Thứ Sáu, 07:00, 20/11/2026

Hành khúc ngày và đêm

VOV.VN - Ngợi ca tình yêu đôi lứa tha thiết hòa cùng ý chí kiên cường của người chiến sĩ ra mặt trận, bài hát "Hành khúc ngày và đêm" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (Thơ: Bùi Công Minh) do NSƯT Phan Huấn thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.