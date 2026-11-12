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"Ghé Days 2026" mở không gian kết nối di sản văn hóa với giới trẻ Thủ đô

Thứ Năm, 10:45, 12/11/2026
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VOV.VN - Trong hai ngày 21 và 22/11/2026 tại khu vực công viên Thống Nhất và phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), sự kiện văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm "Ghé Days 2026" là nơi công chúng khám phá những giá trị trong nghệ thuật sống của người Việt thông qua các hoạt động văn hóa, sáng tạo, ẩm thực và âm nhạc.

Sự kiện văn hóa cộng đồng "Ghé Days 2026" được Viện Nghiên cứu di sản văn hóa, Công ty TNHH Truyền thông giải trí Kỷ Nguyên Xanh hướng đến trở thành sự kiện thường niên, mỗi năm lựa chọn một chủ đề để cùng công chúng khám phá những giá trị văn hóa và cách sống của người Việt. Cách tiếp cận của "Ghé Days" là đưa di sản trở lại với đời sống hiện đại, thông qua cách con người ăn, mặc, vui chơi, sáng tạo, ứng xử với thiên nhiên và cộng đồng.

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Đêm nhạc trong khuôn khổ "Ghé Days 2026" tại khu vực công viên Thống Nhất và phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Theo bà Đinh Thị Phương Thảo - đại diện Ban tổ chức "Ghé Days 2026", sự kiện mong muốn tạo ra một không gian nơi di sản văn hóa không chỉ được giới thiệu mà còn được kết nối với đời sống đương đại, thông qua những trải nghiệm gần gũi và sáng tạo. Với tinh thần "Để vui theo cách khác", chương trình năm nay kỳ vọng trở thành một điểm hẹn văn hóa tại Hà Nội, nơi di sản không nằm ngoài đời sống mà tiếp tục được nuôi dưỡng, làm mới và lan tỏa qua những trải nghiệm của cộng đồng.

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Chủ đề "Sống xanh" là thông điệp chính của sự kiện "Ghé Days 2026". Ảnh: BTC

Tinh thần “Để vui theo cách khác” được thể hiện qua nhiều hoạt động trong khuôn khổ "Ghé Days 2026". Công chúng có thể tham gia giải chạy “Run and Hunt” – một hành trình khám phá kết hợp vận động và săn quà; đăng ký tham gia hoạt động kể chuyện “Áo dài của mẹ” để kể về những tà áo dài gắn với ký ức gia đình; trải nghiệm cuộc thi nấu ăn không sử dụng lửa có tên gọi “Liệu mà làm”...

Với "Ghé Days 2026", chủ đề "Sống xanh" không chỉ là thông điệp tuyên truyền, mà là lời mời khám phá những giá trị ấy thông qua trải nghiệm, thử nghiệm. Khách tham quan có thể khám phá công nghệ và phương tiện di chuyển xanh tại không gian “Future in Motion”; hay khám phá câu chuyện chuyển đổi năng lượng bằng cách đạp xe để thắp sáng không gian “Light Garden”. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động tương tác dành cho các nhóm công chúng khác nhau, như “Trạm Bình yên cùng Inner Space” dành cho thanh thiếu niên cùng gia đình.

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Những mô hình đèn lồng khổng lồ là điểm nhấn quen thuộc của ngành du lịch Tuyên Quang

Điểm nhấn của chương trình là đoàn diễn diễu “Nghênh đăng dạ hành”, có sự kết hợp giữa những mô hình đèn lồng khổng lồ do các nghệ nhân và người dân từ tỉnh Tuyên Quang sáng tạo với các đoàn diễn diễu giáp phục và Việt phục. Dự kiến, mỗi ngày sẽ có khoảng 200 người tham gia diễn diễu cùng những mô hình đèn lồng khổng lồ, tạo nên một không gian trình diễn đường phố giàu màu sắc, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện, tiếp nối và sống động trong nhịp sống đương đại.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và ẩm thực, âm nhạc là một phần quan trọng tạo nên không khí của "Ghé Days 2026". Đêm nhạc lúc 20h ngày 21/11/2026 tại sân khấu trung tâm có sự tham gia của các ca sĩ Kay Trần, Cường Seven, Hali, Groovie Lã Thắng và ban nhạc Fortiz. Với sự kết hợp giữa nhiều màu sắc âm nhạc và phong cách biểu diễn, các đêm nhạc mang đến một điểm hẹn giải trí dành cho công chúng, nơi khán giả có thể gặp gỡ các nghệ sĩ, hòa mình vào âm nhạc và tận hưởng không khí lễ hội.

Nam Anh/VOV.VN
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