọc khoan nhồi bị ảnh hưởng

VOV.VN - Việc giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tại TP.HCM tiếp tục chậm so với yêu cầu. Nhiều vị trí chưa có mặt bằng thi công, khiến nhà thầu phải điều chuyển máy móc, nhân lực và đối mặt nguy cơ gián đoạn tiến độ.

Đồng Nai mở hướng phát triển kinh tế tầm thấp từ UAV
Đồng Nai mở hướng phát triển kinh tế tầm thấp từ UAV

VOV.VN - Trong xu hướng tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, kinh tế tầm thấp đang mở ra nhiều cơ hội từ thiết bị bay không người lái (UAV) và các dịch vụ, công nghệ đi kèm. Tại Đồng Nai, lĩnh vực này được đặt trong mối liên hệ với sản xuất công nghiệp, logistics, nông nghiệp và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng Nai mở hướng phát triển kinh tế tầm thấp từ UAV

Đồng Nai mở hướng phát triển kinh tế tầm thấp từ UAV

VOV.VN - Trong xu hướng tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, kinh tế tầm thấp đang mở ra nhiều cơ hội từ thiết bị bay không người lái (UAV) và các dịch vụ, công nghệ đi kèm. Tại Đồng Nai, lĩnh vực này được đặt trong mối liên hệ với sản xuất công nghiệp, logistics, nông nghiệp và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Gần 96% cử tri đồng thuận hợp nhất vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai
Gần 96% cử tri đồng thuận hợp nhất vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai

VOV.VN - Phương án điều chỉnh địa giới hành chính nhằm đưa toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên về TP. Đồng Nai quản lý nhận được sự nhất trí rất cao từ nhân dân, với tỷ lệ đồng thuận lên tới 95,85%.

Gần 96% cử tri đồng thuận hợp nhất vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai

Gần 96% cử tri đồng thuận hợp nhất vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai

VOV.VN - Phương án điều chỉnh địa giới hành chính nhằm đưa toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên về TP. Đồng Nai quản lý nhận được sự nhất trí rất cao từ nhân dân, với tỷ lệ đồng thuận lên tới 95,85%.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc