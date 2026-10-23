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Hà Nội ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa cơ sở:

Đột phá không gian nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư, tổ dân phố từ công nghệ số

Thứ Sáu, 12:48, 23/10/2026

VOV.VN - Việc ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa – khu thể thao nhà văn hóa tổ dân phố 4, phường Giảng Võ là bước đi quan trọng trong nỗ lực hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW đến từng khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội.

Thư Vũ/VOV.VN
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Trang:
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 1
Mô hình điểm thiết chế nhà văn hóa – khu thể thao nhà văn hóa tổ dân phố 4, phường Giảng Võ kết hợp giữa phát triển văn hóa đọc, ứng dụng công nghệ số và kết nối các giá trị truyền thống để phục vụ tốt nhất đời sống tinh thần của nhân dân.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 2
Mô hình này đại diện cho nhóm đặc thù khu vực phường trung tâm nội đô có không gian hạn chế.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 3
Điểm nhấn của mô hình thiết chế văn hóa cộng đồng tại tổ dân phố 4, phường Giảng Võ nằm ở việc phát triển thư viện cộng đồng gắn với công nghệ số.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 4
Nhà văn hóa tại tổ dân phố 4 là nơi hoạt động của các CLB cộng đồng như văn nghệ, cờ vua – cờ tướng, bóng bàn, cầu lông… là nơi sinh hoạt văn hóa – thể thao thường xuyên của khu dân cư.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 5
Với khuôn viên rộng gần 700 m², nhà văn hóa được trang bị thư viện sở hữu khoảng 1.500 đầu sách, kết nối phòng máy tính có Internet, wifi miễn phí.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 6
Sự hỗ trợ của Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại đây giúp cư dân tra cứu thông tin, tiếp cận tài liệu số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 7
Sự kết hợp này tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ văn hóa truyền thống sinh hoạt định kỳ và giới thiệu di sản đến cộng đồng.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 8
Tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ tổ dân phố 4, phường Giảng Võ biểu diễn, đem đến không khí sôi động trong ngày ra mắt mô hình điểm tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 9
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình hoạt động tại thiết chế văn hóa tổ dân phố thuộc phường Giảng Võ.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 10
Tại lễ ra mắt, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng rằng, với sự quan tâm của các cấp, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn và đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân, Nhà văn hóa số tại tổ dân phố số 4 sẽ trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng hữu ích.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 11
“Đối với khu vực đô thị trung tâm, không gian sinh hoạt có thể còn hạn chế; vì vậy, cần tính toán, sắp xếp công năng linh hoạt, xây dựng lịch hoạt động hợp lý và kết nối với các không gian công cộng phù hợp”, ông Hiếu nói.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 12
Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Lê Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND phường Giảng Võ cho biết: “Nhà văn hóa tại tổ dân phố 4 là bước khởi đầu để UBND phường Giảng Võ đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình vận hành, tiến tới nhân rộng ra các nhà văn hóa tổ dân phố khác trên địa bàn phường trong thời gian tới”.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 13
Ông Nguyễn Mạnh Tam, Tổ trưởng tổ dân phố 4 bày tỏ: “Với bà con nhân dân chúng tôi, Nhà sinh hoạt cộng đồng từ lâu đã là “ngôi nhà chung” thắp sáng tình làng nghĩa xóm. Sự kiện hôm nay thực sự mang ý nghĩa vô cùng thiết thực cho đời sống nhân dân”.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 14
Lễ ra mắt nhận được sự hưởng ứng và kỳ vọng của đông đảo người dân phường Giảng Võ.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 15
Hoạt động của các CLB văn nghệ, dân ca dân vũ góp phần duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ tại khu dân cư.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 16
Hoạt động của CLB cờ tướng tại nhà sinh hoạt cộng đồng.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 17
Không gian sân ngoài trời và khu vực dành cho hoạt động thể dục thể thao phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân.
Dot pha khong gian nha van hoa cong dong khu dan cu, to dan pho tu cong nghe so hinh anh 18
Mô hình thiết chế văn hóa tại phường Giảng Võ hướng tới kết hợp sinh hoạt cộng đồng, phát triển văn hóa đọc và ứng dụng công nghệ số, tạo cơ sở thực tiễn để đánh giá, rút kinh nghiệm và nghiên cứu nhân rộng tại các phường trung tâm phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

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