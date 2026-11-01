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Hàng vạn khán giả hô vang "Việt Nam" trong concert quốc gia tại Thái Nguyên

Chủ Nhật, 22:36, 01/11/2026
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VOV.VN - Tối 1/11, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” diễn ra với sự tham dự của 30.000 khán giả. Chương trình quy tụ Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Phạm Anh Khoa cùng nhiều nghệ sĩ, ban nhạc, dàn hợp xướng.

Tham dự chương trình “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

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Các đại biểu tham dự chương trình.
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Hàng vạn khán giả hát "Nối vòng tay lớn" ở Thái Nguyên.

Không mất nhiều thời gian để khoảng cách giữa sân khấu và khán đài được xóa nhòa. Ngay khi những nhịp tim xuất hiện trên màn hình lớn, lan thành hàng triệu trái tim nhỏ, âm nhạc nổi lên và “Nối vòng tay lớn” vang giữa sân vận động. Hồng Phi cùng dàn nhạc Symphony mở màn đêm diễn trong tiếng trống, guitar điện, bass, kết hợp hiệu ứng sân khấu và pháo hoa.

Hai MC Lê Anh, Phí Linh mời khán giả đứng dậy, nắm tay người bên cạnh. Từ khán đài D sang A, C rồi khu vực sân cỏ, hàng nghìn cánh tay nối tiếp nhau giơ cao. Những tiếng “Việt Nam” vang lên liên tiếp. Các khu vực “Hòa Bình”, “Hạnh Phúc”, “Tinh Hoa”, “Khải Hoàn”, “Hùng Cường”, “Thịnh Vượng”, “Hào Khí”, “Đại Việt” lần lượt đáp lại lời kêu gọi từ sân khấu.

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Hàng vạn khán giả giơ cao tay, cùng hô vang “Việt Nam” trong đêm nhạc tại Thái Nguyên. Không khí sôi động trên các khán đài khi khán giả cùng hòa giọng với nghệ sĩ.
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Từ không khí ấy, chương trình đưa khán giả đi qua câu chuyện về những “vòng tay” của nhiều thế hệ người Việt.

Ở phần đầu, những giai điệu gắn với làng quê, Việt Bắc, Trường Sơn và những năm tháng chiến tranh nối tiếp nhau. Hương Ly thể hiện “Làng tôi”; NSƯT Đăng Dương cùng Hợp xướng Đoàn Văn công Quân khu 1 hát “Giai điệu Tổ quốc”. Hòa Minzy xuất hiện với “Nhạc rừng”, trong khi Phạm Anh Khoa mang màu sắc mạnh mẽ vào “Lá đỏ”. “Hẹn ước Bắc Nam” khép lại mạch âm nhạc về những năm tháng đất nước chia cắt và niềm vui sum họp.

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Không gian sau đó chuyển dần sang câu chuyện của một đất nước trong hòa bình. Những câu hò miền Bắc, Huế, Nam Bộ dẫn vào “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”. “Em đi giữa biển vàng”, “Em ở nông trường, em ra biên giới”, “H’Zen lên rẫy”, “Tình đất đỏ miền Đông”, “Đất nước tình yêu” tiếp tục nối những vùng miền trên cùng một sân khấu.

Một khoảng lắng xuất hiện ở phần cuối khi Võ Hạ Trâm cất giọng với “Tự nguyện”. Từ ATK Định Hóa, ngọn lửa truyền thống cách mạng được các cựu chiến binh đưa về sân khấu và trao lại cho thế hệ trẻ. Hình ảnh trao ngọn lửa trở thành điểm nối giữa câu chuyện lịch sử và phần âm nhạc hướng về thế hệ hôm nay.

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hang van khan gia ho vang viet nam trong concert quoc gia tai thai nguyen hinh anh 8

Sau khoảng lắng ấy, nhịp sân khấu nhanh chóng được đẩy lên. Tùng Dương thể hiện “Khát vọng tuổi trẻ”; Noo Phước Thịnh mang đến “Việt Nam tươi đẹp” và “Tôi yêu Việt Nam”; Võ Hạ Trâm cùng các hoa hậu Việt Nam thể hiện “Việt Nam trong tôi là”. “Âm vang Tổ quốc” với giọng hát Tùng Dương cùng hợp xướng đưa phần truyền hình trực tiếp đến cao trào.

Không chỉ theo dõi các tiết mục, 30.000 khán giả trở thành một phần của đêm diễn khi liên tục hòa giọng, giơ cao những cánh tay và hưởng ứng nghệ sĩ trên sân khấu. Từ một ca khúc mở màn, “Nối vòng tay lớn” vì thế trở thành hình ảnh xuyên suốt cả sân vận động: những vòng tay từ nhiều khán đài cùng hướng về sân khấu và những tiếng hát hòa vào nhau.

Đêm nhạc khép lại phần truyền hình trực tiếp bằng pháo hoa tầm cao trên bầu trời Thái Nguyên. Sau đó, chương trình tiếp tục với phần biểu diễn ngoài sóng, đưa không khí sang Pop, Rock với Hòa Minzy, Phạm Anh Khoa, ban nhạc Ngũ Cung cùng nhiều nghệ sĩ.

Hà Phương/VOV.VN
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