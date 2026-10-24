Đưa sản phẩm văn hóa đến gần nhà đầu tư qua sàn giao dịch

Kết nối người sáng tạo và nhà đầu tư và thị trường

Sáng 24/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hoá, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời giải phóng sức sáng tạo, khơi thông nguồn lực, đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế chiến lược.

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hoá

Dự thảo luật được xây dựng theo hướng tiếp cận công nghiệp văn hóa theo chuỗi giá trị; không quy định lại những chính sách đã có trong các luật chuyên ngành mà tập trung bổ sung các khoảng trống pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn trong thực thi. Các quy định cũng hướng tới hạn chế phát sinh thủ tục hành chính mới, tăng cường phân cấp và hậu kiểm.

Dự thảo gồm 8 chương, 39 điều, tập trung vào 6 nhóm chính sách trọng tâm, gồm: Về hạ tầng số và quyền sở hữu trí tuệ, dự thảo quy định phần mềm phục vụ sáng tạo, nền tảng số hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ là hạ tầng hỗ trợ sáng tạo, lưu vết quá trình sáng tạo, làm căn cứ chứng minh, bảo hộ và khai thác thương mại. Đồng thời, luật hướng tới hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc sử dụng và xác định giá trị tài sản trí tuệ.

Đối với phát triển nhân lực, các chính sách được đề xuất gồm xây dựng khung năng lực theo vị trí việc làm, cơ chế đặc thù thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia; hỗ trợ học bổng, miễn học phí, sinh hoạt phí, tín dụng và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về phát triển hạ tầng và không gian sáng tạo văn hóa, trong đó có tổ hợp sáng tạo văn hóa, cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, tạo không gian tập trung cho các hoạt động công nghiệp văn hóa, tổ chức sự kiện và phát triển hạ tầng văn hóa số.

Về phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, dự thảo quy định các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và phát triển sản phẩm có giá trị, gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam.

Để mở rộng thị trường, dự thảo đề xuất hình thành sàn giao dịch công nghiệp văn hóa, kết nối chủ thể sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm, nhà đầu tư và người sử dụng. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, phát triển thương hiệu quốc gia, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm văn hóa cũng được đề cập.

Về tài chính và ưu đãi đầu tư, các quy định nhằm khắc phục khoảng trống pháp luật, huy động nguồn lực xã hội, hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

Thông qua khung pháp lý đồng bộ từ sáng tạo, nhân lực, sở hữu trí tuệ đến thị trường và đầu tư, dự thảo luật hướng tới tạo nền tảng thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Bổ sung cơ chế bảo vệ chủ quyền văn hóa số

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành luật, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện nhiều nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của các chính sách mới.

Đây là dự án luật được xây dựng mới, quy định nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có ưu đãi, hỗ trợ tài chính và đầu tư, tác động trực tiếp đến ngân sách nhà nước cũng như quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ, chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội; đánh giá cụ thể hơn tính khả thi, đồng thời nghiên cứu bổ sung quy định về bình đẳng giới, chính sách dân tộc, bảo vệ lao động nữ và trẻ em.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Về định hướng phát triển, Ủy ban cơ bản tán thành 6 nhóm chính sách trong dự thảo, song đề nghị, xác định rõ các ngành công nghiệp văn hóa cần ưu tiên đầu tư, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, lấy chủ thể sáng tạo và doanh nghiệp làm trung tâm. Các quy định cần bao quát toàn bộ chuỗi giá trị, từ sáng tạo, sản xuất, phân phối, tiêu dùng đến tái đầu tư.

Đối với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, làm rõ khái niệm chủ thể sáng tạo, bảo đảm bao quát cộng đồng dân cư, hộ gia đình và làng nghề. Các quy định đặc thù cần tránh trùng lặp với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; đồng thời cân nhắc kỹ việc giao thẩm quyền quy định trình tự, thủ tục và cơ chế giám sát.

Bổ sung quy định về chủ quyền văn hóa trên không gian mạng. Dự thảo cần làm rõ cơ chế phối hợp, phân định trách nhiệm giữa cơ quan quản lý văn hóa và cơ quan quản lý an ninh mạng trong kiểm soát nền tảng xuyên biên giới, bảo vệ kho dữ liệu văn hóa số quốc gia.

Về hạ tầng công nghiệp văn hóa, rà soát quy định thành lập, điều chỉnh cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa để thống nhất với pháp luật về đất đai và quy hoạch. Việc chấp thuận nhà đầu tư không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu đối với dự án có vai trò hình thành hoặc dẫn dắt hệ sinh thái công nghiệp văn hóa cần được cân nhắc kỹ. Các quy định về tài sản công dôi dư, đối tác công tư, không gian công cộng và lộ trình triển khai các loại công trình cũng cần được làm rõ.

Đối với thị trường công nghiệp văn hóa, thống nhất khái niệm, tiêu chí về sản phẩm lõi, sản phẩm trọng điểm và sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt Nam; đồng thời làm rõ điều kiện giao dịch tài sản, quyền tài sản.

Về tài chính và ưu đãi đầu tư, làm rõ phạm vi, điều kiện bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng; bổ sung cơ chế hậu kiểm, thu hồi ưu đãi nếu nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện cam kết. Các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế giá trị gia tăng cần được rà soát, bảo đảm đồng bộ với pháp luật về thuế.