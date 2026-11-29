Tối 28/11, tại Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội (phường Hà Đông), Cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” Hà Nội lần thứ III năm 2026 đã khép lại với 21 đội thi được trao giải.

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội tổ chức; Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội là đơn vị triển khai thực hiện.

Cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” Hà Nội 2026 thu hút 34 đội tham gia.

Các đội thi thể hiện cá tính sáng tạo qua những màn trình diễn vũ đạo hiện đại.

Với thông điệp “Tuổi trẻ Thủ đô - Sáng tạo cùng văn hóa Việt”, cuộc thi diễn ra trong hai ngày 27 và 28/11, quy tụ 34 đội đến từ các trường đại học, học viện, trường trung học phổ thông, xã, phường và câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

Sau hai ngày tranh tài, giải Nhất thuộc về đội Step Up Dancing Club (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội). Hai giải Nhì được trao cho M.A Crew (Khoa Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) và Grooza (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội).

Cuộc thi khuyến khích giới trẻ khai thác chất liệu văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Ba giải Ba thuộc về các đội BigBulls (phường Việt Hưng), Cross (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) và UNIG Crew (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội). Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 15 giải Khuyến khích.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi năm nay là sự tham gia của các nhóm nhảy đến từ nhiều môi trường khác nhau, từ học đường, câu lạc bộ nghệ thuật đến các thiết chế văn hóa cơ sở. Các đội mang đến những màn trình diễn đa dạng về phong cách, âm nhạc, vũ đạo và hình thức dàn dựng.

Bên cạnh kỹ năng biểu diễn, các phần thi còn thể hiện khả năng xây dựng ý tưởng, cá tính sáng tạo và tinh thần phối hợp giữa các thành viên. Sự đa dạng của các đội thi cho thấy sức lan tỏa của nghệ thuật nhảy hiện đại trong giới trẻ Thủ đô.

Những tiết mục được đầu tư về âm nhạc, ý tưởng và hình thức dàn dựng.

Thông qua chủ đề kết nối sáng tạo trẻ với văn hóa Việt, cuộc thi khuyến khích các đội tìm tòi những cách thể hiện mới, đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng trẻ bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Không chỉ là sân chơi để thanh thiếu niên, sinh viên giao lưu, thể hiện năng khiếu và đam mê vũ đạo, “Nhịp sống trẻ” còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có triển vọng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong giới trẻ Hà Nội.