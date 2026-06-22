Festival Trà Quốc tế 2026: Khẳng định vị thế “Đệ nhất danh trà” Thái Nguyên

Festival dự kiến kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11/2026, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên. Theo kế hoạch, Festival sẽ bao gồm chuỗi hoạt động đa dạng như chương trình nghệ thuật khai mạc, diễn đàn chuyên đề về ngành trà, các cuộc thi tôn vinh văn hóa và sản phẩm trà, hoạt động trải nghiệm thưởng trà, quảng bá du lịch, thể thao và xúc tiến đầu tư. Nhiều chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại nhằm tạo sức hút đối với du khách.

Một trong những điểm nhấn được mong đợi là không gian “Phố Trà” tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu sản phẩm trà, sản phẩm OCOP, trình diễn nghệ thuật đường phố, trải nghiệm văn hóa trà và ẩm thực địa phương, góp phần tạo không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra Festival.

Bên cạnh đó, Diễn đàn Trà Quốc tế được kỳ vọng trở thành nơi kết nối doanh nghiệp, nhà sản xuất, chuyên gia và các đối tác trong và ngoài nước, mở ra cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị ngành trà. Thông qua Festival, Thái Nguyên hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất trà nổi tiếng, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Festival Trà Quốc tế 2026 sẽ góp phần quảng bá hiệu quả thương hiệu trà Thái Nguyên trên trường quốc tế

Ông Hoàng Xuân Thuỷ, Giám đốc HTX Tân Hoàng Trà, Trưởng làng nghề chè truyền thống xóm 5, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, người đã có 4 lần tham dự các lễ hội trà quốc tế cho biết: “Năm nay, Thái Nguyên tiếp tục tổ chức lễ hội với quy mô lớn, chúng tôi rất tự hào. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh chè Thái Nguyên tới du khách trong nước và quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng thương hiệu chè Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vị thế là vùng "Đệ nhất danh trà", đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao đời sống người làm chè và góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.”

Chị Đặng Thị Yến, HTX Trà Búp Ngọc, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ:“Tôi cho rằng các lễ hội và hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trà là cơ hội rất tốt để giới thiệu các sản phẩm trà của vùng La Bằng nói riêng và trà Thái Nguyên nói chung đến với người tiêu dùng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Qua đó, sản phẩm trà địa phương có thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu trên thị trường”.

Festival Trà Quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện quảng bá hiệu quả thương hiệu trà Thái Nguyên trên trường quốc tế. Đồng thời, cũng là dịp để Thái Nguyên khẳng định vị thế vùng chè hàng đầu cả nước, đưa hình ảnh vùng đất và con người xứ trà đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.