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Giọt mưa thu
Thứ Sáu, 06:00, 18/09/2026

Giọt mưa thu

VOV.VN - "Giọt mưa thu" của nhạc sĩ Đặng Thế Phong gợi mở một không gian mùa thu lãng mạn đầy chất thơ cùng nỗi niềm hoài niệm da diết. Bài hát do NSND Mai Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

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VOV (Đây là bài hát thuộc bản quyền của Đài TNVN, cấm sao lưu dưới mọi hình thức)
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