中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gợi mở cảm hứng sáng tác về bản sắc các dân tộc qua nhiếp ảnh

Thứ Năm, 17:13, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ triển lãm ảnh nghệ thuật Sắc màu các dân tộc Việt Nam hôm nay (26/3), tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk diễn ra tọa đàm với chủ đề "Cảm hứng sáng tác về bản sắc các dân tộc Việt Nam".

Hoạt động thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. 

Tại tọa đàm, các nghệ sĩ đã chia sẻ về hành trình đến với nhiếp ảnh và cơ duyên gắn bó với đề tài văn hóa các dân tộc. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự phong phú về đời sống, phong tục, tập quán và chiều sâu văn hóa đã tạo nên nguồn cảm hứng bền bỉ cho người cầm máy.

goi mo cam hung sang tac ve ban sac cac dan toc qua nhiep anh hinh anh 1
Các nghệ sĩ cùng trao đổi, chia sẻ góc nhìn và gợi mở hướng tiếp cận văn hóa dân tộc qua nhiếp ảnh.

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính, ở Hà Nội, để có được những khuôn hình giàu giá trị nghệ thuật, nghệ sĩ phải dành thời gian tìm hiểu, sống cùng nhân vật và tôn trọng giá trị văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền.

“Đây là một đề tài rất là khó, khó chụp. Và trước khi mà chụp thì tôi phải tìm hiểu, phải đọc kỹ để hiểu hơn phong tục, tập quán của dân tộc đó để làm sao khi mà tiếp cận và sáng tác, tìm hiểu hơn được về con người, để làm sao mà sẽ tôn vinh được giá trị của từng dân tộc”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính chia sẻ.

Các nghệ sĩ cũng nêu những khó khăn trong di chuyển đến vùng sâu, vùng xa; rào cản ngôn ngữ, hay việc tiếp cận nhân vật. Tuy nhiên, chính những thách thức này lại đòi hỏi người nghệ sĩ phải kiên trì, linh hoạt và có trách nhiệm hơn với mỗi tác phẩm của mình.

goi mo cam hung sang tac ve ban sac cac dan toc qua nhiep anh hinh anh 2
Từ thực tế sáng tác, nghệ sĩ đào sâu vào câu chuyện văn hóa, đời sống, lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc bằng góc nhìn qua ống kính.

Từ thực tế quá trình sáng tác, các nghệ sĩ đào sâu vào câu chuyện văn hóa, đời sống, qua đó góp phần lan tỏa giá trị bản sắc các dân tộc trong đời sống hiện nay; gợi mở thêm những hướng đi mới trong sáng tác nhiếp ảnh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Duy Thương, ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Qua những chia sẻ đó thì đã hướng cho mình khi sáng tác làm sao để đỡ tốn kém hơn, đi sâu vào tính văn hóa, tính lịch sử, tính thực tế, giống như các ý kiến đã nêu, chúng ta không nên dàn dựng sai sự thật, cố gắng tôn trọng sự thật, giữ gìn bản sắc văn hóa nhưng phải là thật, cái đấy là rất là quan trọng. Đó là cái mà định hướng cho những người đi sau để họ sẽ hoàn thiện hơn, tốt hơn và phát huy toàn bộ giá trị của nhiếp ảnh, nâng tầm cái nghệ thuật lên”.

goi mo cam hung sang tac ve ban sac cac dan toc qua nhiep anh hinh anh 3
Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng và cảm ơn các nghệ sĩ tham gia chia sẻ tại tọa đàm.
trien_lam_4.jpeg

Triển lãm hơn 100 bức ảnh về sức trẻ biển đảo Tổ quốc

VOV.VN - Hội Nhiếp ảnh TP.HCM trưng bày 114 tác phẩm, phản ánh sinh động vẻ đẹp của biển đảo quê hương; khắc họa hình ảnh kiên cường, vững vàng của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Triển lãm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2026)

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: sắc màu văn hóa dân tộc triển lãm nhiếp ảnh Đắk Lắk các dân tộc Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cao tốc từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn “bất động” sau chỉ đạo của Thủ tướng

VOV.VN - Hơn 200km cao tốc từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk dù đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể khai thác do vướng thủ tục nghiệm thu, khiến nguồn lực đầu tư lớn bị “đóng băng” và gia tăng áp lực giao thông, chi phí vận tải.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo tại Đắk Lắk

VOV.VN - Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát về việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

Tuổi trẻ Đắk Lắk đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò thanh niên

VOV.VN - Tại Đắk Lắk, công tác Đoàn chuyển từ phong trào sang hành động thiết thực, gắn nhu cầu thực tiễn; từ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy đổi mới, chuyển đổi số đến xung kích phòng, chống thiên tai, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc