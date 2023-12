Fan Việt có thể “bùng cháy” cùng DJ Tungevaag tại Luxury Countdown Party 2024

Sự kiện countdown tại The Global City hứa hẹn bùng nổ với sự xuất hiện của DJ Tungevaag

Countdown hằng năm đã trở thành một “món ăn” tinh thần không thể thiếu đối với mọi người để đón chào một năm mới thật hoành tráng. Tiếp nối thành công của sự kiện năm ngoái, năm nay Masterise Homes phối hợp cùng thương hiệu bia cao cấp Heineken để chiêu đãi mọi người một bữa tiệc nghệ thuật – âm nhạc – ánh sáng quy mô hoành tráng chưa từng có tại Trung tâm mới The Global City. Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có sự góp mặt của "phù thuỷ âm nhạc" DJ Tungevaag cùng dàn line-up “đỉnh của chóp” hứa hẹn sẽ mang đến khoảnh khắc đón chào năm mới không thể nào quên.

Bữa tiệc countdown mừng năm mới tại The Global City không thể thiếu những màn trình diễn nhạc nước mãn nhãn - nét đặc trưng của Trung tâm mới

Dàn line-up “khuấy động” đêm giao thừa

Thường xuyên mang các hoạt động hoành tráng với quy mô chuẩn quốc tế đến với Việt Nam, năm nay Masterise Homes tiếp tục “chơi lớn” khi chiêu đãi giới trẻ bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao với sự xuất hiện của DJ Tungevaag đến từ Tomorrowland, lễ hội EDM lớn nhất thế giới. Được chứng thực bởi hàng triệu tín đồ EDM toàn cầu, những "con beat" siêu đỉnh của DJ Tungevaag chắc chắn sẽ thổi bùng không khí sôi động và khiến hàng nghìn bạn trẻ nhún nhảy không ngừng. Cũng chẳng quá lời khi nói rằng sự xuất hiện bất ngờ của DJ từng được đề cử giải Grammy này sẽ khiến giới trẻ ở khắp mọi nơi phải ghen tị với "dân quẩy" tại TPHCM.

Sự xuất hiện của “DJ 7 tỷ stream” trên Spotify hứa hẹn sẽ khuấy đảo bầu trời trung tâm mới

Song hành cùng DJ Tungevaag tại LUXURY COUNTDOWN PARTY 2024 là hàng loạt những tên tuổi đình đám của làng nhạc Việt với những tiết mục biểu diễn sôi động đến từ ban nhạc Chillies, Rapper Obito và ca sĩ Dương Hoàng Yến. Không khí sự kiện liên tục được tiếp nhiệt với dàn nghệ sĩ GenZ đình đám như Grey D, rapper Pháo. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai ngôi sao nhạc Việt ca sĩ Hà Anh Tuấn và Đông Nhi sẽ khiến người hâm mộ “vỡ òa” với những màn biểu diễn đặc sắc lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu The Global City. Dàn line-up "đỉnh chóp" đa dạng về phong cách hứa hẹn sẽ thỏa mãn sở thích âm nhạc phong phú của hơn 50.000 người tham dự.

Các fans có hẹn với dàn line-up đỉnh chóp tại Luxury Countdown Party 2024

Xuyên suốt sự kiện, nhiều hoạt động hấp dẫn liên tục diễn ra hứa hẹn mang đến cho bạn trải nghiệm đón năm mới trọn vẹn. Từ thỏa thích chụp ảnh với booth tương tác 360 độ và các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc đáo, trải nghiệm lễ hội thả diều ban đêm, thử sức với những chiếc ván trượt được thiết kế độc lạ, “quẩy”cùng những màn FLASHMOB và STREET DANCE công phu từ những nhóm nhảy hàng đầu, nạp năng lượng cho chiếc bụng đói với vô vàn gian hàng ẩm thực phong phú món ngon và vô số hoạt động giải trí khác. Không chỉ mang đến trải nghiệm ấn tượng cho khách mời, các hoạt động này còn giúp người tham dự tự tạo nên những bức ảnh cực chất để khoe ngay cùng hội bạn dịp năm mới.

Thương hiệu “countdown đình đám” Heineken đã đến Trung tâm mới

Đối với người dân Việt Nam, sự kiện đếm ngược là món ăn tinh thần không thể thiếu, nơi mọi người tập trung, chia sẻ niềm vui và kỷ niệm những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau. Do đó, các lễ hội đón năm mới hằng năm do thành phố hoặc các thương hiệu lớn như Heniken tổ chức luôn là thông tin thu hút đông đảo lượt quan tâm của giới trẻ. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, thay vì tổ chức sự kiện countdown tại Quận 1 như mọi năm, năm nay Heineken lại mang không khí cực cháy của sự kiện đếm ngược về Trung tâm mới The Global City với Luxury Countdown Party 2024.

Nói về sự thay đổi năm nay, đại diện HEINEKEN Việt Nam chia sẻ: “Mùa lễ hội năm nay chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng đến khán giả về thông điệp Kết Nối theo cách hoàn toàn mới #Kennection thông qua loạt trải nghiệm khác biệt, độc đáo ở một địa điểm hoàn toàn mới, và The Global City chính là nơi lý tưởng để đáp ứng mọi tiêu chí cho sự kiện Countdown theo đúng tinh thần của Heineken: trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, pháo hoa quy mô lớn chưa từng có và nhạc nước mãn nhãn, đáp ứng nhu cầu vui chơi chào đón năm mới của hơn 50.000 người tham dự.”

Một trong những điều đặc biệt khác tại Luxury Countdown Party 2024 là màn pháo hoa với quy mô lớn và hoành tráng được bắn trong 15 phút. Với hơn 4.500 ống pháo sẽ được thực hiện trên 100 giàn kỹ thuật đủ loại như giàn phun hoa, giàn phun viên, giàn nhấp nháy, những mẫu pháo hoa được sản xuất mới nhất với tầm bắn đảm bảo phục vụ cùng lúc hơn 50.0000 khách tham quan. Màn pháo hoa kết hợp với những hiệu ứng âm thanh ánh sáng độc đáo tạo nên một cảnh tượng cực hoành tráng và khó quên với tất cả ai có mặt tại sự kiện.

Đặc biệt, trong không khí ngập tràn niềm vui và sự sôi động đó, còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng các "đồng quẩy" trải nghiệm những lon bia Heineken mát lạnh vị nhẹ êm mà đậm chất, trong không gian thoáng đãng tại Trung tâm mới, không phải lo chen chúc và khói bụi, một trải nghiệm đón năm mới cực mới mẻ.