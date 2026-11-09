Grammy 2027: Cuộc chuyển mình của giải thưởng âm nhạc toàn cầu

Là một trong những giải thưởng có sức ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới, Grammy không chỉ là nơi vinh danh những nghệ sĩ, nhà sản xuất và tác phẩm nổi bật trong năm, mà còn phản ánh những chuyển động của thị trường âm nhạc đương đại. Mỗi mùa giải đều mang đến những câu chuyện riêng, từ cuộc cạnh tranh ở các hạng mục quan trọng đến những thay đổi trong cách nhìn nhận và tôn vinh các dòng nhạc.

Grammy lần thứ 69, dự kiến diễn ra ngày 7/2/2027 tại Crypto.com Arena, Los Angeles (Mỹ), được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới với hàng loạt điều chỉnh đáng chú ý.

Sự xuất hiện của hạng mục nhạc pop châu Á

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Grammy 2027 là việc bổ sung hạng mục Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất).

Đây là lần đầu tiên Grammy thiết lập một hạng mục riêng nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật của dòng nhạc pop đến từ các thị trường châu Á. Phạm vi xét giải bao gồm K-pop, J-pop, C-pop và những sản phẩm nhạc pop đương đại có nguồn gốc hoặc được công nhận rộng rãi tại các thị trường châu Á, với yêu cầu sử dụng đáng kể một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á.

Sự xuất hiện của hạng mục này phản ánh vị thế ngày càng lớn của âm nhạc châu Á trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Trong nhiều năm qua, K-pop đã vượt khỏi phạm vi thị trường Hàn Quốc để trở thành một hiện tượng quốc tế. J-pop và C-pop cũng đang mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua các nền tảng phát trực tuyến, mạng xã hội và những chiến lược quảng bá xuyên biên giới.

Tuy nhiên, quyết định này cũng tạo ra những ý kiến trái chiều. Nhóm nhạc BTS từng tuyên bố không gửi tác phẩm tham gia Grammy 2027, bày tỏ quan điểm rằng âm nhạc nên được đón nhận mà không bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Phía Recording Academy cho rằng hạng mục mới nhằm mở rộng sự ghi nhận dành cho nghệ sĩ châu Á, đồng thời khẳng định các nghệ sĩ vẫn có thể cạnh tranh ở những hạng mục chung như Album của năm, Bản thu âm của năm hay Ca khúc của năm.

Cuộc tranh luận cho thấy một vấn đề đáng suy ngẫm: khi âm nhạc ngày càng vượt qua ranh giới địa lý, việc xây dựng những hạng mục mang tính khu vực sẽ góp phần tạo thêm cơ hội được ghi nhận hay vô tình tạo ra những giới hạn mới?

Grammy mở rộng không gian cho nhiều dòng nhạc

Bên cạnh hạng mục nhạc pop châu Á, Grammy 2027 còn bổ sung bốn hạng mục mới, gồm Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance (Màn trình diễn hợp tác hoặc song ca/nhóm R&B xuất sắc nhất), Best Traditional Pop Vocal Performance (Màn trình diễn giọng hát pop truyền thống xuất sắc nhất), Best Traditional Folk Album (Album nhạc dân gian truyền thống xuất sắc nhất) và Best Latin Song (Ca khúc Latin xuất sắc nhất).

Những điều chỉnh này cho thấy Grammy đang tìm cách mở rộng phạm vi ghi nhận, không chỉ tập trung vào những dòng nhạc có sức ảnh hưởng thương mại lớn mà còn quan tâm nhiều hơn đến bản sắc, truyền thống và sự giao thoa giữa các thể loại.

Đáng chú ý, hạng mục Best Traditional Folk Album mang đến cơ hội ghi nhận những sản phẩm âm nhạc gắn với cấu trúc, nhạc cụ và truyền thống dân gian. Trong khi đó, Best Latin Song nhấn mạnh vai trò của người sáng tác, bổ sung một không gian ghi nhận riêng cho thành tựu sáng tác trong âm nhạc Latin.

Trong bối cảnh các thể loại âm nhạc liên tục giao thoa, việc mở rộng hệ thống giải thưởng cũng đặt ra yêu cầu để Grammy phản ánh đầy đủ hơn diện mạo của nền âm nhạc thế giới.

Một mùa Grammy với sự thay đổi về truyền hình

Grammy 2027 còn đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử phát sóng của giải thưởng. Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với CBS, lễ trao giải sẽ chuyển sang ABC, đồng thời được phát trực tuyến trên Disney+ và Hulu.

Đây là thay đổi đáng kể trong chiến lược truyền thông của Recording Academy, diễn ra trong bối cảnh thói quen thưởng thức âm nhạc và các chương trình giải trí đang thay đổi mạnh mẽ. Khán giả ngày nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào truyền hình truyền thống mà có thể theo dõi sự kiện qua nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau.

Việc chuyển sang hệ sinh thái phát sóng mới được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ – nhóm công chúng có xu hướng tiêu thụ nội dung thông qua các nền tảng số.

Không chỉ là câu chuyện về bản quyền truyền hình, thay đổi này còn phản ánh cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng trong việc sở hữu những sự kiện văn hóa – giải trí có sức lan tỏa toàn cầu.

Những cuộc đua đáng chờ đợi trước giờ công bố đề cử

Theo kế hoạch của Recording Academy, danh sách đề cử Grammy lần thứ 69 sẽ được công bố vào ngày 16/11/2026. Các tác phẩm đủ điều kiện tranh giải phải được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 31/8/2025 đến 28/8/2026.

Thị trường âm nhạc trong giai đoạn này chứng kiến sự trở lại và hoạt động nổi bật của nhiều tên tuổi lớn. Taylor Swift với album "The Life of a Showgirl", Bruno Mars với "The Romantic", Rosalía với "Lux", Harry Styles cùng những sản phẩm mới, hay Olivia Rodrigo đều là những cái tên được giới quan sát chú ý khi bàn về mùa giải năm nay.

Dẫu vậy, trước khi danh sách chính thức được công bố, mọi dự đoán về đề cử vẫn chỉ mang tính tham khảo. Sức hút của Grammy không chỉ nằm ở những tên tuổi nổi tiếng mà còn ở khả năng phát hiện và ghi nhận những nghệ sĩ, tác phẩm có đóng góp sáng tạo nổi bật.

Ở những hạng mục quan trọng như Album của năm, Bản thu âm của năm, Ca khúc của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, cuộc cạnh tranh luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt. Đây cũng là những hạng mục thể hiện rõ nhất sự khác biệt giữa thành công thương mại, sức lan tỏa văn hóa và giá trị nghệ thuật.

Grammy và câu chuyện về giá trị âm nhạc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa

Một trong những đặc điểm tạo nên vị thế của Grammy là cơ chế bình chọn bởi các thành viên của Recording Academy – cộng đồng những người hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc, bao gồm nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, kỹ sư âm thanh và những nhà sáng tạo khác.

Khác với những giải thưởng chủ yếu dựa trên bình chọn đại chúng, Grammy đặt trọng tâm vào sự đánh giá của những người làm nghề. Cơ chế này giúp giải thưởng duy trì định hướng tôn vinh chuyên môn, dù kết quả đôi khi vẫn tạo ra những tranh luận về sự cân bằng giữa thị hiếu đại chúng và giá trị nghệ thuật.

Trong bối cảnh âm nhạc được phân phối rộng rãi qua các nền tảng trực tuyến, ranh giới giữa thị trường địa phương và quốc tế ngày càng thu hẹp. Một ca khúc có thể trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau vài ngày, một nghệ sĩ độc lập có thể tiếp cận hàng triệu khán giả mà không cần sự hậu thuẫn của những hãng thu âm lớn.

Điều đó đặt Grammy trước yêu cầu phải liên tục thay đổi để không bị tụt lại phía sau những chuyển động của ngành công nghiệp âm nhạc.

Grammy 2027 vì thế không chỉ được chờ đợi bởi danh sách nghệ sĩ chiến thắng hay những màn trình diễn trên sân khấu. Những điều chỉnh về hạng mục, cách thức phát sóng và phạm vi ghi nhận âm nhạc cũng là những dấu hiệu đáng chú ý về tương lai của giải thưởng.

Khi âm nhạc thế giới ngày càng đa dạng, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai sẽ giành được chiếc kèn vàng danh giá, mà còn là Grammy sẽ mở rộng cánh cửa đến đâu để phản ánh đầy đủ hơn những tiếng nói sáng tạo của nền âm nhạc toàn cầu.