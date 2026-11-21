Những ngày này, công tác chuẩn bị cho Festival Dòng xanh An Giang đang được các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai. Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh tỉnh An Giang mới sau hợp nhất, mang ý nghĩa kết nối các giá trị văn hóa, khơi dậy tinh thần đoàn kết và mở rộng cơ hội phát triển.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Festival có chủ đề “Tôn vinh di sản, kiến tạo tương lai”, với tên gọi “Dòng xanh An Giang” gợi lên hình ảnh những dòng sông hội tụ, kết nối và lan tỏa. Đây cũng là thông điệp về sự gắn kết giữa các vùng đất, cộng đồng dân cư và những tiềm năng, lợi thế của An Giang sau hợp nhất.

Không gian hội chợ, triển lãm diễn ra từ ngày 22 đến 29/11, với quy mô khoảng 200 gian hàng đang khẩn trương hoàn tất

Một trong những nội dung được mong đợi nhất là đêm khai mạc ngày 22/11. Theo Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở văn hoá thể thao tỉnh An Giang cho biết: chương trình sẽ có màn trình diễn 1.000 drone light, tái hiện 10 hình ảnh mang giá trị văn hóa, di sản và thông điệp phát triển của An Giang. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật quy tụ diễn viên trong nước và quốc tế, kết hợp màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút.

Đêm 23/11, khán giả sẽ được thưởng thức vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”, góp phần tôn vinh hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Bên cạnh các chương trình sân khấu, hoạt động diễu hành trang phục truyền thống với chủ đề “Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang” sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 23/11, dự kiến thu hút khoảng 800 người tham gia. Những bộ trang phục đặc trưng của bốn dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm sẽ cùng xuất hiện trên các tuyến đường quanh Quảng trường Trần Quang Khải, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu.

Các hoạt động thể thao cộng đồng cũng hứa hẹn mang đến không khí sôi nổi. Giải đi bộ, chạy bộ dự kiến huy động 2.000 người tham gia, với sự góp mặt của lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, hoạt động bơi tự do mang tính chất trò chơi dân gian có các cự ly 50m, 100m, 200m, 500m và 1.500m dành cho nam, nữ, khuyến khích tinh thần vui khỏe, giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho biết: Một điểm đến không thể bỏ qua là không gian hội chợ, triển lãm diễn ra từ ngày 22 đến 29/11, với quy mô khoảng 200 gian hàng. Tại đây, người dân và du khách có dịp khám phá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, OCOP, các chương trình du lịch và tiềm năng kinh tế của địa phương.

Đặc biệt, khoảng 30 xã, phường đã đăng ký tham gia giới thiệu sản phẩm OCOP. Không gian ẩm thực cũng quy tụ nhiều món ăn đặc trưng của An Giang như bún cá, bún mắm, bún nước lèo; trong đó, các hoạt động quảng diễn món ăn truyền thống hằng ngày sẽ kết hợp giới thiệu và mời du khách thưởng thức miễn phí.

Chạy chương trình chuẩn bị cho đêm khai mạc Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I

Sắc màu văn hóa Kinh, Hoa, Khmer, Chăm tiếp tục được thể hiện qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, góp phần giới thiệu sự đa dạng trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ là sự kiện văn hóa, Festival Dòng xanh An Giang còn được xác định là dịp quảng bá tiềm năng kinh tế và mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư.

Điểm nhấn trong nội dung này là Hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề về các dự án lấn biển, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, du lịch và các dự án đối tác công tư (PPP) phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Hội nghị dự kiến có khoảng 150 đại biểu, trong đó có 80 doanh nghiệp tiềm năng, cùng sự tham gia của các chuyên gia, đơn vị tư vấn và đại diện các sở, ngành.

Theo Sở Tài chính, danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh hiện có 68 dự án đủ điều kiện kêu gọi đầu tư và 188 dự án tiềm năng. Riêng tại phường Rạch Giá, quy hoạch đang được triển khai đối với 9 phân khu dự án lấn biển.

Thông qua hội nghị, tỉnh hướng đến giới thiệu quy hoạch, định hướng phát triển và các cơ hội đầu tư, qua đó kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư với những lĩnh vực có nhiều tiềm năng của địa phương.

Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của Festival: đưa hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch trở thành cầu nối thúc đẩy thương mại, dịch vụ và thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức gắn với Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng: sự kiện không chỉ hướng đến tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày diễn ra mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Qua đó, hình ảnh một An Giang mới với không gian phát triển từ đồng bằng, sông nước đến biển đảo, cùng sự chung sống đoàn kết của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm sẽ được giới thiệu rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, Festival được định hướng tổ chức luân phiên tại các địa phương trong tỉnh theo kế hoạch 5 năm. Sau lần đầu tiên tại Rạch Giá, những kỳ tiếp theo sẽ tiếp tục được lựa chọn địa điểm, từng bước rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng tổ chức. Phú Quốc cũng nằm trong định hướng tổ chức của giai đoạn này.

Có thể thấy, giá trị của Festival Dòng xanh An Giang không chỉ nằm ở những màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng hay chuỗi hoạt động sôi động, mà còn ở khả năng kết nối di sản với đời sống đương đại, văn hóa với du lịch, quảng bá với xúc tiến đầu tư.

Với sự chuẩn bị của các ngành, địa phương cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân và cơ quan báo chí, Festival lần thứ nhất được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, hiệu quả, để lại dấu ấn đẹp trong lòng du khách. Quan trọng hơn, đây sẽ là bước khởi đầu cho hành trình xây dựng một sự kiện mang bản sắc riêng, góp phần khẳng định hình ảnh và vị thế của An Giang trên bản đồ văn hóa, du lịch và đầu tư.