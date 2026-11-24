https://audio-lss.vov.vn/live/vov3.m3u8

Chương trình "Muôn sắc Việt Nam" là một trong những hoạt động nổi bật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (24/11), kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Với quy mô dự kiến 50.000 khán giả, đại nhạc hội quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ các NSND, NSƯT đến những gương mặt được đông đảo khán giả trẻ yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik…

Được xây dựng như một hành trình khám phá văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, chương trình kết nối những câu chuyện về nguồn cội, lịch sử dân tộc với đời sống đương đại. Các chất liệu dân gian được đưa vào những hình thức biểu diễn hiện đại, hướng tới sự giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo của thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của đêm nhạc là những màn kết hợp đặc biệt giữa các thế hệ nghệ sĩ. Theo kịch bản chương trình, NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc thể hiện liên khúc “Tự nguyện – Đất nước trọn niềm vui”. NSND Thanh Hoa kết hợp với Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi trong tiết mục “Made in Việt Nam”.

Bên cạnh những phần trình diễn của các ca sĩ, chương trình còn dành không gian tôn vinh 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, với sự tham gia của các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản.

Ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do DTAP sáng tác, được Phương Mỹ Chi thể hiện, cũng là điểm nhấn trong phần trình diễn cộng đồng, kết nối nghệ sĩ và khán giả.

Không gian biểu diễn tại sân Mỹ Đình được thiết kế với diện tích 3.000 m², lấy cảm hứng từ hình tượng trống đồng. Hệ thống màn hình LED, 16 bàn nâng cùng các cấu trúc sân khấu chuyển động tạo nên không gian đa tầng, phục vụ những màn trình diễn có quy mô lớn.

Đáng chú ý, đại nhạc hội còn có màn trình diễn pháo hoa kéo dài 17 phút, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và các hiệu ứng pháo hoa nghệ thuật.

Không đơn thuần là một đêm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao, “Muôn sắc Việt Nam” hướng tới trở thành ngày hội văn hóa cộng đồng, đưa những giá trị di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về bản sắc dân tộc.