Gợi mở cảm hứng sáng tác về bản sắc các dân tộc qua nhiếp ảnh

Hoạt động thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

Tại tọa đàm, các nghệ sĩ đã chia sẻ về hành trình đến với nhiếp ảnh và cơ duyên gắn bó với đề tài văn hóa các dân tộc. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự phong phú về đời sống, phong tục, tập quán và chiều sâu văn hóa đã tạo nên nguồn cảm hứng bền bỉ cho người cầm máy.

Các nghệ sĩ cùng trao đổi, chia sẻ góc nhìn và gợi mở hướng tiếp cận văn hóa dân tộc qua nhiếp ảnh.

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính, ở Hà Nội, để có được những khuôn hình giàu giá trị nghệ thuật, nghệ sĩ phải dành thời gian tìm hiểu, sống cùng nhân vật và tôn trọng giá trị văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền.

“Đây là một đề tài rất là khó, khó chụp. Và trước khi mà chụp thì tôi phải tìm hiểu, phải đọc kỹ để hiểu hơn phong tục, tập quán của dân tộc đó để làm sao khi mà tiếp cận và sáng tác, tìm hiểu hơn được về con người, để làm sao mà sẽ tôn vinh được giá trị của từng dân tộc”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính chia sẻ.

Các nghệ sĩ cũng nêu những khó khăn trong di chuyển đến vùng sâu, vùng xa; rào cản ngôn ngữ, hay việc tiếp cận nhân vật. Tuy nhiên, chính những thách thức này lại đòi hỏi người nghệ sĩ phải kiên trì, linh hoạt và có trách nhiệm hơn với mỗi tác phẩm của mình.

Từ thực tế sáng tác, nghệ sĩ đào sâu vào câu chuyện văn hóa, đời sống, lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc bằng góc nhìn qua ống kính.

Từ thực tế quá trình sáng tác, các nghệ sĩ đào sâu vào câu chuyện văn hóa, đời sống, qua đó góp phần lan tỏa giá trị bản sắc các dân tộc trong đời sống hiện nay; gợi mở thêm những hướng đi mới trong sáng tác nhiếp ảnh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Duy Thương, ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Qua những chia sẻ đó thì đã hướng cho mình khi sáng tác làm sao để đỡ tốn kém hơn, đi sâu vào tính văn hóa, tính lịch sử, tính thực tế, giống như các ý kiến đã nêu, chúng ta không nên dàn dựng sai sự thật, cố gắng tôn trọng sự thật, giữ gìn bản sắc văn hóa nhưng phải là thật, cái đấy là rất là quan trọng. Đó là cái mà định hướng cho những người đi sau để họ sẽ hoàn thiện hơn, tốt hơn và phát huy toàn bộ giá trị của nhiếp ảnh, nâng tầm cái nghệ thuật lên”.

Khai mạc triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” tại Đắk Lắk VOV.VN - Sáng nay (26/3), tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”.