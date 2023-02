Hải Phòng khai mạc Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân

Mở đầu chương trình khai mạc Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân 2023 là màn rước với sự tham gia của khoảng 1.500 người theo đúng nghi lễ truyền thống, bắt đầu từ Đền Nghè và Đình An Biên về khu vực Tượng đài nữ tướng Lê Chân tại trung tâm thành phố Hải Phòng.

Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân được tổ chức trang trọng nhằm tri ân công lao to lớn của nữ tướng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Sử sách ghi lại, nữ tướng Lê Chân quê ở trang An Biên, thuộc huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày nay). Bà đến vùng An Dương, cửa sông Cấm để khai hoang lập ấp, lấy tên An Biên đặt cho quê hương mới. Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống quân Đông Hán xâm lược, Bà đã đứng lên luyện tập nghĩa binh, liên kết hào kiệt khắp nơi, lập chiến công vang dội, được Trưng Vương phong chức "Chưởng quản binh quyền nội bộ", giao trọng trách trấn giữ miền Hải Tần, tiếp tục cai quản và phát triển vùng đất ven biển phía Đông. Nhân dân thành phố Hải Phòng suy tôn bà là Thành hoàng và xây dựng đền Nghè, đình An Biên để thờ Bà.

Ông Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết: Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân được khôi phục từ năm 2011 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. "Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân được tổ chức nhằm tri ân công lao to lớn của nữ tướng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Phần lễ và phần hội được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm tại các điểm di tích Đền Nghè, đình An Biên, Quảng trường tượng đài; tại Trung tâm triển lãm thành phố diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng lễ hội, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài thành phố đến tham quan, chiêm bái", ông nói.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, quận Lê Chân tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, như: hội chợ quê, hội thơ, thi đấu cờ người, các trò chơi dân gian, giải võ cổ truyền mở rộng…/.