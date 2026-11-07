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Gần 90 hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Quảng Ninh

Thứ Bảy, 11:04, 07/11/2026
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VOV.VN - Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức khoảng 90 hoạt động, sự kiện gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành chuỗi “Tuần văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc” tại cộng đồng dân cư.

 

Trong 88 hoạt động dự kiến chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, Quảng Ninh có 11 hoạt động cấp thành phố và 77 hoạt động cấp xã, phường, đặc khu. Thành phố xác định tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân với tư cách là chủ thể sáng tạo, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa; đồng thời gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa.

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Các khu dân cư ở Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng mang đậm màu sắc văn hóa địa phương

Tham dự các hoạt động sôi nổi tại các khu dân cư, bà Đinh Minh Hằng (phường Bãi Cháy) và ông Lê Văn Huyên (phường Hạ Long) cho biết:

"Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Tất cả các khu phố chúng tôi đều rộn ràng và rất tự hào, tràn đầy năng lượng và sức trẻ của thành phố".

"Từ các thôn bản, phường xã lên đến thành phố, nơi nào cũng thể hiện tình đoàn kết rất gắn bó keo sơn, đồng bào rất phấn khởi".

Mở đầu các hoạt động trọng tâm cấp thành phố là Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, diễn ra ngày 7/11 (tại Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả) với khoảng 10.000 người tham dự. Ngày 15/11, Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc thành phố Quảng Ninh sẽ diễn ra tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, với quy mô khoảng 20.000 người, do UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội.

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Những hoạt động quy mô lớn sẽ diễn ra xuyên suốt Tuần lễ

Ngày 20/11, Chương trình nghệ thuật đặc biệt quảng bá giá trị di sản văn hóa thế giới Yên Tử được tổ chức tại Quảng trường Minh Tâm, với khoảng 10.000 người. Cũng trong tháng 11, Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh - Quảng Tây, Trung Quốc năm 2026 sẽ diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm. Liên hoan Tiếng hát khu dân cư cấp thành phố tổ chức ngày 24/11, sau khi 54/54 địa phương đã tổ chức liên hoan ở cơ sở từ tháng 8 đến tháng 10.

Ở các địa phương, nhiều hoạt động mang đậm sắc màu riêng cũng được chuẩn bị: phường Cẩm Phả tổ chức chương trình nghệ thuật Live Concert “Trở về ký ức” trong hai ngày 13 và 14/11; xã Ba Chẽ tổ chức chợ phiên văn hóa vùng cao gắn với giao lưu văn nghệ, thể thao và quảng bá sản phẩm địa phương trong tháng 11; Ngày hội văn hóa dân tộc Sán Chay diễn ra từ ngày 21 đến 22/11, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc anh em. Trong thời gian trước, trong và sau Ngày Văn hóa Việt Nam, thành phố cũng tổ chức miễn, giảm phí tham quan tại các khu du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

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Hơn 400 hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam: Đi đâu, xem gì?

VOV.VN - Lần đầu được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 có 406 chương trình, hoạt động được chuẩn bị tại 34 tỉnh, thành phố. Từ diễu hành di sản, biểu diễn nghệ thuật đến chiếu phim miễn phí, chuỗi sự kiện mang đến nhiều điểm hẹn để người dân trải nghiệm và khám phá văn hóa Việt.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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