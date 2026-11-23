Theo ước tính của ban tổ chức, sự kiện văn hóa cộng đồng "Ghé Days 2026" đã thu hút hơn 35.000 lượt khách tham quan, thưởng thức âm nhạc, khám phá văn hóa và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Những mô hình đèn khổng lồ từ Tuyên Quang, đoàn bộ hành Việt phục rực rỡ, đêm nhạc "Ghé Days to Sway" cùng các hoạt động cộng đồng đã mang đến một cuối tuần sôi động giữa lòng Thủ đô.

Sự kiện văn hóa cộng đồng "Ghé Days 2026" ước tính thu hút hơn 35.000 lượt khách tham quan

Mở đầu các hoạt động của "Ghé Days 2026", hoạt động chạy bộ "Run and Hunt" kết hợp khám phá và săn kho báu quanh hồ Bảy Mẫu đã thu hút hơn 3.000 người tham gia. Qua đó, thông điệp sống xanh, sống khỏe không được truyền tải bằng những lời kêu gọi đơn thuần, mà trở thành một trải nghiệm gần gũi, vui vẻ và phù hợp với nhiều thế hệ. Bên cạnh những người đăng ký trực tuyến trước sự kiện, hoạt động còn nhận được sự hưởng ứng bất ngờ từ những người dân tập thể dục tại công viên Thống Nhất, khách tham quan và cả những du khách tình cờ đi ngang qua khu vực tổ chức.

Hoạt động "Nghênh đăng dạ hành" là một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của "Ghé Days 2026"

Một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của "Ghé Days 2026" là hoạt động "Nghênh đăng dạ hành", với các mô hình đèn khổng lồ do người dân Tuyên Quang sáng tạo đến giới thiệu tại Hà Nội. Theo ước tính của ban tổ chức, riêng hoạt động này trong 2 buổi tối đã thu hút gần 10.000 người theo dõi và tương tác dọc tuyến đường diễn diễu.

Đồng hành cùng các mô hình đèn khổng lồ là đoàn bộ hành Việt phục với hơn 300 thành viên, được tổ chức thành năm đội hình tái hiện những phong cách trang phục Việt qua các thời kỳ lịch sử. Sự kết hợp giữa các mô hình đèn khổng lồ và những bộ trang phục Việt giàu màu sắc, đường nét, họa tiết đã tạo nên một đoàn diễn diễu lộng lẫy, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Đêm nhạc "Ghé Days to Sway" tối 21/11 tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông

Đêm nhạc "Ghé Days to Sway" tối 21/11 đã giúp khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông trở thành một không gian âm nhạc sôi động. Với sự tham gia của Groovie Lã Thắng, Hali, Kay Trần, Cường Seven và ban nhạc Fortiz, đêm nhạc thu hút hàng nghìn khán giả đứng xem, hát theo và cổ vũ cho các nghệ sĩ. Những màn trình diễn giàu năng lượng, sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả và không khí giao lưu gần gũi giữa nghệ sĩ với người hâm mộ đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không chỉ thu hút công chúng bởi các hoạt động quy mô lớn, "Ghé Days 2026" còn ghi nhận sự quan tâm đáng kể dành cho những không gian trải nghiệm tại công viên Thống Nhất và khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông. Một trong những điểm đến đông khách nhất là khu trải nghiệm của Đại Việt Kỳ Nhân, nơi lịch sử và văn hóa Việt Nam được giới thiệu thông qua những trò chơi tương tác, thử thách kiến thức và hoạt động khám phá dành cho công chúng.

Các không gian trải nghiệm "Ghé Days 2026" tại công viên Thống Nhất

Không gian giáo dục của Inner Space Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, đặc biệt từ các gia đình và những người quan tâm đến việc khám phá, phát triển các giá trị bên trong của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công, các sáng tạo từ nguyên liệu thiên nhiên, mỹ phẩm thảo mộc và hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình cũng thu hút nhiều người dừng chân tìm hiểu.

Khu ẩm thực xanh là một điểm nhấn khác của "Ghé Days 2026". Với các món ăn thuần thực vật, không gian này giới thiệu cách tiếp cận đa dạng, gần gũi hơn với lựa chọn ăn uống xanh. Theo ghi nhận từ các đơn vị kinh doanh ẩm thực tại sự kiện, nhu cầu của thực khách cao hơn đáng kể so với dự kiến. Sức tiêu thụ vượt dự kiến này phần nào phản ánh sự quan tâm và mức độ sẵn sàng trải nghiệm của công chúng đối với các lựa chọn ẩm thực thuần thực vật khi được giới thiệu trong một không gian lễ hội hấp dẫn, dễ tiếp cận.

Sự kiện văn hóa cộng đồng "Ghé Days 2026" đã ghi nhận sức hút đáng chú ý ngay trong lần đầu tổ chức.

Với thông điệp "Để vui theo cách khác", "Ghé Days 2026" được tổ chức theo chủ đề “Sống xanh”, hướng tới việc kết nối các giá trị văn hóa Việt Nam với phong cách sống đương đại. Sự đón nhận tích cực của công chúng trong hai ngày diễn ra sự kiện cho thấy sức hấp dẫn của những hoạt động văn hóa khi được tổ chức theo hướng gần gũi, cởi mở và khuyến khích mọi người trực tiếp tham gia trải nghiệm.

Khép lại mùa đầu tiên, "Ghé Days 2026" để lại dấu ấn của một lễ hội nơi các giá trị văn hóa Việt Nam được tiếp cận bằng tinh thần cởi mở, sáng tạo và niềm vui chung của cộng đồng. Đó cũng là nền tảng để ban tổ chức tiếp tục phát triển theo định hướng trở thành một sự kiện văn hóa - trải nghiệm thường niên, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của Thủ đô.