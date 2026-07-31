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Hò biển
Thứ Sáu, 08:00, 31/07/2026

Hò biển

VOV.VN - "Hò biển" của nhạc sĩ Nguyễn Cường thể hiện sức sống mãnh liệt và tình yêu thiết tha với biển khơi cùng cuộc sống chài lưới của ngư dân. Bài hát do NSƯT Quang Phác thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

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VOV (Đây là bài hát thuộc bản quyền của Đài TNVN, cấm sao lưu dưới mọi hình thức)
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