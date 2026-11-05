English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 400 sự kiện quy mô diễn ra trên toàn quốc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Thứ Năm, 11:48, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị và các hoạt động dự kiến tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946 - 2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

hon 400 su kien quy mo dien ra tren toan quoc nhan ngay van hoa viet nam 24 11 hinh anh 1
Họp báo Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm hội nghị Quốc tế tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với các địa phương trên cả nước.

Tính đến ngày 05/11/2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Các chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc gồm 406 hoạt động, chương trình (Văn hóa, nghệ thuật 282 sự kiện; Thể dục, thể thao 36 sự kiện; Trưng bày, triển lãm 85 sự kiện). Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Tại buổi họp báo, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và yêu cầu các đơn vị tập trung làm nổi bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

“Cần phản ánh sinh động các hoạt động diễn ra tại cơ sở, nhất là tại thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm di sản, giới thiệu ẩm thực; hoạt động thể dục, thể thao, triển lãm, hội thi, văn hóa đọc, tìm hiểu lịch sử, truyền thống; việc miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, xem phim, thưởng thức nghệ thuật; các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, chung vui với nhân dân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, biểu dương các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và các tập thể, cá nhân tiêu biểu; lan tỏa những câu chuyện đẹp, những cách làm thiết thực, sáng tạo từ cơ sở”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu rõ.

hon 400 su kien quy mo dien ra tren toan quoc nhan ngay van hoa viet nam 24 11 hinh anh 2
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại họp báo.

Một trong những dấu ấn công nghệ đột phá của dịp lễ năm nay chính là sự xuất hiện của Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, địa chỉ số cmap.vn không chỉ phục vụ đợt cao điểm kỷ niệm mà sẽ trở thành một hệ thống dữ liệu số lưu trữ, cập nhật liên tục các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên khắp toàn quốc. Bên cạnh đó, cuộc vận động sáng tạo “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11 với thông điệp triệu người chung tay cất lên giai điệu quê hương đang thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Tâm điểm của đợt kỷ niệm trọng thể này là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Sự kiện gợi nhớ về dấu mốc lịch sử ngày 24/11/1946, nơi tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” được khẳng định mạnh mẽ. Lễ kỷ niệm sẽ được tường thuật trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam để nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Song song đó, công chúng yêu điện ảnh sẽ có cơ hội thưởng thức Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII kết hợp mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, mở cửa miễn phí các suất chiếu tại rạp từ ngày 22 đến 24/11 cũng như các buổi chiếu phim lưu động phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

hon 400 su kien quy mo dien ra tren toan quoc nhan ngay van hoa viet nam 24 11 hinh anh 3
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng chủ trì họp báo.

Tại Thủ đô Hà Nội, bầu không khí hội tụ văn hóa sẽ bao trùm khu vực không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm ngay từ ngày 21/11 với lễ diễu hành di sản và các sân khấu nghệ thuật truyền thống hoành tráng. Đặc biệt, đại tiệc âm thanh và ánh sáng đỉnh cao sẽ diễn ra vào tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình quy mô ước tính đón 50.000 khán giả, kết hợp giữa những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng và màn bắn pháo hoa rực rỡ, được truyền hình trực tiếp tới khán giả toàn quốc.

Không riêng Hà Nội, hơi thở văn hóa sôi động cũng lan tỏa đồng điệu khắp ba miền Bắc – Trung – Nam. Mảnh đất cố đô Huế trình diễn chuỗi chương trình “Tình khúc Huế”, tôn vinh di sản áo dài, Ca Huế, Bài chòi cùng triển lãm thơ vua Thiệu Trị ứng dụng công nghệ số. Mùa thu phương Bắc rộn ràng với Liên hoan các làng Quan họ gốc tại Bắc Ninh. Đêm hội ánh sáng và nghệ thuật Yên Tử ở Quảng Ninh, hay trình diễn múa Chầu độc đáo tại Lạng Sơn. Vùng đất Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) rực rỡ với không gian thực hành di sản phi vật thể và Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam từ ngày 21 đến 27/11.

Tiến về dải đất miền Trung và Tây Nguyên, tiếng vang của đại ngàn được đánh thức qua Festival cồng chiêng Gia Lai, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc tại Quảng Ngãi, cùng đêm nghệ thuật “Thanh âm quê hương” rực rỡ và trải nghiệm văn hóa Chăm đặc sắc tại Tháp Bà Pô Nagar (Khánh Hòa). Tại khu vực Nam Bộ, Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng bùng nổ với màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn, trong khi An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau đồng loạt hòa nhịp trong không gian đờn ca tài tử, Lễ hội Ok Om Bok, những trận đua ghe Ngo nghẹt thở trên sóng nước và chuỗi không gian ẩm thực đậm đà bản sắc phương Nam.

Tất cả các chuỗi sự kiện được thiết kế hướng tới mục tiêu tối thượng: đưa văn hóa trở về với Nhân dân, để mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng trọn vẹn những giá trị tinh thần cao quý của dân tộc. Đây không chỉ là dịp tôn vinh quá khứ hào hùng mà còn là bệ phóng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

2aoboraqyygfxffi04cnfdzfryuq1z3josqdsu2s.jpg

Hà Nội sắp đón “đại tiệc” ẩm thực Việt Nam và quốc tế

VOV.VN - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại Hà Nội, với gần 100 gian hàng đến từ các cơ quan ngoại giao, địa phương và doanh nghiệp. Sự kiện có sự tham gia của Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và thiện nguyện.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

108 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí về phát triển Văn hóa Việt Nam
108 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí về phát triển Văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Từ 1.555 tác phẩm tham dự, 108 tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn vào Vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” năm 2026, tập trung vào nhiều vấn đề thời sự của đời sống văn hóa.

108 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí về phát triển Văn hóa Việt Nam

108 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí về phát triển Văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Từ 1.555 tác phẩm tham dự, 108 tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn vào Vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” năm 2026, tập trung vào nhiều vấn đề thời sự của đời sống văn hóa.

950 năm Quốc Tử Giám: Tôn vinh đạo học, tiếp nối mạch nguồn hiền tài dân tộc
950 năm Quốc Tử Giám: Tôn vinh đạo học, tiếp nối mạch nguồn hiền tài dân tộc

VOV.VN - Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm từ ngày 5-15/11, với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học, nhằm tôn vinh nền quốc học Việt Nam và lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng sáng tạo và cống hiến trong thời đại mới.

950 năm Quốc Tử Giám: Tôn vinh đạo học, tiếp nối mạch nguồn hiền tài dân tộc

950 năm Quốc Tử Giám: Tôn vinh đạo học, tiếp nối mạch nguồn hiền tài dân tộc

VOV.VN - Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm từ ngày 5-15/11, với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học, nhằm tôn vinh nền quốc học Việt Nam và lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng sáng tạo và cống hiến trong thời đại mới.

Phát động Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung 2026: Điểm hẹn giao lưu văn hóa
Phát động Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung 2026: Điểm hẹn giao lưu văn hóa

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phát động Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026.

Phát động Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung 2026: Điểm hẹn giao lưu văn hóa

Phát động Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung 2026: Điểm hẹn giao lưu văn hóa

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phát động Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026.

Bộ VHTTDL ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam
Bộ VHTTDL ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Tối 1/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VTHHDL) chính thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Bộ VHTTDL ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam

Bộ VHTTDL ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Tối 1/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VTHHDL) chính thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt hệ thống sơ đồ, tờ gấp tham quan chuẩn quốc tế
Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt hệ thống sơ đồ, tờ gấp tham quan chuẩn quốc tế

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026), sáng 3/11, Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chính thức tổ chức lễ ra mắt hệ thống sơ đồ và tờ gấp tham quan mới chuẩn quốc tế.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt hệ thống sơ đồ, tờ gấp tham quan chuẩn quốc tế

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt hệ thống sơ đồ, tờ gấp tham quan chuẩn quốc tế

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026), sáng 3/11, Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chính thức tổ chức lễ ra mắt hệ thống sơ đồ và tờ gấp tham quan mới chuẩn quốc tế.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc