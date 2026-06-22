Hơn 500.000 lượt khách đến với Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026

Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch từ cây sen, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách đến tham quan, du lịch Đồng Tháp.

Trong khuôn khổ của Lễ hội gồm có các hoạt động như: Triển lãm, trưng bày, giới thiệu chuỗi giá trị ngành hàng sen, sản phẩm OCOP, sản phẩm vùng miền với sự tham gia của 126 đơn vị, doanh nghiệp; Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm sen và sản phẩm OCOP; Trưng bày các giống sen trong nước và quốc tế; Phố ẩm thực Sen; Biểu diễn khinh khí cầu nghệ thuật; Diễu hành Áo dài Sen, chủ đề "Hương Sen - Dáng Việt"... Những hoạt động này đã thu hút hơn 500 ngàn lượt khách đến thăm quan và trải nghiệm.

Du khách check-in lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng loài hoa biểu tượng của Đồng Tháp.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Đất Sen Hồng – Vươn tầm cao mới”.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, Lễ hội đã thành công và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Đặc biệt, công tác truyền thông số được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, đưa Lễ hội Sen đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Thành công của lễ hội còn thể hiện qua sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, doanh nghiệp, lực lượng tình nguyện viên và các đơn vị đồng hành, góp phần xây dựng hình ảnh một lễ hội văn minh, thân thiện, giàu bản sắc.

Ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Lễ bế mạc

“Khép lại Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ III, năm 2026 không phải là sự kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho hành trình mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu; không ngừng đổi mới tư duy tổ chức; nâng cao chất lượng phục vụ; nâng tầm giá trị văn hoá du lịch và kinh tế từ cây sen, để sen Đồng tháp tiếp tục kể những câu chuyện đẹp về con người, về văn hoá và khát vọng vươn lên của quê hương mình. Mỗi người dân hãy là một đại sứ văn hoá du lịch; một người kể chuyện sen bằng chính tình yêu quê hương, bằng những việc làm thiết thực, nhân văn”, ông Bùi Quốc Nam chia sẻ.