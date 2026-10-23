Đột phá không gian nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư, tổ dân phố từ công nghệ số

Giữ vững nếp nhà, định hình văn hóa gia đình số

VOV.VN - Nền nếp gia đình truyền thống đang dịch chuyển cùng sự vận động của xã hội và công nghệ. Xây dựng và lan tỏa giá trị gia đình văn hóa chính là vun đắp một bệ đỡ tinh thần vững chắc, để mỗi gia đình thực sự là một “tế bào” tốt xây dựng nên xã hội hiện đại, văn minh trong thời đại số.