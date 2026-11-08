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Hàng trăm kiều bào hội tụ tại Praha: Gắn kết dòng tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt

Chủ Nhật, 08:55, 08/11/2026
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VOV.VN - Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, Ban liên lạc dòng họ Vũ-Võ Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng hàng trăm bà con kiều bào từ 6 quốc gia châu Âu đã tụ hội về thủ đô Praha, để tham dự buổi giao lưu gặp mặt dòng họ Vũ – Võ tại Séc.

 

Thông qua chương trình giao lưu gặp mặt dòng họ Vũ – Võ tại Séc tại thủ đô Praha, các thế hệ bà con kiều bào cùng giao lưu gặp gỡ, hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên dòng tộc và cũng như truyền cảm hứng giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống cho các thế hệ tiếp theo. 

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Đại diện đại biểu từ các quốc gia châu Âu tụ hội về thủ đô Praha, Cộng hòa Séc tham dự buổi giao lưu gặp mặt dòng họ Vũ – Võ tại Séc.

Tại buổi lễ, các thế hệ con cháu họ Vũ - Võ đã ôn lại truyền thống hào hùng của dòng tộc trong những năm qua về sự đoàn kết, tinh thần hiếu học và những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Kiều bào cũng được thông tin về thành tích tiêu biểu của cộng đồng, những hoạt động tích cực trong công tác thiện nguyện, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt của kiều bào xa tổ quốc.

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Ông Vũ Anh Dũng, Trưởng Ban liên lạc dòng họ Vũ - Võ tại Séc cho biết chương trình là dịp để mỗi người con xa quê cùng ôn lại truyền thống nguồn cội, qua đó lan tỏa tình yêu quê hương đối với bà con kiều bào nói chung, trong dòng tộc nói riêng; tiếp tục đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. 

Ông Vũ Anh Dũng, đại diện Ban tổ chức cho biết buổi gặp mặt của những người con xa quê là dịp để mỗi người ôn lại truyền thống nguồn cội, qua đó tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương đối với bà con kiều bào nói chung, trong dòng tộc nói riêng; tiếp tục đoàn kết giúp đỡ nhau trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh và giữ gìn văn hóa truyền thống cho các thế hệ tiếp theo.

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Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do thế hệ trẻ kiều bào biểu diễn.

Ông khẳng định chính tình cảm cội nguồn, truyền thống gia đình, tình nghĩa dòng tộc là sợi dây gắn kết các thế hệ con cháu với nhau khi sinh sống, học tập và làm việc nơi đất khách quê người. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động như thế này cũng nhằm gắn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, hội nhập, cùng gìn giữ các giá trị tốt đẹp của dòng tộc, lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Việt Nam ở nước sở tại. 

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Nhiều tiết mục văn nghệ dân tộc đặc sắc thay lời tri ân tới các thế hệ đi trước.

Trong khuôn khổ chương trình, các thế hệ bà con kiều bào tại Séc và khu vực cũng đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ dân tộc đặc sắc thay lời tri ân tới các thế hệ đi trước, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về sự phong phú trong văn hóa của dân tộc Việt Nam.

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Hải Đăng - Như Hoa/VOV-Praha
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