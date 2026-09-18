Giọt mưa thu

Mười chín tháng Tám

VOV.VN - Mang âm hưởng hào hùng, "Mười chín tháng Tám" của nhạc sĩ Xuân Oanh tái hiện khoảnh khắc vĩ đại của lịch sử dân tộc, giữa không khí sục sôi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Hà Nội. Bài hát do Hợp ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.