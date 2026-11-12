Hàng nghìn người tham gia leo núi đón bình minh, hát Quốc ca trên đỉnh Yên Tử

Bình minh trên đỉnh non thiêng

Theo kế hoạch, từ lúc 3h đến 6h30 sáng Chủ nhật 6/12, chương trình leo núi Yên Tử “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” dự kiến thu hút hơn 10.000 người dân, Phật tử và du khách cùng hành trình lên đỉnh 1.068m. Trên đỉnh núi, mọi người sẽ cùng chào cờ, hát Quốc ca và đón những tia nắng đầu tiên giữa không gian núi rừng.

Chương trình do UBND phường Yên Tử tổ chức, phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ninh, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long – Yên Tử cùng các đơn vị doanh nghiệp. Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 718 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1/11 AL, tức 9/12 DL).

Hoạt động đón bình minh trên đỉnh Yên Tử cùng lễ chào cờ và hát Quốc ca đã được phường Yên Tử tổ chức lần đầu ngày Quốc khánh 2/9/2026

Ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Yên Tử cho biết: "Năm nay, chúng tôi nâng quy mô các sự kiện, để không chỉ dừng ở quy mô địa phương mà còn thu hút được nhiều hơn khách du lịch quốc tế về với Yên Tử. Đồng thời, chúng tôi tạo một số điểm nhấn đặc biệt, như chương trình Bình minh trên đỉnh chùa Đồng, với mong muốn ghi dấu thành sự kiện kỷ lục từ trước đến nay được tổ chức tại Yên Tử".

Mở màn chuỗi hoạt động là đêm chung kết cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” năm 2026, diễn ra từ 19h ngày 15/11 tại sân đình Làng Nương. 13 thí sinh thi thuyết trình kết hợp trang phục, ứng xử và xử lý tình huống. Ban tổ chức kỳ vọng phát hiện những nhân tố có thể trở thành tuyên truyền viên, đại sứ quảng bá di sản Yên Tử, trong đó có cả các thí sinh là người dân tộc thiểu số sinh sống dưới chân núi Yên Tử.

Khoảnh khắc "biển mây" bao phủ đỉnh non thiêng là quang cảnh đặc trưng của mùa thu Yên Tử

Cũng trong ngày 15/11, cả 14/14 thôn, khu phố trong phường đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng và giáo dục di sản trong trường học diễn ra cao điểm từ ngày 18 - 24/11.

Ngày 29/11, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 với chủ đề “Chạm vào di sản” dự kiến quy tụ trên 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Ngày 6/12, Giải đua xe đạp “Về miền di sản” lần thứ II đưa hơn 300 vận động viên đi từ cổng Khu di tích Nhà Trần (Đông Triều) tới Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Miễn phí cáp treo Yên Tử ngày 24/11

Để chuẩn bị, phường Yên Tử đang gấp rút chỉnh trang khu di tích và các tuyến phố chính, lo công tác hậu cần, đồng thời đẩy mạnh truyền thông tới du khách trong nước và quốc tế. Lãnh đạo phường Yên Tử cho biết, đơn vị vận hành cáp treo Yên Tử sẽ miễn phí cáp treo trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh cho du khách leo núi cũng được liên tục rà soát, phù hợp với thời tiết lạnh của mùa thu đông.

Các đơn vị lữ hành cho biết, lượng khách quốc tế đến với Yên Tử mùa thu đông có xu hướng tăng. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, đơn vị lữ hành THK Travel chia sẻ: "Đa số khách nước ngoài từ châu Âu tới Yên Tử thích trải nghiệm hoạt động thiền, hoặc hành trình về miền cội nguồn như leo núi, tham quan, hành hương lên chùa Đồng để chiêm bái Phật Hoàng Trần Nhân Tông".

Sự kiện “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” ngày 6/12 tới được Yên Tử kỳ vọng lập kỷ lục về lượng khách

Các hoạt động, sự kiện tại Yên Tử hướng tới kích cầu du lịch mùa thu đông, tạo thêm sinh kế và thu nhập cho người dân. Sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trở thành Di sản văn hóa thế giới, lượng khách đến Yên Tử (Quảng Ninh) tăng mạnh. Cả năm 2025, Yên Tử đón khoảng 1 triệu lượt khách. Riêng 10 tháng năm 2026, toàn phường Yên Tử đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 4.400 tỷ đồng.

Theo UBND phường Yên Tử, việc tuyên truyền, quảng bá di sản đi cùng chính sách miễn phí vé tham quan, vé gửi xe đã tạo hiệu quả rõ rệt. Phường cũng đã ra mắt sản phẩm du lịch số VR360 Yên Tử. Với thông điệp “Tự hào về di sản – Sống cùng di sản – Làm giàu từ di sản”, chuỗi sự kiện “Yên Tử – sắc thu thiền định” được kỳ vọng gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, đưa Yên Tử đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.