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Gửi gió cho mây ngàn bay
Thứ Sáu, 07:00, 28/08/2026

Gửi gió cho mây ngàn bay

VOV.VN - "Gửi gió cho mây ngàn bay" của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn-Từ Linh mang đến những giai điệu du dương, lãng mạn và đầy chất thơ của mùa thu. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

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VOV (Đây là bài hát thuộc bản quyền của Đài TNVN, cấm sao lưu dưới mọi hình thức)
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