Giai điệu dân ca, tiếng hát học sinh, sinh viên kết nối văn hóa Việt - Nhật

Giao lưu văn hóa Việt - Nhật từ lâu đã đi sâu vào đời sống tinh thần của nhân dân hai nước thông qua những nhịp cầu nghệ thuật chân thực và giàu cảm xúc. Tinh thần ấy một lần nữa được thể hiện tại Lễ ra mắt tuyển tập “30 bài dân ca Việt Nam và Nhật Bản: nghiên cứu so sánh và dịch thuật” và Đêm chung kết và trao giải Cuộc thi hát tiếng Nhật dành cho học sinh, sinh viên lần thứ 2. Chuỗi sự kiện do Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục (CLEF) tổ chức tại Viện Âm nhạc Việt Nam vào ngày 24/10/2026. Sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian và sức sáng tạo tuổi trẻ không chỉ tạo nên một không gian văn hóa đa tầng, sâu sắc mà còn khẳng định sự kết nối của âm nhạc và ngôn ngữ.

Lễ ra mắt tuyển tập “30 bài dân ca Việt Nam và Nhật Bản: nghiên cứu so sánh và dịch thuật” là một trong những nhịp cầu giao lưu văn hóa Việt - Nhật.

Lần đầu tiên ra mắt tuyển tập dân ca nghiên cứu so sánh và dịch thuật

Tuyển tập “30 bài dân ca Việt Nam và Nhật Bản: nghiên cứu so sánh và dịch thuật” của hai tác giả Ngô Tự Lập và Shine Toshihiko, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành. Tác phẩm là công trình được thực hiện nhằm chuẩn bị cho Liên hoan dân ca Việt - Nhật lần thứ 3 (dự kiến diễn ra vào năm 2027). Tuyển tập gồm 3 phần, trong đó, phần I là một số khảo sát chung về hai truyền thống dân ca với những điểm tương đồng và khác biệt. Phần II bàn về vấn đề dịch thuật ca từ và dịch thuật ca từ Việt - Nhật. Phần III bao gồm 30 bài dân ca (15 bài dân ca Việt Nam và 15 bài dân ca Nhật Bản), được dịch tương ứng sang tiếng Nhật và tiếng Việt.

Chuỗi sự kiện do Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục (CLEF) tổ chức tại Viện Âm nhạc Việt Nam vào ngày 24/10/2026 mang đến không gian giao lưu văn hóa Việt - Nhật ý nghĩa.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Minh Thủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục cho biết: “Trong các loại hình văn hóa nghệ thuật thì âm nhạc nói chung và đặc biệt là các bài hát là loại hình văn hóa có tính gắn kết nhất. Chính vì vậy, những người vừa làm công tác nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ vừa yêu văn hóa nghệ thuật, âm nhạc như chúng tôi luôn mong muốn được giới thiệu và dịch lời bài hát của các quốc gia, đặc biệt là các bài dân ca mà chúng tôi cho rằng chứa rất nhiều tinh hoa văn hóa của mỗi dân tộc nhất.

Dịch văn học rất khó, dịch lời bài hát càng khó, dịch lời dân ca với nhiều ý tứ, nhiều ẩn dụ, nhiều luyến láy càng là một thách thức lớn. Thêm vào đó, dịch lời ca của hai ngôn ngữ rất đặc biệt về ngữ âm. Tiếng Nhật là một ngôn ngữ rất đặc biệt về ngữ âm, tưởng đơn giản nhưng khi ta dịch từ ngôn ngữ khác sang rất là khó. Và tiếng Việt cũng là một ngôn ngữ rất đặc biệt về ngữ âm với thanh điệu. Việc dịch lời bài hát là một thách thức không nhỏ. Chính vì vậy chúng tôi rất trân trọng thành quả của dự án này”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Minh Thủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục phát biểu tại sự kiện.

Đây là lần đầu tiên một tuyển tập dân ca so sánh và dịch thuật quy mô như vậy xuất hiện tại Việt Nam. Các tác phẩm được lựa chọn công phu, phản ánh đa dạng vùng miền, dân tộc, chủ đề và phong cách nghệ thuật của hai quốc gia. Đặc biệt, ca từ không chỉ được dịch trung thành về mặt ngữ nghĩa mà còn được tinh chỉnh để khớp hoàn toàn với giai điệu gốc, giúp nghệ sĩ trình diễn tự nhiên trên sân khấu.

Tiến sĩ Ngô Tự Lập - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện CLEFF, đồng tác giả Tuyển tập “30 bài dân ca Việt Nam và Nhật Bản: nghiên cứu so sánh và dịch thuật”.

Theo Tiến sĩ Ngô Tự Lập - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện CLEFF, đồng tác giả, dịch giả, khi đến với âm nhạc dân gian Việt Nam và Nhật Bản, người thưởng thức không chỉ được thưởng thức những giai điệu độc đáo mà còn được chiêm ngưỡng một bức tranh văn hóa sâu sắc, được cấu thành từ các yếu tố địa lý, dân tộc, ngôn ngữ… Dân ca hai nước có điểm giao thoa ở cội nguồn âm nhạc và giai điệu.

Ca sĩ Bí đỏ và nhạc sĩ Trần Đức Minh thể hiện một tác phẩm dân ca.

Cuộc thi hát kết nối văn hóa Việt - Nhật

Nối tiếp không gian học thuật là không gian âm nhạc sôi động của Vòng Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi hát tiếng Nhật dành cho học sinh, sinh viên lần thứ 2. Sự kiện do Viện CLEF phối hợp cùng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Việt Nhật tổ chức, với sự đồng hành của nhiều cơ sở giáo dục như Trường Đại học Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Hạ Long, Đại học Phenikaa... và sự tài trợ một phần kinh phí từ Quỹ Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.

Tiết mục dự thi của tập thể lớp JIP 7-1, Trường Quốc tế Nhật Bản.

Ông Ogasawara Manabu, Bí thư Thứ ba, Vụ Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định: “Tôi rất ấn tượng với cuộc thi này. Đây là chương trình tôi thích nhất bởi những người biểu diễn không phải là ca sĩ chuyên nghiệp mà là các học sinh, sinh viên. Qua đó, tôi có thể hiểu được về mối quan tâm và suy nghĩ của các bạn trẻ về văn hóa Nhật Bản. Tôi rất ngạc nhiên khi tại cuộc thi này, có những bài hát rất hay của Nhật Bản nhưng chính chúng tôi cũng không biết. Nhưng ở Nhật có một loại nhạc là City Pop rất được yêu thích. Và hôm nay tôi đã được nghe tại đây. Loại nhạc mà người Nhật rất yêu thích đã đến với các bạn Việt Nam. Chất lượng cuộc thi ngày càng tốt lên. Tôi mong rằng các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ biết nhiều hơn về các ca khúc Nhật Bản”.

Ông Ogasawara Manabu, Bí thư Thứ ba, Vụ Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong vòng hai tháng, cuộc thi đã nhận được 100 video dự thi của các thí sinh thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều vùng miền trên cả nước. Ban giám khảo bao gồm những chuyên gia âm nhạc và ngôn ngữ đã lựa chọn được 19 tiết mục xuất sắc tham gia vòng Chung kết. Song song với các giải thưởng chuyên môn, Ban Tổ chức còn triển khai hoạt động bình chọn trực tuyến để tìm ra thí sinh được khán giả yêu thích nhất.

Ban tổ chức đã trao Giải Nhất cho thí sinh Trần Gia Hưng đến từ Trường Trung học phổ thông Việt Đức.

Đêm Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi hát tiếng Nhật dành cho học sinh, sinh viên lần thứ 2 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao Giải Nhất cho thí sinh Trần Gia Hưng đến từ Trường Trung học phổ thông Việt Đức.

Hai thí sinh được giải Nhì của cuộc thi.

Giải Nhì được trao cho 2 thí sinh Đỗ Ngọc Hà Chi đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Lê Thị Quỳnh Chi đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Giải Ba được trao cho 3 thí sinh.

Giải Ba được trao cho 3 thí sinh gồm Nguyễn Hoàng Quân đến từ Trường Trung học cơ sở Tây Sơn, Đà Nẵng, Phạm Bảo Nam đến từ trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Hải Phòng và cặp song ca Vũ Đoàn Bảo Hân & Vũ Khánh Linh đến từ Học viện Ngoại giao.

Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 13 Giải Tư cho các thí sinh và tập thể.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao tổng cộng 13 Giải Tư cho các thí sinh và tập thể có phần thể hiện ấn tượng, cùng 1 giải Tiết mục được yêu thích do khán giả bình chọn nhằm ghi nhận sự nỗ lực và tài năng của các em trong suốt cuộc thi.