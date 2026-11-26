Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV tại Hà Nội với sự tham dự của 370 đại biểu, đại diện cho hơn 800 hội viên. Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025), nhà thơ Bùi Việt Mỹ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn Hà Nội cho biết, 5 năm qua diễn ra giữa nhiều biến động bởi đại dịch COVID-19, những thay đổi kinh tế - xã hội và sự bùng nổ công nghệ thông tin, tác động trực tiếp đến điều kiện sáng tác của nhà văn lẫn thói quen tiếp nhận văn hóa của công chúng.

Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt. (Ảnh: Đặng Thủy)

Vượt qua thách thức, với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cùng nỗ lực của hội viên, Hội vẫn duy trì hoạt động chuyên môn và đổi mới phương thức hoạt động. Ban Chấp hành hoàn thiện quy chế, phân công nhiệm vụ khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối; kết nạp 160 hội viên, nâng tổng số lên 811 người và mở rộng lên 6 chi hội trực thuộc.

Dù kinh phí hạn hẹp, Hội vẫn tổ chức 50 buổi sinh hoạt chuyên đề và 17 tọa đàm văn học về lý luận phê bình, văn học dịch, tiểu thuyết lịch sử, văn học trẻ, sự thật lịch sử và hình tượng nghệ thuật... Giải thưởng văn học hằng năm được duy trì nghiêm túc, vinh danh 11 tác phẩm, tác giả ở các thể loại thơ, truyện ngắn, nghiên cứu phê bình, dịch thuật, bên cạnh Tặng thưởng Thành tựu văn học trọn đời. Đáng chú ý, Ngày Thơ Hà Nội năm 2024 và 2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng các trại sáng tác tại Tam Đảo, Đại Lải và các chuyến thực tế đã tạo không khí sôi nổi.

Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ mới: Đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa

Tại Đại hội, tham luận của nhà thơ Lê Anh Phong và nhà phê bình Nguyễn Thị Thiện đã phân tích những vấn đề đặt ra trong sinh hoạt chuyên môn và công tác phát triển đội ngũ. Cụ thể, nhà thơ Lê Anh Phong cho rằng cần khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của các chi hội cơ sở nhằm khắc phục sự chênh lệch về chất lượng hoạt động, đồng thời chú trọng hiệu quả thực chất của các buổi tọa đàm văn học.

Về nhân sự, ông nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng kết nạp, quan tâm bồi dưỡng và mạnh dạn đưa những gương mặt trẻ giàu bản sắc, nội lực vào Ban Chấp hành. Bên cạnh sáng tác, hoạt động phê bình văn học cũng phải khắc phục lối đánh giá cảm tính, một chiều, thiếu cơ sở thẩm định, qua đó góp phần nâng cao chất lượng văn học và khẳng định vị thế của Hội Nhà văn Hà Nội.

Bước vào nhiệm kỳ XIV (2026 - 2031), Hội Nhà văn Hà Nội xác định xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ bản lĩnh, chuyên môn vững vàng, thích ứng chuyển đổi số; sáng tạo tác phẩm giá trị cao về đất nước và Thủ đô. Hội sẽ đẩy mạnh số hóa hoạt động văn học, phát triển không gian sáng tạo, gắn văn học nghệ thuật với công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng lý luận phê bình và quảng bá văn học Hà Nội. Cụ thể, Hội tập trung đổi mới xét Giải thưởng Văn học, đẩy mạnh phê bình và phản biện xã hội, mở các cuộc thi sáng tác, nâng cấp website Hội và ươm mầm tài năng trẻ.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Chi)

Phát biểu tại Đại hội, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội ghi nhận thành quả của Hội nhiệm kỳ qua. Ông lưu ý chặng đường mới, Hội cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn nghệ; sáng tác tác phẩm tầm vóc tôn vinh giá trị Thăng Long - Hà Nội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, giao lưu quốc tế, đào tạo lớp kế cận và tăng cường xã hội hóa nguồn lực cho sáng tác.

Nhà văn, nhà thơ Trần Gia Thái tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Chi)

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XIV (2026 - 2031) gồm 11 thành viên. Nhà văn, nhà thơ Trần Gia Thái tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Khẳng định nhiệm kỳ mới mang ý nghĩa đặc biệt khi Hội đang hướng tới dấu mốc 60 năm thành lập, nhà văn Trần Gia Thái cho rằng trước sự tác động ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo (AI) đến hoạt động sáng tác, đây vừa là thách thức, vừa là động lực để các nhà văn đổi mới tư duy và phương thức làm việc.