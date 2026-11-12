Đồng Tháp: Sôi nổi các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết

Ấp Bình Phục Nhứt, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Ngày hội toàn dân đoàn kết toàn dân tộc tại nhà văn hóa ấp. Ngày hội được tổ chức trang trọng, đầm ấm với sự tham dự của đông đảo người dân, các gia đình chính sách, cán bộ, đảng viên và chức sắc tôn giáo tại khu dân cư.

Tại ngày hội, cán bộ và người dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Hồng Khánh, người dân ấp Bình Phú, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp, phấn khởi chia sẻ sau khi tham dự ngày hội: “Địa phương tôi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc rất vui vẻ. Lãnh đạo xã đi thăm từng ấp, chúc bà con làm ăn phát đạt. Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thạnh Thủy tổ chức ngày hội rất chu đáo, bà con nhân dân rất phấn khởi, đi dự đầy đủ. Cuộc sống bà con so với trước đây có kinh tế ổn định, phát triển; đường sá giao thông nông thôn thông thoáng, đi lại thuận lợi, vùng quê ngày càng đổi thay. Người dân rất yên tâm về tình hình an ninh, trật tự”.

Đông đảo người dân dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Bình Phục Nhứt, xã An Thạnh Thủy

Tại nhiều khu dân cư còn có lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đến dự và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khởi công, khánh thành các công trình phúc lợi như cầu, đường giao thông nông thôn, nhà Đại đoàn kết, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao đời sống người dân.

Năm nay, tỉnh Đồng Tháp triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo điểm nhấn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Với chủ đề “Văn hóa soi đường – Đồng Tháp vươn xa”, chuỗi sự kiện gồm hơn 30 nhóm hoạt động trọng tâm, được tổ chức đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tại 102 xã, phường và các khu dân cư.

Ngày hội toàn dân đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trở thành hoạt động văn hóa hàng năm

Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết dự kiến diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026. Trong đó, Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 dự kiến tổ chức lúc 19 giờ 30 phút ngày 18/11 tại xã Cái Bè.

Trước đó, từ ngày 1/11 đến hết ngày 18/11, các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Nhiều hoạt động thiết thực như biểu diễn văn nghệ, giới thiệu sản vật địa phương, trò chơi dân gian được tổ chức, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống.

Đối với cấp xã, phường, ngày 24/11 sẽ diễn ra các hoạt động liên hoan văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và thể thao dân tộc. Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một sản phẩm, không gian văn hóa hoặc sản phẩm OCOP tiêu biểu để quảng bá du lịch; đồng thời xây dựng, duy trì ít nhất một mô hình cộng đồng với tiêu chí “sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Ông Dương Trần Trọng Quang, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp, cho biết địa phương dự kiến tổ chức ngày hội đồng loạt tại 17/17 khu dân cư vào ngày 18/11. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo, tạo điều kiện để đông đảo người dân và đảng viên đang cư trú trên địa bàn cùng tham gia. Đáng chú ý, năm nay người dân địa phương càng thêm phấn khởi khi sầu riêng đầu vụ được mùa, được giá: “Ngày hội tổ chức đồng loạt vào ngày 18/11 ở 17/17 khu dân cư. Chúng tôi mời tất cả các hộ dân trên địa bàn, đảng viên đang cư trú cùng tham gia cả phần lễ và phần hội. Phần hội tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, đập bong bóng, hái hoa dân chủ… Phần lễ ôn lại truyền thống, phát biểu chúc mừng. Năm nay, bà con rất phấn khởi vì trái sầu riêng đầu vụ có giá” - ông Quang cho biết.

Đây là dịp để cán bộ và người dân khu dân cư thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó cùng xây dựng quê hương phát triển

Không chỉ diễn ra tại các khu dân cư, chuỗi hoạt động còn được mở rộng đến trường học nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Từ ngày 18/11 đến ngày 24/11, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng, tìm hiểu lịch sử thông qua các di sản văn hóa. Các trò chơi dân gian và nghệ thuật truyền thống cũng được đưa vào hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh.

Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi và hoạt động thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Tiêu biểu là Cuộc thi “Tiếng hát đại đoàn kết” tỉnh Đồng Tháp năm 2026 với chủ đề “Hòa giai điệu mới, sáng mãi tình đoàn kết”; cuộc thi nói chuyện chuyên đề và cuộc thi giới thiệu sách bằng video clip với chủ đề “Gia đình đọc sách – Gắn kết yêu thương”. Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 còn có 7 cuộc thi hấp dẫn cùng nhiều hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham dự Ngày hội toàn dân đoàn kết toàn dân tộc tại phường Đạo Thạnh và tặng quà cho hộ khó khăn

Với cách tổ chức đa dạng, phong phú, gắn hoạt động văn hóa với đời sống cộng đồng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu mà còn góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, trở thành động lực xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng văn minh, giàu đẹp.