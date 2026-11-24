Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, sôi nổi nhất là tại khu vực Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh), với hàng loạt chương trình nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, giao lưu ẩm thực tại Đồng Tháp, diễn ra từ ngày 22 đến 25/11.

Tối 22/11, tại Trung tâm Văn hóa - Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực với chủ đề “Hương vị Đồng Tháp”. Chương trình diễn ra đến ngày 24/11. Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách có dịp tham quan các gian hàng trưng bày, thưởng thức những món ăn truyền thống, tìm hiểu các sản phẩm OCOP đặc trưng; đồng thời giao lưu, lắng nghe nghệ nhân chia sẻ về bí quyết chế biến và nguồn gốc các nguyên liệu bản địa. Hoạt động góp phần quảng bá những món ăn dân dã, đặc sản và nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất Đồng Tháp.

Xã Long Tiên tổ chức họp mặt Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 23/11, tại khách sạn Central Plaza Mỹ Tho, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển văn hóa, du lịch bền vững”. Đây là diễn đàn chuyên sâu nhằm nhận diện thực trạng, tháo gỡ những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, giàu trải nghiệm.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung chính, gồm: Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và làng nghề truyền thống; phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững; xây dựng, định vị thương hiệu điểm đến gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa - du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, xã hội hóa và huy động nguồn lực phát triển kinh tế di sản.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp tập trung làm rõ quan điểm “bảo tồn sống” đối với các di sản và làng nghề trăm năm. Qua đó, đề xuất những giải pháp đưa di sản hòa nhập vào đời sống đương đại thông qua nghệ thuật kể chuyện văn hóa (storytelling) và các hoạt động trải nghiệm thực cảnh.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, tại nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp cũng diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tín ngưỡng truyền thống sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Cán bộ phường Mỹ Trà dâng hương tại Lễ giỗ ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú

Tại Miếu An Khương Vạn, khu phố Tân Hưng, phường Sa Đéc, Lễ cúng Bà Thủy Cung Thánh Mẫu được tổ chức trang trọng trong hai ngày 23 và 24/11. Đây là lễ hội tín ngưỡng truyền thống được người dân làng chài khu phố Tân Hưng gìn giữ, tổ chức vào dịp Rằm tháng 10 âm lịch hằng năm, nhằm thể hiện lòng thành kính đối với Bà Thủy Cung Thánh Mẫu, đồng thời gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Trải qua 148 năm hình thành và duy trì, lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người dân địa phương. Trong đó, Lễ Chúc yết được tiến hành theo nghi thức tế thần linh, kính thánh tôn thần và tưởng nhớ công lao tiền nhân. Các nghi thức diễn ra trang nghiêm với sự tham gia của đội lễ cùng các nhạc cụ dân tộc như đàn cò, đàn tranh, trống, trống cơm và kèn bầu, tạo nên không gian linh thiêng, đậm đà bản sắc văn hóa dân gian.

Bên cạnh phần lễ, người dân còn được thưởng thức các tiết mục hát bội, tuồng cổ và múa dân gian do Đoàn Tuồng cổ Kim Hương biểu diễn. Ngoài ra, lễ hội còn có các nghi thức Lễ Chấp minh - Tế vong linh chiến sĩ và Lễ Chúc thọ, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Tại Di tích lịch sử - văn hóa Tiền hiền Nguyễn Tú, tọa lạc ở khu phố Mỹ Phú, UBND phường Mỹ Trà cũng trang trọng tổ chức Lễ giỗ ông, bà Tiền hiền Nguyễn Tú, những bậc tiền nhân có công khai hoang, mở đất. Lễ giỗ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11, là hoạt động văn hóa tâm linh được duy trì hằng năm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao của những người đi trước trong buổi đầu khai phá, lập làng.

Chùa Ông Quan Đế tại phường Đạo Thạnh gìn giữ được nét văn hóa truyền thống

Theo tư liệu lịch sử, ông Nguyễn Tú quê ở thôn Bả Canh, xã Đập Đá, phủ Hoài Nhơn, trấn Bình Định. Vốn là một tùy tướng văn võ song toàn của nhà Tây Sơn, sau khi triều đại này sụp đổ, để lánh nạn, ông cùng phu nhân xuôi về phương Nam lập nghiệp.

Đến vùng đất mới, ông không chỉ truyền dạy võ nghệ cho trai tráng mà còn quy tụ dân chúng khai hoang, phá rừng, dựng nhà, lập ấp, góp phần hình thành hai thôn Mỹ Trà và An Bình, nay thuộc phường Mỹ Trà. Việc tổ chức lễ giỗ hằng năm là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tri ân công đức tiền nhân, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cũng tại phường Đạo Thạnh, Chùa Ông Quan Đế - một di tích lịch sử, văn hóa và căn cứ cách mạng - vừa tổ chức họp mặt cuối năm với gần 200 cán bộ, đảng viên và người dân địa phương tham dự. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là địa chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ông Trần Công Lên, thành viên Ban hộ tự Chùa Ông Quan Đế, cho biết: “Chùa này ở giữa có chánh điện thờ ông Quan Thánh với các vị thần, bên phải thờ Phật, còn bên trái thờ Bác Hồ. Trước bàn thờ Bác Hồ là bàn thờ Anh hùng liệt sĩ. Chùa này năm 2014 được UBND thành phố Mỹ Tho công nhận là nơi thờ tự văn hóa. Trước đây, chùa cũng là căn cứ cách mạng và là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2016. Chùa mình giữ nề nếp văn hóa là thờ cúng theo tín ngưỡng dân gian, không có mê tín dị đoan”.

Những ngày này tại tỉnh Đồng Tháp có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ

Tại xã cù lao Tân Phú Đông, địa phương vừa tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Nét đẹp nơi cuối dòng sông Tiền”. Từ 81 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã chọn trao 9 giải thưởng. Trong đó, tác phẩm “Thu hoạch sò huyết ở Cồn Cống” của tác giả Nguyễn Thượng Toàn đoạt giải Nhất.

Nhiều tác phẩm đoạt giải đã khai thác những đề tài gần gũi với đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng đất cuối dòng sông Tiền như trồng sả trên cù lao, rải sò giống, thu hoạch sò huyết ở Cồn Cống. Qua những góc nhìn nghệ thuật sinh động, các tác giả đã góp phần giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương.

Đặc biệt, năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi khi được nghỉ ngày 24/11 để tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm lo gia đình và tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống. Chị Trần Thị N., một công chức đang công tác tại tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Tôi thấy Nhà nước có chủ trương cho cán bộ, công chức nghỉ thêm ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam là quá hợp lý. Bởi từ khi sáp nhập tỉnh, công việc rất nhiều, cán bộ, công chức làm việc khá áp lực nên được giảm thời gian làm việc, nghỉ ngơi là cần thiết. Do chỉ nghỉ có một ngày nên tôi không đi chơi xa, chỉ đi lòng vòng ở khu vực gần nhà, về quê thăm cha mẹ”.

Có thể thấy, thông qua nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Đồng Tháp không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng mà còn góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi người dân nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh.