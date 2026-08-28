Gửi gió cho mây ngàn bay

Em bay trong đêm pháo hoa

VOV.VN - Bài hát "Em bay trong đêm pháo hoa" của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích tựa như một giấc mơ lấp lánh, đưa các em nhỏ bay cao trong niềm vui rộn rã. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.