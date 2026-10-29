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Hà Nội sắp có concert khủng, 38.000 vé miễn phí cho khán giả

Thứ Năm, 20:00, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Nội dự kiến phát hành 38.000 vé miễn phí phục vụ người dân tham dự concert chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24/11, với quy mô khoảng 50.000 người. Sự kiện kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, ứng dụng công nghệ sân khấu hiện đại cùng những màn pháo hoa rực rỡ.

Theo Kế hoạch, trong tổng số 38.000 vé miễn phí, 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường của Hà Nội, 7.000 vé được phân phối qua các nền tảng trực tuyến. Số vé còn lại dành cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia chương trình.

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Đêm nghệ thuật được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa của Hà Nội trong tháng 11/2026. 

Chương trình có thời lượng tối đa 120 phút, tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai, tôn vinh bản sắc dân tộc và kết nối các giá trị di sản với tinh thần sáng tạo đương đại.

Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các kênh, nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Thành phố dự kiến tổng duyệt các phương án tổ chức vào ngày 22/11.

Người dân cần theo dõi thông báo chính thức từ Ban tổ chức để cập nhật thời gian và phương thức nhận vé miễn phí.

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Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17

VOV.VN - Ngày 29/10, tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026) và phát động cuộc thi lần thứ 18. Buổi lễ đã vinh danh và trao các giải A, B, C và khuyến khích cho 19 tác phẩm xuất sắc.

PV/VOV.VN
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