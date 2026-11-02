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Hà Nội tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa “Tinh hoa hội tụ”

Thứ Hai, 15:35, 02/11/2026
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VOV.VN - Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 3/11/2026 đến 3/1/2027 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, giới thiệu các nghề thủ công truyền thống qua hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm.

Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức chương trình “Tinh hoa hội tụ” tại số 2 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Với thông điệp “Theo dấu làng nghề - Chạm tay di sản - Mang tinh hoa về nhà”, chương trình giới thiệu ba không gian nghệ thuật về nghề mây tre đan Phú Vinh, nghệ thuật thêu truyền thống của Nghệ nhân Vũ Giỏi và con trai Vũ Đình Thi, cùng những sáng tạo gốm của nghệ sĩ Ký Danh.

Điểm nhấn là không gian sắp đặt “Bến Kẻ Chợ - Con thuyền chở tinh hoa” và tác phẩm “Đàn cá hội tụ” gồm 200 hình tượng cá bằng gốm, tre và gỗ.

ha noi to chuc chuong trinh trai nghiem van hoa tinh hoa hoi tu hinh anh 1
Chương trình diễn ra từ ngày 3/11/2026 đến 3/1/2027 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm.

Bên cạnh trưng bày, khách tham quan có thể gặp gỡ nghệ nhân, xem trình diễn và trực tiếp trải nghiệm các kỹ thuật đan, thêu, tạo hình gốm. Chương trình góp phần tôn vinh nghề thủ công truyền thống, kết nối di sản với đời sống đương đại và quảng bá giá trị văn hóa Hà Nội.

PV/VOV.VN
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