VOV.VN - "Gửi gió cho mây ngàn bay" của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn-Từ Linh mang đến những giai điệu du dương, lãng mạn và đầy chất thơ của mùa thu. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Mùa xuân tình bạn" của nhạc sĩ Trần Đức ngợi ca tình bạn trong sáng, cùng nhau nắm tay vượt qua mọi gian khó để đón mùa xuân đến. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Hồi tưởng" của nhạc sĩ Hoàng Vân được coi là tác phẩm hợp xướng và khí nhạc kinh điển của nền âm nhạc Việt Nam. Bài hát do NSND Trần Khánh, Đội Sơn Ca và dàn hợp xướng Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Giai điệu nhạc Nga của bài hát "Nụ cười" lan tỏa tinh thần vui tươi lạc quan, đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Em bay trong đêm pháo hoa" của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích tựa như một giấc mơ lấp lánh, đưa các em nhỏ bay cao trong niềm vui rộn rã. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Màu cờ tôi yêu" của nhạc sĩ Phạm Tuyên khơi gợi niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc mãnh liệt qua hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. Bài hát do NSND Lê Dung – NSND Thanh Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.