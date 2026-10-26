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Đưa nghệ thuật xiếc và tạp kỹ đến gần hơn với công chúng

Thứ Hai, 14:41, 26/10/2026
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VOV.VN - Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ được đưa đến với đông đảo công chúng Thủ đô qua buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại Nhà Bát Giác, Hà Nội trong chương trình “Âm nhạc cộng đồng”. Sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện, các tiết mục hài hước cùng ảo thuật mang đến những khoảnh giải trí cho khán giả.

Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội trực tiếp thực hiện mang đến một điểm hẹn văn hóa gần gũi thông qua sự kết hợp nhịp nhàng giữa tung hứng, xiếc và các màn trình diễn giàu tính giải trí tại Nhà Bát Giác (Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội). 

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Tiết mục “Bong bóng” của nghệ sĩ Thanh Tú.

Mở đầu đêm diễn, tiết mục “Bong bóng” của nghệ sĩ Thanh Tú thu hút đông đảo công chúng bằng những hình khối bong bóng đa dạng kích thước, lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn sân khấu.

Tiếp nối bầu không khí hào hứng đó, nghệ sĩ Vương Sơn với “Tung hứng chậu hoa” và nghệ sĩ Hoàng Hậu trong “Trò khéo trên chân” tiếp tục chinh phục người xem bằng sự khéo léo, kỹ thuật biểu diễn vững vàng cùng khả năng làm chủ động tác điêu luyện. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng biệt, hòa quyện tạo nên tổng thể chương trình phong phú và trọn vẹn.

Bên cạnh các màn phô diễn kỹ thuật đỉnh cao, đêm diễn bùng nổ với sự xuất hiện của “Lớp học của những chú cún” do nghệ sĩ Phan Khánh thể hiện. Những động tác ngộ nghĩnh, đáng yêu của các "diễn viên bốn chân" nhanh chóng thu hút ánh nhìn của các em nhỏ, liên tục khuấy động sân khấu bằng những tràng pháo tay và tiếng cười giòn giã.

Dua nghe thuat xiec va tap ky den gan hon voi cong chung hinh anh 2
Tiết mục Ảo thuật khơi gợi trọn vẹn sự tò mò của người xem.

Ngay sau đó, ảo thuật gia Quang Tuấn tiếp tục đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác qua tiết mục Ảo thuật biến hóa kỳ ảo, khơi gợi trọn vẹn sự tò mò của người xem. Sự đan xen khéo léo giữa nhiều loại hình biểu diễn đã giúp chương trình dễ dàng chạm đến đông đảo công chúng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Dua nghe thuat xiec va tap ky den gan hon voi cong chung hinh anh 3
Tiết mục “Thang lắc” của nghệ sĩ Tuấn Thành.

Đẩy không khí đêm diễn lên cao trào, tiết mục “Thang lắc” của nghệ sĩ Tuấn Thành cùng “Tung hứng đôi” do bộ đôi Chí Anh - Việt Long trình diễn chinh phục khán giả nhờ khả năng giữ thăng bằng, độ chính xác tuyệt đối trong từng nhịp chuyển động và sự phối hợp ăn ý.

Dua nghe thuat xiec va tap ky den gan hon voi cong chung hinh anh 4
Tiết mục xiếc “Lắc vòng nghệ thuật” của nghệ sĩ Khánh Ngọc.

Tiết mục “Xe đạp hài hước” của nghệ sĩ Anh Tú kết hợp sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng khi biểu diễn với xe đạp một bánh và xe đạp tí hon cùng những tình huống vui nhộn, mang đến tiếng cười cho khán giả. Khép lại chương trình, tiết mục “Lắc vòng nghệ thuật” của nghệ sĩ Khánh Ngọc gây ấn tượng với những động tác uyển chuyển, thể hiện sự khéo léo và khả năng kiểm soát cơ thể.

Sự dung hòa khéo léo giữa kỹ thuật điêu luyện và tính giải trí đại chúng đã cho thấy sức sống đa dạng, linh hoạt của nghệ thuật xiếc và tạp kỹ khi bước ra khỏi những khán phòng truyền thống. Không gian biểu diễn mở như Nhà Bát Giác trong chương trình “Âm nhạc cộng đồng” đã kết nối, xóa nhòa ranh giới sân khấu, đưa nghệ thuật thẩm thấu tự nhiên vào hơi thở đời sống thường nhật của người dân và du khách.

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Thêm yêu Hà Nội từ giai điệu Jazz ngẫu hứng bên Hồ Gươm

VOV.VN - Jazz ngẫu hứng cùng giai điệu Hà Nội trữ tình và các tác phẩm nổi tiếng thế giới đưa khán giả đến với không gian nghệ thuật tại Nhà Bát Giác bên hồ Gươm. Tiếng kèn của NSƯT Quyền Văn Minh và Bình Minh Jazz Club tronng chương trình “Âm nhạc cuối tuần” khiến công chúng và du khách thêm yêu Hà Nội.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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