Dự chương trình có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Sự kiện thu hút hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào các dân tộc tham gia. Đông đảo người dân, du khách đến xem, cổ vũ, tạo nên không khí lễ hội sôi động giữa lòng phố núi.

Mở màn chương trình nghệ thuật là tiết mục intro “Tiếng chiêng đón khách”, nhạc Kiều Vương Long với sự tham gia biểu diễn của Kaly Band (nhóm nhạc dân gian đến từ Kon Tum, Tây Nguyên), các nghệ nhân, vũ đoàn và học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh. Những thanh âm cồng chiêng vang lên giữa không gian sân vận động, mở ra đêm hội văn hóa đậm sắc màu đại ngàn.

Đêm hội cồng chiêng với chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”.

Đêm hội là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ngay từ đầu buổi tối, đông đảo người dân đã có mặt tại Sân vận động Kon Tum để chờ đón chương trình. Không khí háo hức, rộn ràng lan tỏa khắp khu vực sân lễ hội. Nhiều gia đình, bạn trẻ đến từ sớm, mong muốn thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và tìm hiểu nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Anh Trương Vĩnh Thanh (42 tuổi), ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi cùng gia đình đến xem chương trình từ sớm và rất mong chờ những màn trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Anh Thanh ấn tượng với sự chuẩn bị công phu của ban tổ chức, các nghệ sĩ và nghệ nhân.

Anh Trương Vĩnh Thanh nói: "Đến với lễ hội cồng chiêng hôm nay, tôi và gia đình rất háo hức được chứng kiến nhiều tiết mục hay, những nét văn hóa bản địa đặc sắc, độc đáo, phục vụ khán giả và đồng bào tỉnh Quảng Ngãi".

Một tiết mục tại đêm hội Đêm hội cồng chiêng .

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp giữa diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, hoạt cảnh dân gian và các tiết mục ca múa nhạc hiện đại. Những thanh âm cồng chiêng hòa cùng tiếng hát, điệu múa tái hiện đời sống văn hóa, lao động và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên. Sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, học sinh và ca sĩ khách mời tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết nối truyền thống với hiện đại.

Chị Phạm Thị Thanh Bình (41 tuổi), ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi háo hức chờ đón sự kiện. Dù có mặt từ 19 giờ và phải chờ khá lâu mới được vào sân, chị vẫn vui mừng khi có cơ hội trực tiếp theo dõi chương trình.

“Không khí hôm nay vui như Tết. Mọi người rất nồng nhiệt, háo hức chào đón ngày hội, nơi hội tụ bản sắc dân tộc và văn hóa Việt Nam. Tôi đã đến đây từ 7 giờ tối, rất háo hức chờ đón các màn trình diễn”, chị Phạm Thị Thanh Bình cho biết thêm.

Phát biểu tại đêm hội, ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Đây là yếu tố góp phần tạo nên thành công của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Những tiếng cồng, tiếng chiêng, điệu xoang, câu hát bài chòi, trang phục truyền thống và tình cảm gắn bó giữa các cộng đồng đã tạo nên không gian văn hóa sống động, thực sự là ngày hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Một tiết mục huy động đông nghệ nhân và quần chúng tham gia.

Theo ông Hồ Văn Niên, chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị” gửi gắm thông điệp về sức mạnh đoàn kết trong đa dạng văn hóa. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng, khi được kết nối, tôn trọng và phát huy sẽ tạo nên sức mạnh chung của quê hương, đất nước. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín; đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa. Việc phát triển phải đi đôi với bảo tồn, tôn trọng giá trị nguyên gốc, không đánh đổi bản sắc văn hóa lấy lợi ích kinh tế trước mắt.

Ông Hồ Văn Niên tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên, đồng bào các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, biến di sản thành nguồn lực, bản sắc thành lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết thành động lực phát triển, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Ông Hồ Văn Niên cho biết thêm: “Phát triển phải đi đôi với bảo tồn, tôn trọng tuyệt đối các giá trị nguyên gốc, không đánh đổi bản sắc văn hóa lấy lợi ích kinh tế trước mắt. Tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; duy trì, đổi mới các hoạt động văn hóa, ngày hội đoàn kết tại cơ sở; tăng cường quảng bá, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để lan tỏa hình ảnh đất và con người Quảng Ngãi”.

Đêm hội cồng chiêng khép lại bằng màn pháo hoa và vòng xoang đại đoàn kết.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa các tiết mục nghệ thuật truyền thống với những sáng tác mới, mang thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng phát triển. Những vòng xoang đại đoàn kết được nối dài trên sân vận động, tạo không khí giao lưu, gắn kết giữa nghệ nhân, đồng bào các dân tộc, đại biểu và du khách.

Cũng trong tối 23/11, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Đêm hội cồng chiêng khép lại bằng màn pháo hoa và vòng xoang đại đoàn kết, gửi gắm thông điệp bảo tồn di sản gắn với phát triển, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần xây dựng Quảng Ngãi đoàn kết, giàu bản sắc và phát triển bền vững.