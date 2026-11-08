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Gia Lai tôn vinh Bảo vật quốc gia Kơ Đơ tại Đêm hội cồng chiêng 2026

Chủ Nhật, 08:28, 08/11/2026
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VOV.VN - Tối 7/11, âm thanh cồng chiêng từ nhiều vùng miền cùng vang lên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, trong Đêm hội cồng chiêng Gia Lai năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là  lễ công bố, tôn vinh Bảo vật quốc gia Bộ cồng chiêng Kơ Đơ của người Jrai, có niên đại đầu thế kỷ XX.

Trong tiết mục Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín, tiếng chiêng của các nghệ nhân xã Ia Sao hòa cùng giọng hát của Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh, gợi lại không khí lễ mừng lúa mới của người Jrai.

Từ niềm vui mùa màng, chương trình đưa khán giả đến với giọt nước của buôn làng qua tiết mục Rước nước về làng của các nghệ nhân làng Mrông Yố, xã Ia Phí.

Các tiết mục tái hiện không gian văn hóa cồng chiêng và cho thấy tiếng chiêng gắn bó trong hầu hết các hoạt động và giữ vị trí không thể thay thế trong đời sống của cộng đồng Tây Nguyên.

gia lai ton vinh bao vat quoc gia ko Do tai Dem hoi cong chieng 2026 hinh anh 1
Tiết mục "Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín".

 Cũng tại đêm hội, Bộ cồng chiêng Kơ Đơ được rước lên sân khấu trong lễ tôn vinh Bảo vật quốc gia. Bộ chiêng gồm 8 chiếc, thuộc loại chiêng người Jrai thường sử dụng trong lễ cưới, lễ mừng nhà mới hay lễ cầu sức khỏe.

Trước khi được Bảo tàng Pleiku sưu tầm vào năm 1997, bộ chiêng đã được một gia đình ở buôn Broái, xã Ia Tul, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ngày 3/2/2026, Thủ tướng Chính phủ công nhận Bộ cồng chiêng Kơ Đơ là Bảo vật quốc gia. Hiện bộ chiêng được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Pleiku.

gia lai ton vinh bao vat quoc gia ko Do tai Dem hoi cong chieng 2026 hinh anh 2
Bộ chiêng Kơ Đơ được tôn vinh trên sân khấu chương trình.

Phát biểu tại đêm hội, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh việc trao truyền các bài chiêng cổ cho thế hệ trẻ và tạo thêm sinh kế cho những cộng đồng đang gìn giữ di sản.

“Thành công của công tác bảo tồn, không chỉ được đo bằng những ngày hội lớn mà bằng việc sau lễ hội có bao nhiêu bài chiêng cổ được lưu giữ, bao nhiêu nghệ nhân có người kế tục và bao nhiêu người trẻ tự hào tiếp nối văn hoá của cha ông. Gia Lai mong muốn văn hoá trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, để du lịch văn hoá, du lịch cộng đồng nâng cao sinh kế cho cộng đồng, để văn hoá được trân trọng hơn và chính cộng đồng giữ gìn di sản được hưởng lợi từ chính những di sản đó.” ./.

gia lai ton vinh bao vat quoc gia ko Do tai Dem hoi cong chieng 2026 hinh anh 3
Không gian văn hoá cồng chiêng được tái hiện sinh động trong chương trình.
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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