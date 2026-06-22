Hollywood đang hồi sinh dòng phim sinh tồn?

Khi Paramount Pictures tung trailer đầu tiên của “Heart of the Beast”, nhiều khán giả chú ý đến màn tái hợp giữa Brad Pitt và đạo diễn David Ayer sau hơn một thập kỷ kể từ “Fury”. Trong bộ phim dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới, Brad Pitt vào vai một cựu đặc nhiệm sống sót sau tai nạn máy bay và phải tìm cách tồn tại giữa vùng hoang dã Alaska cùng chú chó nghiệp vụ trung thành.

Dĩ nhiên, còn quá sớm để đánh giá chất lượng của “Heart of the Beast” khi bộ phim mới chỉ giới thiệu những hình ảnh đầu tiên. Nhưng sự xuất hiện của dự án này lại gợi ra một câu hỏi thú vị: phải chăng Hollywood đang một lần nữa tìm về dòng phim sinh tồn - thể loại từng tạo nên nhiều tác phẩm đáng nhớ của điện ảnh thế giới?

Sự xuất hiện của "Heart of the Beast" cho thấy Hollywood vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho dòng phim sinh tồn.

Khi con người trở lại vị trí trung tâm

Trong hơn một thập kỷ qua, điện ảnh Hollywood bị chi phối bởi các thương hiệu siêu anh hùng, những vũ trụ điện ảnh khổng lồ và các bom tấn kỹ xảo có quy mô ngày càng lớn.

Khán giả được chứng kiến những trận chiến giữa các vị thần, những cuộc xâm lăng liên hành tinh hay các câu chuyện kéo dài qua nhiều phần phim. Nhưng cũng chính trong giai đoạn đó, một bộ phận người xem bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm điện ảnh khác.

Không phải những câu chuyện về việc cứu cả thế giới mà là những câu chuyện về việc cứu lấy chính mình. Đó là nơi dòng phim sinh tồn luôn có chỗ đứng riêng.

Khác với nhiều thể loại khác, phim sinh tồn thường bắt đầu từ một tình huống rất đơn giản: Một con người bị đặt vào hoàn cảnh khắc nghiệt và buộc phải tìm cách sống sót. Không có siêu năng lực, không có phép màu và không có đội quân giải cứu. Chỉ còn lại bản năng, ý chí và hy vọng.

Leonardo DiCaprio trong "The Revenant", vai diễn giúp anh giành tượng vàng Oscar đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi.

Những bộ phim sinh tồn đặt nhân vật vào hoàn cảnh khắc nghiệt để khám phá giới hạn thể chất và tinh thần của con người.

Những bộ phim sinh tồn chưa bao giờ thực sự biến mất

Thực tế, dòng phim sinh tồn chưa từng rời khỏi Hollywood.

Năm 2000, “Cast Away” biến một hòn đảo hoang thành sân khấu cho màn trình diễn đáng nhớ của Tom Hanks. Bộ phim không chỉ kể câu chuyện một người đàn ông bị mắc kẹt giữa đại dương mà còn là hành trình đối diện với cô đơn, thời gian và sự thay đổi của cuộc đời.

Trong "Cast Away" (2000), Tom Hanks hóa thân thành Chuck Noland, người đàn ông bị mắc kẹt nhiều năm trên một hòn đảo hoang giữa Thái Bình Dương.

Đến năm 2013, “All Is Lost” gây bất ngờ khi gần như không có lời thoại. Chỉ với một nhân vật duy nhất giữa biển khơi, bộ phim vẫn tạo nên sức căng nghẹt thở và mang về nhiều lời khen cho Robert Redford.

Trong "All Is Lost", cuộc chiến sinh tồn được kể bằng sự cô đơn, ý chí và bản năng sống còn của một con người trước thiên nhiên rộng lớn.

Hai năm sau, Leonardo DiCaprio giành tượng vàng Oscar đầu tiên nhờ “The Revenant”. Bộ phim đưa khán giả vào vùng băng giá khắc nghiệt của Bắc Mỹ thế kỷ XIX, nơi cuộc chiến sinh tồn của con người được kể bằng những hình ảnh vừa dữ dội vừa choáng ngợp.

Những cánh rừng phủ đầy tuyết và thời tiết khắc nghiệt trở thành thử thách lớn nhất trong "The Revenant".

"The Revenant" được xem là một trong những bộ phim sinh tồn xuất sắc nhất của Hollywood trong thế kỷ XXI.

Gần đây hơn, “Society of the Snow” trở thành hiện tượng toàn cầu khi tái hiện câu chuyện có thật về những người sống sót sau vụ rơi máy bay trên dãy Andes. Bộ phim gây xúc động bởi cách khắc họa sức mạnh tinh thần của con người trong hoàn cảnh tưởng chừng không còn hy vọng.

"Society of the Snow" tái hiện câu chuyện có thật về vụ rơi máy bay trên dãy Andes năm 1972 khiến cả thế giới ám ảnh.

Điểm chung của những tác phẩm này là chúng đều đặt con người vào trạng thái nguyên bản nhất. Khi bị tước bỏ công nghệ, địa vị hay những tiện nghi của đời sống hiện đại, con người còn lại điều gì? Đó luôn là câu hỏi hấp dẫn với điện ảnh.

Vì sao khán giả ngày càng đồng cảm với những câu chuyện sinh tồn?

Có lẽ bởi thế giới hiện đại đang khiến khái niệm "sống sót" mang nhiều ý nghĩa hơn trước. Con người ngày nay không phải đối mặt với bão tuyết hay thú dữ mỗi ngày. Nhưng họ phải đối diện với áp lực công việc, bất ổn kinh tế, khủng hoảng tinh thần và cảm giác cô đơn ngày càng phổ biến trong xã hội. Theo một cách nào đó, mỗi người đều đang trải qua những cuộc chiến sinh tồn của riêng mình.

Bởi vậy, khi chứng kiến một nhân vật vật lộn giữa biển khơi, vùng núi tuyết hay sa mạc hoang vắng, khán giả không chỉ theo dõi một cuộc phiêu lưu. Họ nhìn thấy hình ảnh ẩn dụ của chính mình. Sức hấp dẫn của dòng phim sinh tồn chưa bao giờ nằm ở việc nhân vật mạnh đến đâu, nó nằm ở việc họ có tiếp tục đứng dậy hay không.

Khung cảnh xác máy bay giữa núi tuyết trở thành hình ảnh biểu tượng của "Society of the Snow".

"Cast Away" cho thấy sức mạnh của dòng phim sinh tồn khi chỉ một nhân vật vẫn có thể giữ chân khán giả suốt hơn hai giờ đồng hồ.

“Heart of the Beast” và một tín hiệu đáng chú ý

Tất nhiên, sẽ là quá sớm để khẳng định “Heart of the Beast” có trở thành một tác phẩm đáng nhớ của dòng phim sinh tồn hay không. Nhưng việc một hãng phim lớn tiếp tục đầu tư cho một câu chuyện xoay quanh một con người, một chú chó và cuộc chiến với thiên nhiên cho thấy Hollywood vẫn tin vào sức hấp dẫn của thể loại này.

Trong thời đại mà công nghệ có thể tạo ra bất cứ điều gì trên màn ảnh, những câu chuyện sinh tồn vẫn giữ được sức mạnh riêng bởi chúng chạm tới bản năng cổ xưa nhất của con người.

Bản năng muốn tồn tại. Và có lẽ đó là lý do, sau rất nhiều thay đổi của Hollywood, những bộ phim sinh tồn vẫn luôn tìm được đường trở lại với khán giả.