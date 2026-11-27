Thứ Sáu, 07:00, 27/11/2026

Gửi em ở cuối sông Hồng

VOV.VN - Lời ca sâu lắng gửi gắm tình yêu, nỗi nhớ thương giữa người lính nơi biên giới và quê nhà, bài hát "Gửi em ở cuối sông Hồng" của nhạc sĩ Thuận Yến (Thơ: Dương Soái) do NSƯT Tiến Thành và NSND Thanh Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.