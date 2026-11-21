Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 diễn ra lúc 20h ngày 6/12/2026, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai; được truyền hình trực tiếp từ 20h10.

Với thông điệp “Từ bản nguyên đất trời – Qua chiều sâu bản sắc – Đến khát vọng vươn tầm”, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, những giá trị văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Gia Lai – nơi đại ngàn gặp biển xanh.

Chương trình kết hợp âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật trình diễn cùng hệ thống ánh sáng, màn hình LED và các hiệu ứng sân khấu hiện đại. Các tiết mục được dàn dựng theo mạch nội dung xuyên suốt, từ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, âm vang văn hóa đại ngàn đến tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển của Gia Lai trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn là màn trình diễn ca khúc chủ đề “Đại Ngàn Chạm Biển Xanh”, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng biểu diễn. Đại cảnh nghệ thuật kết hợp hình ảnh các nền kinh tế APEC, qua đó truyền tải thông điệp về một Gia Lai giàu bản sắc, năng động, đổi mới và hội nhập quốc tế. Chương trình dự kiến kết thúc bằng màn pháo hoa.

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Sau phần lễ và chương trình nghệ thuật bế mạc được truyền hình trực tiếp, không gian âm nhạc tiếp tục với Mega Concert, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được khán giả yêu thích. Các tiết mục solo, song ca và trình diễn nhóm được kỳ vọng tạo nên không khí sôi động, mang màu sắc đại nhạc hội hiện đại, hướng đến đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm du lịch của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trong năm, Gia Lai có thêm cơ hội giới thiệu những giá trị thiên nhiên, văn hóa đặc sắc, đồng thời kết nối các nguồn lực, thúc đẩy phát triển du lịch.