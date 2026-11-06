Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Điểm nhấn là chương trình diễu hành di sản với khoảng 2.300 nghệ nhân, người dân tham gia và chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến thu hút 50.000 khán giả. Thông tin này được bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết tại Hội nghị thông tin chuyên đề tháng 11 do Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 6/11

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, cho biết, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa tại Chương trình hành động số 08-CTr/TU, xác định Ngày Văn hóa Việt Nam là sự kiện văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu Thủ đô, được tổ chức định kỳ hằng năm.

Năm 2026, các hoạt động hưởng ứng được triển khai trên quy mô toàn thành phố, với thông điệp “Thăng Long - Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, hướng tới tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phát huy bản sắc dân tộc và quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến, sáng tạo.

Quang cảnh hội nghị.

Hơn 2.300 nghệ nhân, người dân tham gia diễu hành di sản

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội”, diễn ra từ ngày 21 - 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với quy mô dự kiến hơn 30.000 người tham gia.

Lễ khai mạc được tổ chức sáng 21/11, bắt đầu bằng nghi thức dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ lúc 7h, tiếp đó là chương trình khai mạc và diễu hành di sản từ 7h30 đến 9h30.

Đáng chú ý, hoạt động diễu hành di sản gồm 18 khối, quy tụ khoảng 2.300 nghệ nhân và người dân đến từ 48 xã, phường cùng các lực lượng văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô. Chương trình còn có sự tham gia của 100 nghệ sĩ, vận động viên và 200 học sinh.

Đây được kỳ vọng là dịp giới thiệu sinh động những giá trị di sản văn hóa đặc sắc, kết nối văn hóa truyền thống với đời sống đương đại, đồng thời tạo không gian để người dân trực tiếp tham gia và trở thành chủ thể của các hoạt động văn hóa.

Cùng với đó, trong hai ngày 21 và 22/11, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại sẽ diễn ra tại ba sân khấu ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Các loại hình nghệ thuật như chèo, cải lương, múa rối, kịch, xiếc cùng những tiết mục biểu diễn đương đại sẽ được giới thiệu đến công chúng. Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Kịch Hà Nội cũng tổ chức các suất diễn, giao lưu với nghệ sĩ và hoạt động trải nghiệm nghệ thuật truyền thống.

Song song với các chương trình biểu diễn, thành phố bố trí 5 không gian trải nghiệm văn hóa từ ngày 21 đến 24/11. Trong đó có không gian làng nghề, phố nghề truyền thống với khoảng 30 gian hàng; không gian giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ; triển lãm nghệ thuật ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo, thực tế tăng cường; triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” và không gian giới thiệu “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến thu hút 50.000 khán giả

Một trong những sự kiện lớn nhất của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình có quy mô khoảng 50.000 khán giả, thời lượng tối đa 120 phút và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Theo kế hoạch, chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp những màn pháo hoa, lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ các giá trị văn hóa vùng miền, dân tộc trên cả nước. Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện.

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được tổ chức rộng khắp tại 126 xã, phường.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, đến nay 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch tổ chức, trong đó 115/126 xã, phường đã đăng ký các hoạt động cụ thể. Mỗi địa phương tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã và lựa chọn một sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình đặc trưng để giới thiệu, quảng bá.

Nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn địa phương được xây dựng như tour “Một ngày cùng Di sản Phú Thượng - Từ di sản đến làng nghề”, chương trình “600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động”, “Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng”, Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang và các mô hình giới thiệu di tích bằng công nghệ số...

Đặc biệt, Hà Nội chỉ đạo gắn 71 lễ hội truyền thống diễn ra trong tháng 11 tại 24 xã, phường với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, qua đó đưa sự kiện đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra trong tháng 11, nổi bật là chương trình ngày 14 và 15/11 với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân, đồng bào các dân tộc cùng đại diện nhiều địa phương.

Trước đó, trong hai ngày 3 và 4/10, Hà Nội đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tại sự kiện, UBND thành phố Hà Nội và UBND 10 tỉnh, thành phố ký kết quy chế phối hợp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc và phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch.

Theo kế hoạch, Hà Nội đang triển khai công tác chuẩn bị cho các sự kiện trọng điểm, từ hợp luyện, tổng duyệt đến phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với quy mô lớn, trải rộng từ trung tâm Thủ đô đến các địa phương không chỉ góp phần tôn vinh di sản, quảng bá hình ảnh Hà Nội mà còn tạo cơ hội để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hiện đại. Qua đó, từng bước hình thành một sự kiện văn hóa thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô.