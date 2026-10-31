Huế đưa di sản vào chương trình truyền hình thực tế đa quốc gia

Ngày 31/10, tại Hội nghị công bố kích cầu và họp báo về các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2027, UBND thành phố Huế giới thiệu The Huế Creators - chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia, dự kiến triển khai mùa đầu tiên trong năm 2027.

Chương trình lấy văn hóa, di sản, con người, không gian sống và những vấn đề thực tế của Huế làm chất liệu trung tâm. Các nhà sáng tạo quốc tế sẽ đồng hành cùng nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam, nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng địa phương để tìm hiểu văn hóa Huế, sau đó phát triển các nội dung, sản phẩm hoặc trải nghiệm mới từ những chất liệu này.

Huế giới thiệu chương trình truyền hình thực tế đa quốc gia The Huế Creators, dự kiến triển khai mùa đầu tiên năm 2027.

Theo kế hoạch, mùa đầu tiên dự kiến có 10 nhà sáng tạo đến từ Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Hàn Quốc cùng 5 nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam. Các thành viên được chia thành 5 đội, mỗi đội gồm hai nhà sáng tạo cùng quốc gia và một nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam đóng vai trò kết nối văn hóa.

Chương trình dự kiến gồm 15 tập, chia thành 5 nhóm nội dung: Lễ, Âm, Vị, Nghề và Huế hôm nay.

Trong đó, “Lễ” tập trung vào nghi thức, kiến trúc, cổ phục, hoa văn, mỹ học cung đình và văn hóa ứng xử; “Âm” khai thác Nhã nhạc cung đình, Ca Huế, âm nhạc truyền thống và những thanh âm đời sống; “Vị” xoay quanh ẩm thực Huế, từ nguyên liệu, kỹ thuật chế biến đến ký ức và nếp sống; “Nghề” kết nối người chơi với các nghệ nhân, làng nghề và kỹ thuật chế tác truyền thống. Phần “Huế hôm nay” hướng tới việc đưa các ý tưởng sáng tạo vào thử nghiệm trong đời sống đương đại.

Mỗi tập sẽ bắt đầu từ một đề bài gắn với văn hóa, đời sống hoặc nhu cầu thực tế của Huế. Trước khi đưa ra ý tưởng, các đội phải tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa của chất liệu văn hóa, kỹ thuật thực hành cũng như những nguyên tắc cần được tôn trọng.

Nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng địa phương sẽ trực tiếp tham gia quá trình này, từ cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hành đến góp ý và kiểm chứng kết quả. Tùy từng đề bài, sản phẩm cuối có thể là nội dung sáng tạo, ý tưởng, nguyên mẫu sản phẩm, dịch vụ hoặc trải nghiệm mới.

The Huế Creators lấy văn hóa, di sản, con người và đời sống Huế làm chất liệu cho các thử thách sáng tạo.

Khác với một số chương trình thực tế mang tính loại trừ, The Huế Creators không loại đội giữa mùa và không xếp hạng các quốc gia. Các đội cùng đi đến cuối chương trình, tích lũy điểm và thành tích qua từng chặng để hướng tới danh hiệu “Đội Sáng tạo xuất sắc nhất mùa”. Khoảng 70% nhiệm vụ dự kiến thực hiện theo đội, 30% còn lại là nhiệm vụ liên đội.

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc điều hành dự án, cho biết chương trình hướng tới việc phát triển một định dạng truyền hình thực tế do người Việt xây dựng, lấy văn hóa, di sản và con người Huế làm nguồn cảm hứng, đồng thời kết nối các nhà sáng tạo quốc tế với nghệ nhân và cộng đồng địa phương.

Theo lộ trình, quá trình tiền kỳ, tuyển chọn và phát triển nội dung sẽ diễn ra từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027. Giai đoạn ghi hình tại Huế dự kiến từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2027, với khoảng 15 ngày ghi hình chính thức. Sau hậu kỳ và kiểm chứng nội dung văn hóa, 15 tập dự kiến phát sóng hằng tuần từ tháng 6 đến tháng 9/2027.

Chương trình đang nghiên cứu phương án hợp tác với các đài truyền hình trong nước và đối tác tại những quốc gia có nhà sáng tạo tham gia. Nội dung cũng dự kiến được phân phối trên các nền tảng số, kèm phụ đề, thuyết minh hoặc lồng tiếng phù hợp với từng thị trường.