Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có hơn 40 nhà cổ tiêu biểu, trong đó có 1 làng cổ, 2 nhà cổ được xếp hạng Di tích quốc gia và 4 nhà cổ xếp hạng Di tích cấp tỉnh. Các công trình mang giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật truyền thống Nam Bộ và sự giao thoa Đông - Tây. Đặc biệt, nhiều ngôi nhà vẫn lưu giữ nguyên vẹn không gian miệt vườn sông nước với cấu trúc nhà ở, sân gạch, vườn cây ăn trái, ao hồ, bến nước và kênh rạch. Tiêu biểu là Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (phường Sa Đéc), Làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Cái Bè) với những ngôi nhà nổi tiếng như nhà ông Trần Văn Bính (nhà ông Kiệt), nhà ông Ba Đức, nhà ông Võ Văn Võ và Nhà Đốc phủ sứ Lê Văn Mầu (Bảo tàng tỉnh). Những công trình này không chỉ lưu giữ nét kiến trúc đặc trưng của vùng đất Nam Bộ mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Nhiều ngôi nhà cổ nay đã xuống cấp kém an toàn đối với du khách.

Tuy nhiên, đằng sau sức hút du lịch ấy là nỗi lo về sự xuống cấp của nhiều công trình. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, một số ngôi nhà cổ đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Công tác bảo tồn, trùng tu cũng gặp không ít khó khăn do kinh phí hạn chế, thiếu cơ chế quản lý tổng thể và mô hình khai thác kinh tế di sản phù hợp.

Tại Hội thảo chuyên đề “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh, tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026, các nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung phân tích những giá trị đặc sắc của hệ thống nhà cổ, đồng thời đề xuất định hướng quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Công tác trùng tu, bảo tồn nhà cổ tại Đồng Tháp cần được quan tâm.

Nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của cộng đồng, chủ sở hữu nhà cổ, doanh nghiệp du lịch và cơ quan quản lý trong việc chung tay gìn giữ di sản. Các vấn đề về cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực trùng tu, phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng sản phẩm du lịch gắn với không gian nhà cổ cũng được đặt ra.

Đại diện các doanh nghiệp du lịch và chủ sở hữu nhà cổ còn phản ánh những khó khăn trong quá trình bảo quản, sửa chữa công trình, nhất là nguồn kinh phí và yêu cầu kỹ thuật đặc thù để vừa bảo đảm an toàn, vừa giữ được kiến trúc nguyên bản. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, tạo thêm sinh kế cho người dân từ hoạt động du lịch.

Việc bảo tồn nhà cổ không chỉ là gìn giữ những công trình kiến trúc có giá trị mà còn góp phần bảo vệ ký ức văn hóa, bản sắc của vùng đất Nam Bộ. Vì vậy, cần có giải pháp đồng bộ về cơ chế, nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng, từng bước biến di sản thành nguồn lực phát triển du lịch bền vững.