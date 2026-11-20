VOV.VN - Ngợi ca tình yêu đôi lứa tha thiết hòa cùng ý chí kiên cường của người chiến sĩ ra mặt trận, bài hát "Hành khúc ngày và đêm" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (Thơ: Bùi Công Minh) do NSƯT Phan Huấn thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Mang âm hưởng rộn ràng ngập tràn niềm tin yêu cuộc sống cùng tinh thần vui tươi của người dân Tây Nguyên, bài hát "Rừng xanh vang tiếng Ta Lư" của nhạc sĩ Phương Nam do Ngọc Bé thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Mang giai điệu dân ca ngọt ngào, chan chứa tình yêu cùng lòng tự hào về quê hương Hà Tĩnh, bài hát "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do NSND Thu Hiền thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Ca ngợi tấm lòng dũng cảm sắt son của đồng bào Tây Nguyên giúp đỡ bộ đội, bài hát "Người lái đò trên sông Pô Kô" của nhạc sĩ Cầm Phong do NSND Bích Việt thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Giai điệu tha thiết thể hiện ý chí vững vàng, lòng tự hào cùng tình yêu biển đảo quê hương, bài hát "Đất nước bên bờ sóng" của nhạc sĩ Thái Văn Hóa do NSND Bích Việt thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Giai điệu ngọt ngào gửi gắm tình yêu sâu nặng cùng nỗi nhớ đong đầy dành cho Thủ đô, bài hát "Hà Nội trái tim hồng" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do ca sĩ Hoàng Phương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.