Đồng Nai phấn đấu đưa Vườn quốc gia Cát Tiên vào danh mục Di sản thế giới

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai khẳng định việc tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên không chỉ là tiếp nhận, quản lý diện tích rừng mà còn là trách nhiệm gìn giữ tài sản thiên nhiên vô giá của quốc gia cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Đồng Nai công bố quyết định tiếp nhận quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên (ảnh: Tiến Dũng)

Thời gian tới, Đồng Nai sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, bảo đảm hoạt động của vườn quốc gia ổn định, liên tục sau chuyển giao; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng và săn bắt động vật hoang dã.

Cùng với đó, Đồng Nai tiếp tục thực hiện các chương trình bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì các danh hiệu quốc tế của Vườn quốc gia Cát Tiên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Đồng Nai cam kết bảo tồn động vật, đa dạng sinh học (ảnh: Lưu Sơn)

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn bảo vệ rừng với bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống người dân thông qua phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái, đào tạo nghề và tạo việc làm. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã với thông điệp: “Không săn bắt, không mua bán, không tiêu thụ thịt động vật hoang dã”.

Hoạt động du lịch trải nghiệm tại vườn quốc gia Cát Tiên (ảnh: Lưu Sơn)

Vườn quốc gia Cát Tiên hiện là vùng lõi quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, có hơn 1.600 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật hoang dã. Khu vực này đã được UNESCO ghi danh là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Trong đó, khu đất ngập nước Bàu Sấu được Ban Thư ký Công ước Ramsar đưa vào Danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế; Vườn quốc gia Cát Tiên đã được đưa vào Danh lục Xanh của IUCN.