Gặp gỡ nhóm M6 tuổi 20: Dấu ấn đổi mới tại Hội Âm nhạc Hà Nội

Buổi giao lưu với nhóm M6 là điểm nhấn mở đầu cho chuỗi hoạt động đổi mới phương thức sinh hoạt định kỳ hằng tháng của Hội Âm nhạc Hà Nội. Theo Nghệ sĩ Nhân dân Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, việc duy trì mô hình giới thiệu tác phẩm mới theo lối cũ suốt nhiều năm qua tuy tạo được nếp sinh hoạt quen thuộc nhưng dần trở nên đơn điệu. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, Hội đã quyết định chuyển hướng sang tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm chuyên đề và khắc họa chân dung tác giả - tác phẩm. Buổi giao lưu giới thiệu tác phẩm của M6 chính là bước thử nghiệm thực tế đầu tiên.

Hội Âm nhạc Hà Nội và nhóm M6.

Nhóm M6 - "khối rubic" với những mảng màu âm nhạc khác biệt

Thành lập từ năm 2006, nhóm M6 là mái nhà chung của 6 nhạc sĩ tài hoa: Ngô Tự Lập, Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Thắng, Trần Đức Minh và Nguyễn Lê Tâm. Tròn hai thập kỷ bền bỉ cống hiến, M6 tiếp tục khẳng định giá trị nghệ thuật đích thực từ những mảng màu âm nhạc khác biệt.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nhạc sĩ Tiến Mạnh, 6 thành viên của nhóm M6 và các ca sĩ biểu diễn trong chương trình.

Sau 20 năm, M6 đã phát hành 3 album chung gồm "Hà Nội 36 phố", "Những đường bay", "Miền nhiệt đới" và tổ chức nhiều đêm nhạc. Bắt đầu từ tình bạn văn thuần khiết, 6 cá tính âm nhạc khác biệt đã cùng nhau tạo nên một không gian sáng tác bền bỉ. Các thành viên thường xuyên tương tác chuyên môn như phổ thơ, viết lời, hòa âm phối khí, chơi nhạc cho tác phẩm của nhau và cùng đứng chung trên nhiều sân khấu nghệ thuật.

Nhóm M6 gồm các nhạc sĩ Ngô Tự Lập, Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Thắng, Trần Đức Minh và Nguyễn Lê Tâm.

Tiến sĩ, nhạc sĩ Ngô Tự Lập, “thuyền trưởng” M6 chia sẻ: “M6 tượng trưng cho 6 mặt của một "khối Rubik" âm nhạc. Mỗi mặt không mang một sắc màu đơn điệu mà chứa đựng vô vàn mảng màu phong phú. Triết lý vận hành xuyên suốt 20 năm qua của M6 gói gọn trong ba điểm cốt lõi: Khởi đầu từ tình bạn chân thành - Khát khao sáng tạo cái mới trong cả ca từ lẫn giai điệu - Tôn trọng tuyệt đối sự khác biệt".

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Hội Âm nhạc Hà Nội, 12 ca khúc đại diện cho tư duy âm nhạc của 6 tác giả đã được cất lên qua những giọng ca đầy nội lực như Bí đỏ (Đoàn Thanh Hiền), Yên Hà, Khánh Thi, Hải Anh, Minh Đức cùng tiếng đàn của chính các nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Vũ Thiết tại buổi tọa đàm với nhóm M6 của Hội Âm nhạc Hà Nội.

Nhận xét về nhóm M6, nhạc sĩ Vũ Thiết nhấn mạnh, chính tư duy "sáng tác là phải sáng tạo và không được giống ai" của M6 đã tạo nên âm nhạc có sức hút đặc biệt, khiến hội trường yên lặng để lắng nghe trong sự tôn trọng một cách tự nhiên.

Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm (bên trái) và nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh.

Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm, cựu thủ lĩnh ban nhạc Đồng hồ báo thức, thành viên nhóm M6 giới thiệu tác phẩm "Nhắn tuổi 20" (ca sĩ Yên Hà thể hiện bằng hai ngôn ngữ Việt - Nga) đưa ra thông điệp thanh niên không nên sống thụ động "như con ốc". Trong khi đó, bài hát "Ngước lên ngọn quốc kỳ" (do ca sĩ Bí đỏ thể hiện) lại là khúc tráng ca tri ân những con người đã hy sinh vì đất nước.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.

Được nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội đánh giá là một trong những nhạc sĩ hòa âm xuất sắc, nhạc sĩ Trần Đức Minh mang đến tác phẩm âm nhạc lãng mạn, huyền bí với cấu trúc hòa thanh chặt chẽ, khúc thức chỉn chu, sâu sắc. Tác phẩm "Những con sông ngón tay" (ca khúc trong bộ phim Mai) và "Thơm cơn mưa tháng Ba" qua tiếng hát của ca sĩ Bí Đỏ và ca sĩ Minh Đức để lại dư âm lắng đọng trong lòng người thưởng thức.

Nhạc sĩ Trần Đức Minh tại buổi tọa đàm.

Xuất thân là nghệ sĩ biểu diễn sáo trúc và đàn bầu, nhạc sĩ Nguyễn Thắng giới thiệu mảng màu dân tộc đậm nét từ Tây Nguyên đến Đồng bằng Bắc Bộ. "Mơ cao nguyên" kết hợp không gian đại ngàn quyến rũ. Còn "Lời mẹ ru trong gió" (do chính tác giả trình diễn) là khúc tri ân trời đất, ca ngợi thiên chức làm mẹ. Ca khúc của anh được nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đánh giá là thoát khỏi mô-típ "à ơi" truyền thống.

Nhạc sĩ Nguyễn Thắng biểu diễn tiết mục của chính mình.

Theo nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, ca khúc của Tiến sĩ, nhạc sĩ Ngô Tự Lập có những suy nghĩ sâu sắc, “ý tại ngôn ngoại”. Nhạc sĩ Ngôi Tự Lập giới thiệu tới buổi sinh hoạt chuyên đề ca khúc "Những vì sao đen" lấy cảm hứng từ hình ảnh bàn tay người lính mất đi nơi chiến trường và trở thành ngôi sao sáng. Tác phẩm "Đôi khi" của anh là những chiêm nghiệm nhẹ nhàng về quy luật ra đi - trở về, cô đơn - tình bạn và vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên.

Tiến sĩ, nhạc sĩ Ngô Tự Lập, trưởng nhóm M6.

Sở hữu sức sáng tác dồi dào, kiến trúc sư, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến mang đến âm nhạc đậm chất dân gian Việt Nam. Hai ca khúc mới "Đường trần đường âm" (ca sĩ Khánh Thi) và "Rồi những bông hoa sẽ nở" (ca sĩ Hải Anh) thể hiện góc nhìn nhân sinh quan biến thiên, dồn nén nhiều tầng tư tưởng trong từng câu chữ. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho biết, ông cảm nhận được chất dân tộc Việt Nam với những khoảng quãng 4, quãng 5, quãng 7 phóng khoáng, dồn nén trọn vẹn tư duy đa chiều.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến giới thiệu sáng tác mới.

Là nữ nhạc sĩ duy nhất trong nhóm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Giáng Son mang đến giai điệu đầy sức sống. Nhạc sĩ khiêm tốn nhận mình chỉ là người sáng tác tự hát và trực tiếp thể hiện ca khúc "Nét ngày" (lời Nguyễn Vĩnh Tiến) và ca khúc lan tỏa năng lượng tích cực "Hãy mỉm cười". Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh khẳng định: “Giáng Son cho thấy khả năng biến chuyển màu sắc âm nhạc hiện đại, làm chủ các điệu thức và hòa âm một cách đầy tinh tế”.

Nhạc sĩ Giáng Son, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên nhóm M6 thể hiện ca khúc của chính mình tại tọa đàm.

Hai thập kỷ đi qua, "khối Rubik" M6 vẫn say mê chuyển động những mảng màu nghệ thuật vừa riêng biệt lại vừa hòa hợp. Giữa cuộc sống ồn ào, vội vã, sự bền bỉ của M6 chính là lời khẳng định về tình bạn ấm áp, chân thật, bền bỉ và giá trị nghệ thuật chạm vào trái tim người yêu nhạc.

Nhạc sĩ Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.

Nhạc sĩ Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội Mạnh bày tỏ sự trân trọng nỗ lực đồng hành của nhóm M6. Nhạc sĩ cho biết, thông qua hoạt động này, Hội mong muốn tạo dựng một không gian giao lưu gần gũi và giàu tính tương tác.

NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội phát biểu tại tọa đàm.

NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội đánh giá các thành viên M6 đều là những gương mặt hàng đầu. Sự chia sẻ chân thành cùng những sáng tác đa dạng, giàu tri thức của M6 không chỉ mang lại nguồn năng lượng tích cực mà còn là bài học thực tế hết sức bổ ích cho đội ngũ sáng tác. Đặc biệt, trong không khí ấm áp của những ngày tháng 10, ông khẳng định chính không gian âm nhạc đa sắc màu của M6 là món quà ý nghĩa nhất dành tặng các hội viên.

* Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm: