Gắn kết văn hóa giúp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiến xa hơn

Chủ Nhật, 17:29, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 24/5, tại Tokyo, Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản (BETORAKU) tổ chức Diễn đàn “Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản” với chủ đề “Tự hào chung tay - Tôn vinh cống hiến”, theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Diễn đàn “Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản" năm 2026 có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và Phu nhân, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji, cùng nhiều trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản như Giáo sư Trần Văn Thọ và khoảng 150 đại diện các hội đoàn Việt Nam tại Nhật Bản.

gan ket van hoa giup quan he viet nam - nhat ban tien xa hon hinh anh 1
Thống đốc Kuroiwa Yuji phát biểu tại sự kiện.

Tại đây, Thống đốc tỉnh Kanagawa - Kuroiwa Yuji đã có bài phát biểu bằng tiếng Việt gây xúc động sâu sắc cho quan khách, khi có một người đứng đầu một địa phương của Nhật Bản lại yêu Việt Nam đến thế. “Tôi hy vọng diễn đàn này sẽ là cơ hội để làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam” - ông Kuroiwa Yuji chia sẻ.

gan ket van hoa giup quan he viet nam - nhat ban tien xa hon hinh anh 2
Một tiết mục văn nghệ chào mừng diễn đàn "Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản

Khác với những hội thảo thông thường, diễn đàn "Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản" là một không gian đối thoại thẳng thắn và trực diện về những vấn đề cấp thiết nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Hành trình văn hóa này khởi đầu với Triển lãm cộng đồng, nơi những dấu ấn đặc sắc và tinh hoa bản sắc Việt qua các thời kỳ được tái hiện một cách sống động và đầy tự hào.

Sự kiện cũng hội tụ những giá trị tri thức và thực tiễn thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu gồm phiên chuyên đề “Chúng ta cần làm gì để bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản?”, phiên kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác, chiến lược truyền thông trong kỷ nguyên số.

gan ket van hoa giup quan he viet nam - nhat ban tien xa hon hinh anh 3
Tọa đàm lan tỏa tiếng Việt.

Phần 2 của chương trình mở ra một không gian trang trọng và đầy chiều sâu – nơi Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện những bước đi gắn liền với định ước bảo tồn và phát triển hồn cốt Việt.

Trong đó, điểm nhấn nhân văn lay động lòng người nhất chính là lễ trao giải cuộc thi “Kể chuyện cùng bé – Giữ tiếng Việt hôm nay”. Được khởi xướng và triển khai xuyên suốt từ ngày 30/4 - 19/5/2026, cuộc thi vượt khỏi khuôn khổ của một sân chơi tài năng thông thường để trở thành một chiến dịch bền bỉ, thắp lên ngọn lửa tình yêu ngôn ngữ dân tộc trong tâm hồn những “mầm non” đang sinh trưởng tại nước ngoài.

gan ket van hoa giup quan he viet nam - nhat ban tien xa hon hinh anh 4
Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Phu nhân (thứ 2 bên trái) tặng hoa các đại biểu.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: “Kể cả trong quá khứ, yếu tố văn hóa đã giúp cho hai đất nước, hai dân tộc của chúng ta gần gũi với nhau hơn. Tôi tin là trong tương lai, sợi dây văn hoá, nhịp cầu văn hóa, sự tương đồng về văn hóa cũng sẽ giúp quan hệ hai nước tiến sâu hơn, tiến xa hơn”.

gan ket van hoa giup quan he viet nam - nhat ban tien xa hon hinh anh 5
Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, còn có các hoạt động để tri ân và tôn vinh những cá nhân, tổ chức đã tận hiến bằng tất cả tâm huyết cho hành trình gìn giữ văn hóa cộng đồng bền bỉ suốt thời gian qua. Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản công bố chiến lược phát triển 2026 – 2027 với những hoạt động cụ thể, thiết thực như “Concert yêu nước” lần thứ 2, dự án MV văn hóa Việt - Nhật và Lễ hội Trung thu & ẩm thực Việt Nam cùng chương trình nghệ thuật "Xuân quê hương".

Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong việc định hình lại chiến lược bảo tồn và phát triển giá trị Việt trong dòng chảy hội nhập tại Nhật Bản.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Han Kang - văn sỹ Hàn Quốc giành giải Nobel được NBCC Mỹ vinh danh
VOV.VN - Bản dịch tiếng Anh 1 tác phẩm của Han Kang, nữ nhà văn Hàn Quốc là chủ nhân giải Nobel Văn học 2024, đã đoạt giải của Hội đồng phê bình sách quốc gia Mỹ (National Book Critics Circle - NBCC) năm 2025 ở hạng mục Tiểu thuyết.

Xuất khẩu công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc lập kỷ lục mới trong năm 2024
VOV.VN - Thông qua việc xuất khẩu văn hóa phẩm ngày càng được đẩy mạnh với nhiều cột mốc mới, “quyền lực mềm” của Hàn Quốc tiếp tục phát huy tác dụng với độ lan tỏa rộng khắp trên thế giới.

"Tết cho em" góp phần giữ gìn hồn cốt Việt Nam trên "xứ sở hoa Anh đào"
VOV.VN - Trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hôm nay 25/1, tại Tokyo, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản đã tổ chức chương trình “Tết cho em” với nhiều hoạt động vui tươi và tràn đầy ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

Nhật Bản chọn chữ "Hùng" làm chữ Hán thư pháp đại diện cho năm 2025
VOV.VN - Ngày 12/12, tại ngôi chùa Kiyomizu ở cố đô Kyoto của Nhật Bản, chữ Hán thư pháp đại diện cho đời sống xã hội cả năm 2025 của nước này là chữ “Hùng” đã chính thức được công bố.

Vở opera "Công nữ Anio" được chuyển thể thành nhạc kịch
VOV.VN - Sau thành công vang dội với hàng loạt các buổi công diễn tại Việt Nam và Nhật Bản, vở opera “Công nữ Anio” – một tác phẩm lớn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nhật (21/9/1973-21/9/2023), đã được chuyển thể thành nhạc kịch và sẽ được công diễn tại Nhật Bản vào tháng 9/2026.

