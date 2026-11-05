Hơn 400 sự kiện quy mô diễn ra trên toàn quốc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946 - 2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Họp báo Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm hội nghị Quốc tế tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với các địa phương trên cả nước.

Tính đến ngày 05/11/2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình (Văn hóa, nghệ thuật 282 sự kiện; Thể dục, thể thao 36 sự kiện; Trưng bày, triển lãm 85 sự kiện). Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Tại buổi họp báo, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và yêu cầu các đơn vị tập trung làm nổi bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

“Cần phản ánh sinh động các hoạt động diễn ra tại cơ sở, nhất là tại thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm di sản, giới thiệu ẩm thực; hoạt động thể dục, thể thao, triển lãm, hội thi, văn hóa đọc, tìm hiểu lịch sử, truyền thống; việc miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, xem phim, thưởng thức nghệ thuật; các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, chung vui với nhân dân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, biểu dương các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và các tập thể, cá nhân tiêu biểu; lan tỏa những câu chuyện đẹp, những cách làm thiết thực, sáng tạo từ cơ sở”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu rõ.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại họp báo.

Một trong những dấu ấn công nghệ đột phá của dịp lễ năm nay chính là sự xuất hiện của Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, địa chỉ số cmap.vn không chỉ phục vụ đợt cao điểm kỷ niệm mà sẽ trở thành một hệ thống dữ liệu số lưu trữ, cập nhật liên tục các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên khắp toàn quốc. Bên cạnh đó, cuộc vận động sáng tạo “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11 với thông điệp triệu người chung tay cất lên giai điệu quê hương đang thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Tâm điểm của đợt kỷ niệm trọng thể này là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Sự kiện gợi nhớ về dấu mốc lịch sử ngày 24/11/1946, nơi tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” được khẳng định mạnh mẽ. Lễ kỷ niệm sẽ được tường thuật trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam để nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Song song đó, công chúng yêu điện ảnh sẽ có cơ hội thưởng thức Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII kết hợp mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, mở cửa miễn phí các suất chiếu tại rạp từ ngày 22 đến 24/11 cũng như các buổi chiếu phim lưu động phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng chủ trì họp báo.

Tại Thủ đô Hà Nội, bầu không khí hội tụ văn hóa sẽ bao trùm khu vực không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm ngay từ ngày 21/11 với lễ diễu hành di sản và các sân khấu nghệ thuật truyền thống hoành tráng. Đặc biệt, đại tiệc âm thanh và ánh sáng đỉnh cao sẽ diễn ra vào tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình quy mô ước tính đón 50.000 khán giả, kết hợp giữa những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng và màn bắn pháo hoa rực rỡ, được truyền hình trực tiếp tới khán giả toàn quốc.

Không riêng Hà Nội, hơi thở văn hóa sôi động cũng lan tỏa đồng điệu khắp ba miền Bắc – Trung – Nam. Mảnh đất cố đô Huế trình diễn chuỗi chương trình “Tình khúc Huế”, tôn vinh di sản áo dài, Ca Huế, Bài chòi cùng triển lãm thơ vua Thiệu Trị ứng dụng công nghệ số. Mùa thu phương Bắc rộn ràng với Liên hoan các làng Quan họ gốc tại Bắc Ninh. Đêm hội ánh sáng và nghệ thuật Yên Tử ở Quảng Ninh, hay trình diễn múa Chầu độc đáo tại Lạng Sơn. Vùng đất Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) rực rỡ với không gian thực hành di sản phi vật thể và Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam từ ngày 21 đến 27/11.

Tiến về dải đất miền Trung và Tây Nguyên, tiếng vang của đại ngàn được đánh thức qua Festival cồng chiêng Gia Lai, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc tại Quảng Ngãi, cùng đêm nghệ thuật “Thanh âm quê hương” rực rỡ và trải nghiệm văn hóa Chăm đặc sắc tại Tháp Bà Pô Nagar (Khánh Hòa). Tại khu vực Nam Bộ, Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng bùng nổ với màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn, trong khi An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau đồng loạt hòa nhịp trong không gian đờn ca tài tử, Lễ hội Ok Om Bok, những trận đua ghe Ngo nghẹt thở trên sóng nước và chuỗi không gian ẩm thực đậm đà bản sắc phương Nam.

Tất cả các chuỗi sự kiện được thiết kế hướng tới mục tiêu tối thượng: đưa văn hóa trở về với Nhân dân, để mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng trọn vẹn những giá trị tinh thần cao quý của dân tộc. Đây không chỉ là dịp tôn vinh quá khứ hào hùng mà còn là bệ phóng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.