Tối 18/11, Hoàng Thùy Linh giới thiệu sản phẩm âm nhạc “Vô Lượng Kiếp” dưới hình thức Music Gallery. Đây là đĩa đơn thứ hai thuộc album phòng thu vol. 5 của nữ ca sĩ. Tiếp nối hướng đi từng tạo dấu ấn qua “Bánh trôi nước”, “Tứ phủ” và “Đánh đố”, lần này, Hoàng Thùy Linh đưa khán giả bước vào một không gian văn hóa rộng mở hơn, nơi bản sắc của các cộng đồng dân tộc trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt tác phẩm.

Điểm đáng chú ý của “Vô lượng kiếp” là cách văn hóa không chỉ xuất hiện như một lớp trang trí cho phần hình ảnh, mà được triển khai thành ngôn ngữ nghệ thuật với nhiều thành tố liên kết. Âm nhạc, hội họa, vũ đạo, phục trang và tín ngưỡng cùng tham gia kể một câu chuyện, tạo nên trải nghiệm thị giác và cảm xúc thay vì chỉ đơn thuần minh họa cho ca khúc.

Từ hội họa đến những không gian văn hóa bản địa

Trong “Vô lượng kiếp”, ê-kíp sử dụng 43 bức tranh vẽ tay do các họa sĩ trẻ đến từ nhiều vùng miền thực hiện. Những bức tranh tái hiện phong cảnh núi rừng, bản làng và sinh hoạt đời thường, sau đó được kết hợp với kỹ xảo chuyển động để tạo nên dòng chảy hình ảnh liên tục.

Việc lựa chọn tranh vẽ tay mang đến một sắc thái riêng cho tác phẩm. Mỗi họa sĩ có cách tạo hình và nét cọ khác nhau, qua đó giữ lại sự đa dạng trong cảm nhận nghệ thuật về cảnh quan và đời sống Việt Nam. Công nghệ được sử dụng để làm chuyển động những hình ảnh tĩnh, nhưng không thay thế hoàn toàn dấu ấn thủ công của người sáng tạo.

Đáng chú ý hơn là năm không gian lễ hội được dàn dựng công phu, gắn với đời sống tín ngưỡng của các cộng đồng dân tộc. Đây là một trong những lớp nội dung quan trọng nhất của sản phẩm. Bởi văn hóa dân tộc không chỉ nằm ở những bộ trang phục rực rỡ hay hình ảnh lễ hội giàu màu sắc, mà còn được hình thành từ phong tục, tập quán, tín ngưỡng và những thực hành văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Để xây dựng những không gian này, ê-kíp có sự tư vấn, hỗ trợ chuyên môn từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân địa phương và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam. Sự tham gia của những người am hiểu văn hóa bản địa là yếu tố cần thiết, giúp quá trình sáng tạo có thêm cơ sở nghiên cứu và hạn chế việc sử dụng chất liệu truyền thống một cách hời hợt.

Hoàng Thùy Linh trong tạo hình giàu màu sắc văn hóa ở sản phẩm âm nhạc mới “Vô lượng kiếp”. (Ảnh: FBNV)

Trang phục và vũ đạo: Đưa bản sắc dân tộc vào ngôn ngữ biểu đạt

Nếu hội họa tạo nên bối cảnh thì trang phục và vũ đạo là những yếu tố đưa văn hóa đến gần hơn với nhân vật trung tâm. Trong sản phẩm lần này, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với hơn 60 bộ trang phục do chuyên gia Vekris Na phối hợp thực hiện, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp phục sức truyền thống của nhiều vùng miền.

Mỗi tạo hình góp phần thể hiện ý tưởng hóa thân qua nhiều kiếp sống, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Những bộ trang phục không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn mở ra khả năng khám phá sự phong phú trong văn hóa mặc, thẩm mỹ và kỹ thuật tạo hình của các cộng đồng.

Cùng với đó, phần vũ đạo được xây dựng trên cơ sở kết hợp nền tảng múa được đào tạo từ nhỏ của Hoàng Thùy Linh với việc học hỏi các điệu múa bản địa. Nữ ca sĩ nhận được sự hướng dẫn từ những nghệ sĩ đến từ chính các cộng đồng văn hóa ấy.

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi vũ đạo truyền thống không đơn thuần là những động tác có tính trình diễn. Trong nhiều cộng đồng, múa gắn với nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng và quan niệm về đời sống. Việc tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của các điệu múa trước khi đưa vào sản phẩm âm nhạc giúp nghệ sĩ có thêm cơ sở để chuyển tải chất liệu văn hóa một cách có trách nhiệm.

Hoàng Thùy Linh khai thác vẻ đẹp trang phục truyền thống, kết hợp ngôn ngữ tạo hình đương đại. (Ảnh: Fbnv)

Khi văn hóa truyền thống tìm thấy đời sống mới trong âm nhạc

Về phần âm nhạc, “Vô lượng kiếp” do Khắc Hưng và Hoàng Thùy Linh sáng tác, phổ thơ Ngân Vi, phối khí TRIPLED. Ca khúc khai thác câu chuyện nhân duyên qua nhiều kiếp sống, những cuộc gặp gỡ, chờ đợi và chia lìa, từ đó gợi mở hành trình con người tự hoàn thiện bản thân.

Câu chuyện về luân hồi, nhân duyên và sự tiếp nối tạo nên sợi dây liên kết với những hình ảnh văn hóa xuất hiện trong tác phẩm. Đặc biệt, đoạn kết với hình ảnh một bào thai hoạt hình đang dần hình thành nhịp đập sự sống gợi thông điệp về sự sinh sôi, trao truyền di sản và sức sống của bản sắc Việt qua các thế hệ.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ rằng quá trình thực hiện sản phẩm giúp cô có thêm cơ hội tiếp xúc với những nét đẹp văn hóa ở nhiều vùng miền. Càng tìm hiểu, nữ ca sĩ càng muốn được lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi bộ trang phục, lễ hội và bức tranh. Cô cũng mong muốn các cộng đồng dân tộc cùng chia sẻ những nét đẹp, những điều họ yêu quý và tự hào về quê hương.

Với hơn 300 nhân sự tham gia, sáu tháng sản xuất và 4 ngày ghi hình liên tục, “Vô lượng kiếp” cho thấy quy mô đầu tư đáng kể cho một sản phẩm âm nhạc có định hướng văn hóa.

Điều đáng quan tâm ở sản phẩm lần này không chỉ là số lượng trang phục, tranh vẽ hay những không gian lễ hội được tái hiện, mà còn nằm ở cách Hoàng Thùy Linh mở rộng khái niệm về chất liệu văn hóa trong âm nhạc đại chúng. Nếu trước đây, âm nhạc dân gian thường được nhận diện qua giai điệu, ca từ hay nhạc cụ truyền thống, thì “Vô lượng kiếp” thử nghiệm một cách tiếp cận tổng thể hơn, đưa nhiều loại hình nghệ thuật và thực hành văn hóa cùng tham gia vào quá trình sáng tạo.

Với “Vô lượng kiếp”, Hoàng Thùy Linh tiếp tục theo đuổi con đường đưa văn hóa Việt vào âm nhạc đương đại. Từ những chất liệu truyền thống, nữ ca sĩ và ê-kíp tìm kiếm cách kể chuyện mới bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay. Đó cũng là một hướng đi đáng chú ý trong nỗ lực để văn hóa không chỉ được bảo tồn như những giá trị thuộc về quá khứ, mà còn hiện diện sống động trong đời sống sáng tạo, giải trí và công nghiệp văn hóa Việt Nam.