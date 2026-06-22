English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Festival Trà Quốc tế 2026: Khẳng định vị thế “Đệ nhất danh trà” Thái Nguyên

Thứ Hai, 11:14, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung cho Festival Trà Quốc tế 2026, sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại được kỳ vọng tạo dấu ấn lớn, góp phần quảng bá thương hiệu trà của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Festival dự kiến kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11/2026, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên. Theo kế hoạch, Festival sẽ bao gồm chuỗi hoạt động đa dạng như chương trình nghệ thuật khai mạc, diễn đàn chuyên đề về ngành trà, các cuộc thi tôn vinh văn hóa và sản phẩm trà, hoạt động trải nghiệm thưởng trà, quảng bá du lịch, thể thao và xúc tiến đầu tư. Nhiều chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại nhằm tạo sức hút đối với du khách.

Một trong những điểm nhấn được mong đợi là không gian “Phố Trà” tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu sản phẩm trà, sản phẩm OCOP, trình diễn nghệ thuật đường phố, trải nghiệm văn hóa trà và ẩm thực địa phương, góp phần tạo không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra Festival.

Bên cạnh đó, Diễn đàn Trà Quốc tế được kỳ vọng trở thành nơi kết nối doanh nghiệp, nhà sản xuất, chuyên gia và các đối tác trong và ngoài nước, mở ra cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị ngành trà. Thông qua Festival, Thái Nguyên hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất trà nổi tiếng, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

festival tra quoc te 2026 khang dinh vi the De nhat danh tra thai nguyen hinh anh 1
Festival Trà Quốc tế 2026 sẽ góp phần quảng bá hiệu quả thương hiệu trà Thái Nguyên trên trường quốc tế

Ông Hoàng Xuân Thuỷ, Giám đốc HTX Tân Hoàng Trà, Trưởng làng nghề chè truyền thống xóm 5, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, người đã có 4 lần tham dự các lễ hội trà quốc tế cho biết: “Năm nay, Thái Nguyên tiếp tục tổ chức lễ hội với quy mô lớn, chúng tôi rất tự hào. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh chè Thái Nguyên tới du khách trong nước và quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng thương hiệu chè Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vị thế là vùng "Đệ nhất danh trà", đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao đời sống người làm chè và góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.”

Chị Đặng Thị Yến, HTX Trà Búp Ngọc, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ:“Tôi cho rằng các lễ hội và hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trà là cơ hội rất tốt để giới thiệu các sản phẩm trà của vùng La Bằng nói riêng và trà Thái Nguyên nói chung đến với người tiêu dùng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Qua đó, sản phẩm trà địa phương có thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu trên thị trường”.

Festival Trà Quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện quảng bá hiệu quả thương hiệu trà Thái Nguyên trên trường quốc tế. Đồng thời, cũng là dịp để Thái Nguyên khẳng định vị thế vùng chè hàng đầu cả nước, đưa hình ảnh vùng đất và con người xứ trà đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lan tỏa thông điệp hòa bình từ đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Quảng Trị
Lan tỏa thông điệp hòa bình từ đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Quảng Trị

VOV.VN - Tối nay (20/6), tại Quảng trường biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức đêm nhạc “Huyền thoại Mẹ”.

Lan tỏa thông điệp hòa bình từ đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Quảng Trị

Lan tỏa thông điệp hòa bình từ đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Quảng Trị

VOV.VN - Tối nay (20/6), tại Quảng trường biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức đêm nhạc “Huyền thoại Mẹ”.

Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030 (Kế hoạch).

Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030 (Kế hoạch).

Theo tiếng Then về Bình Liêu - lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc
Theo tiếng Then về Bình Liêu - lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

VOV.VN - Chiều nay (20/6), trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, Cơ quan thường trú Khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Theo tiếng Then về Bình Liêu” thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và giới báo chí.

Theo tiếng Then về Bình Liêu - lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

Theo tiếng Then về Bình Liêu - lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

VOV.VN - Chiều nay (20/6), trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, Cơ quan thường trú Khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Theo tiếng Then về Bình Liêu” thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và giới báo chí.

NSND Thanh Lam trình diễn trong chương trình “Đạo học” tại trụ sở UNESCO
NSND Thanh Lam trình diễn trong chương trình “Đạo học” tại trụ sở UNESCO

VOV.VN - Phần trình diễn của NSND Thanh Lam trong chương trình “Đạo học” tại trụ sở UNESCO (Paris, Pháp) đã để lại nhiều ấn tượng với các đại sứ, trưởng đoàn và đại biểu quốc tế tham dự sự kiện.

NSND Thanh Lam trình diễn trong chương trình “Đạo học” tại trụ sở UNESCO

NSND Thanh Lam trình diễn trong chương trình “Đạo học” tại trụ sở UNESCO

VOV.VN - Phần trình diễn của NSND Thanh Lam trong chương trình “Đạo học” tại trụ sở UNESCO (Paris, Pháp) đã để lại nhiều ấn tượng với các đại sứ, trưởng đoàn và đại biểu quốc tế tham dự sự kiện.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc